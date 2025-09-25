Στέφανος Τσιτσιπάς: Ξαναβρήκε τον έρωτα μετά τον χωρισμό του από την Πάουλα Μπαντόσα – Οι κοινές εμφανίσεις του ζευγαριού

Enikos Newsroom

lifestyle

Στέφανος Τσιτσιπάς Shanghai Masters
πηγή: EPA/ANDRES MARTINEZ CASARES

Νέο έρωτα στα μάτια ξανθιάς καλλονής ζει ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Μετά τους συνεχόμενους χωρισμούς με την Πάουλα Μπαντόσα, με την οποία τράβηξαν οριστικά διαφορετικούς δρόμους τον περασμένο Ιούνιο, ξαναβρήκε τη χαρά στο πρόσωπο νέας συντρόφου.

Την περασμένη Δευτέρα ο Στέφανος Τσιτσιπάς, σύμφωνα με την εφημερίδα «Espresso», εθεάθη με τη νέα σύντροφό του έξω από το Καλλιμάρμαρο, ενώ στο ίδιο σημείο έφτασε λίγη ώρα αργότερα ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

Αργότερα το ζευγάρι επισκέφθηκε τον Όμιλο Αντισφαίρισης Αθηνών, με τον Έλληνα τενίστα να φωτογραφίζεται στο μπαλκόνι του ΟΑΑ μπροστά από τον Ναό του Ολυμπίου Διός.

Στη συνέχεια ο Στέφανος Τσιτσιπάς συνέχισε τη βόλτα του στον Εθνικό Κήπο μαζί με τη νέα σύντροφό του, για την ταυτότητα της οποίας δεν έχουν προκύψει μέχρι στιγμής περισσότερα στοιχεία, ενώ δεν παρέλειψε να φωτογραφηθεί ευδιάθετος με τον κόσμο που βρισκόταν εκεί.

Το ζευγάρι, σύμφωνα με την Espresso, διαμένει στο «Four Seasons Astir Palace Hotel», ένα πολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα που επιλέγει συχνά για τη διαμονή του τα τελευταία χρόνια ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Σιωπηλή κρίση «υπερμύκητα» στην Ελλάδα-Πέντε ισχυρά όπλα για τον περιορισμό του

Φραγμένες αρτηρίες: Ποια μπορεί να είναι τα συμπτώματα – Πώς αντιμετωπίζονται

Νέοι λογαριασμοί ρεύματος: Τι εξετάζεται για τις κρατικές επιδοτήσεις- Όλες  οι τελευταίες πληροφορίες

Υπουργείο Ανάπτυξης: Μετωπική σύγκρουση με την ακρίβεια – Σε ποια προϊόντα εστιάζονται οι έλεγχοι

Η Apple προειδοποιεί όλους τους χρήστες iPhone – Μη χρησιμοποιείτε το Google Chrome

Άνδρας εξηγεί γιατί έχει 600 τατουάζ του KSI σε όλο του το σώμα – ΒΙΝΤΕΟ
περισσότερα
10:25 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Ξέσπασε η Κατερίνα Ζαρίφη: «Γιατί αυτή η χώρα είναι μία τεράστια μεζούρα;» – Το βίντεο στο TikTok

Ξέσπασε η Κατερίνα Ζαρίφη μετά και το βίντεο της Νεφέλης Μεγκ για την Σίσσυ Χρηστίδου αλλά και...
07:42 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Χρήστος Μάστορας: Τραγουδάει την «Αστερομάτα» με τις κόρες του Λευτέρη Πετρούνια και της Βασιλικής Μιλλούση – Δείτε βίντεο

Την «Αστερομάτα» τραγούδησε ο Χρήστος Μάστορας το βράδυ της Τετάρτης αλλά δεν ήταν… μόνος. Παρ...
06:39 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Rihanna: Γέννησε το τρίτο της παιδί – Η τρυφερή ανάρτηση και το φύλο του μωρού

Η Rihanna έγινε μητέρα για τρίτη φορά και μοιράστηκε η ίδια την ευχάριστη είδηση μέσα από τον ...
03:21 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

Τάνια Μπρεάζου: «Δέχθηκα λεκτική βία, “να πας από εκεί που ήρθες” μου έλεγαν»

Η Τάνια Μπρεάζου μίλησε στη Δάφνη Καραβοκύρη και στο διαδικτυακό της vidcast, όπου γύρισε τον ...
MUST READ

Γυναίκα που έχασε πάνω από 70 κιλά αποκαλύπτει: «Αυτές είναι οι 4 πρωινές συνήθειες που με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Ανακαλύφθηκε νέος αστεροειδής σε μέγεθος λεωφορείου – Πλησιάζει τη Γη σήμερα

Σάλος με πρώην μοντέλο του Playboy: Αεροσυνοδός την ανάγκασε να κουμπώσει το πουκάμισό της… επειδή έχει μεγάλο στήθος