Μαίνεται η φωτιά στην Πάτρα – Νέο μήνυμα του 112 για εκκένωση 3 περιοχών

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Φωτιά, Πάτρα

Μαίνεται ανεξέλεγκτη η φωτιά στην Πάτρα.

«Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στις περιοχές Σούλι, Ριγανόκαμπος, και Εγλυκάδα Πατρών απομακρυνθείτε προς το κέντρο της πόλης της Πάτρας. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» αναφέρει το νέο μήνυμα του 112.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
20:07 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Φωτιά στην Πάτρα: Καίγεται το μοναστήρι του Αγίου Νικολάου – Απομακρύνθηκαν οι μοναχές

Δραματικές ώρες βιώνει η Πάτρα, καθώς τα πύρινα μέτωπα που μαίνονται στην περιοχή επεκτάθηκαν ...
19:40 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

ΔΕΔΔΗΕ: Κινητοποίηση για άμεση αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης στις περιοχές που επλήγησαν από φωτιές – Πού καταγράφονται προβλήματα

Ενημέρωση για την εξέλιξη των εργασιών αποκατάστασης της ηλεκτροδότησης στις περιοχές που πλήτ...
19:32 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Φωτιά στη Χίο: «Σε παρακαλώ, δεν θέλω να σε αφήσω εδώ» – Η πολύωρη μάχη για τη διάσωση εκατοντάδων ανθρώπων από τις παραλίες

«Βοηθήσαμε και μεταφέραμε συνολικά 300-400 ανθρώπους, δεν πίστευα ότι η φωτιά θα φτάσει στην π...
19:25 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Φωτιά στην Πάτρα: Σε «πύρινο κλοιό» ο αστικός ιστός της πόλης – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ αναγνώστη

Σε εξέλιξη βρίσκεται η πολύ μεγάλη και καταστροφική φωτιά που εκδηλώθηκε το βράδυ της Τρίτης, ...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια