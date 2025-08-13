Μαίνεται η φωτιά στην Πάτρα – Νέο μήνυμα του 112 για εκκένωση 3 περιοχών

Μαίνεται ανεξέλεγκτη η φωτιά στην Πάτρα.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Σούλι, Ριγανόκαμπος, και Εγλυκάδα Πατρών απομακρυνθείτε προς το κέντρο της πόλης της Πάτρας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρει το νέο μήνυμα του 112.