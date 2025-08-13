Φωτιά στην Πάτρα – Πελετίδης: «Πώς φθάσαμε σε αυτό το σημείο, όλη η πόλη να καίγεται – Τους παρακαλάμε για να έχουμε τα πυροσβεστικά που χρειάζονται»

Enikos Newsroom

κοινωνία

Πελετίδης - φωτιά Πάτρα

Ανεξέλεγκτη μαίνεται για δεύτερο εικοσιτετράωρο η μεγάλη φωτιά στην Πάτρα, με τις φλόγες να έχουν πλέον πλησιάσει στις περιοχές Ρωμανού, Αρόης, Διάκου, Ριγανόκαμπου και Εγλυκάδας και να απειλούν κατοικίες και ιδρύματα.

Μαίνεται η φωτιά στην Πάτρα – Νέο μήνυμα του 112 για εκκένωση 3 περιοχών

Ήδη μέχρι στιγμής έχουν εκκενωθεί το Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων και το Κωνσταντοπούλειο γηροκομείο, ενώ διαδοχικά μηνύματα του 112 για εκκενώσεις στέλνονται στους κατοίκους των παραπάνω περιοχών.

Σε δηλώσεις του στα ΜΜΕ ο δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, ανέφερε: «Το Καραμανδάνειο εκκενώνεται, το ίδιο και το Κωνσταντοπούλειο και οι περιοχές μας όλες εκκενώνονται. Το θέμα είναι πώς φθάσαμε σε αυτό το σημείο, όλη η πόλη να καίγεται, να τους παρακαλάμε για να έχουμε τα πυροσβεστικά μέσα που χρειάζονται για να αντιμετωπιστεί η πυρκαγιά και να μην τα έχουμε».

«Δυστυχώς εκ του αποτελέσματος αποδεικνύεται ότι από την ανεπάρκειά τους καίγεται η πόλη μας», πρόσθεσε.

