Ηράκλειο: 44χρονη κατήγγειλε τον σύζυγό της για ενδοοικογενειακή βία

Αντωνία Ρηγάτου

κοινωνία

αστυνομία περιπολικό ελας

Περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης με θύμα μία 44χρονη γυναίκα, η οποία φέρεται να έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από τον 43χρονο σύζυγό της με καταγωγή από τη Συρία.

Την έπιασε από τον λαιμό

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα ξεκίνησαν το απόγευμα, όταν ο άνδρας φέρεται να άσκησε βία σε βάρος της συζύγου του. Η κατάσταση όμως ξέφυγε εντελώς το βράδυ, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε η ίδια την άρπαξε από τα μαλλιά και την έπιασε από τον λαιμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του patris.gr, φοβούμενη για τη ζωή της, η 44χρονη Ηρακλειώτισσα κάλεσε τις πρώτες πρωινές ώρες την Αστυνομία ζητώντας βοήθεια. Άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. έσπευσαν άμεσα στο σπίτι της οικογένειας, στο κέντρο του Ηρακλείου και προχώρησαν στη σύλληψη του 43χρονου.

