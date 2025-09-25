Στέφανος Τσιτσιπάς: Ξαναβρήκε τον έρωτα μετά τον χωρισμό του από την Πάουλα Μπαντόσα – Οι κοινές εμφανίσεις του ζευγαριού

Νέο έρωτα στα μάτια ξανθιάς καλλονής ζει ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Μετά τους συνεχόμενους χωρισμούς με την Πάουλα Μπαντόσα, με την οποία τράβηξαν οριστικά διαφορετικούς δρόμους τον περασμένο Ιούνιο, ξαναβρήκε τη χαρά στο πρόσωπο νέας συντρόφου.

Την περασμένη Δευτέρα ο Στέφανος Τσιτσιπάς, σύμφωνα με την εφημερίδα «Espresso», εθεάθη με τη νέα σύντροφό του έξω από το Καλλιμάρμαρο, ενώ στο ίδιο σημείο έφτασε λίγη ώρα αργότερα ο Νόβακ Τζόκοβιτς.

Αργότερα το ζευγάρι επισκέφθηκε τον Όμιλο Αντισφαίρισης Αθηνών, με τον Έλληνα τενίστα να φωτογραφίζεται στο μπαλκόνι του ΟΑΑ μπροστά από τον Ναό του Ολυμπίου Διός.

Στη συνέχεια ο Στέφανος Τσιτσιπάς συνέχισε τη βόλτα του στον Εθνικό Κήπο μαζί με τη νέα σύντροφό του, για την ταυτότητα της οποίας δεν έχουν προκύψει μέχρι στιγμής περισσότερα στοιχεία, ενώ δεν παρέλειψε να φωτογραφηθεί ευδιάθετος με τον κόσμο που βρισκόταν εκεί.

Το ζευγάρι, σύμφωνα με την Espresso, διαμένει στο «Four Seasons Astir Palace Hotel», ένα πολυτελές ξενοδοχειακό συγκρότημα που επιλέγει συχνά για τη διαμονή του τα τελευταία χρόνια ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας.