Τηλεθέαση (24/9): Τα νούμερα για πρωινή, μεσημεριανή και απογευματινή ζώνη

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης για την Τετάρτη (24/9) για τις εκπομπές της πρωινής, μεσημεριανής και απογευματινής ζώνης.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Ζώνη 6-10

MEGA – Κοινωνία Ώρα Μega 18%

SKAI- Σήμερα 17,8%

ALPHA – Happy Day 12,8%

OPEN- Ώρα Ελλάδος 11,5%

ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 9,4%

Ζώνη 10-1

ALPHA – Super Κατερίνα 15,3%

ANT1 – Το Πρωινό 13,6%

SKAI – Αταίριαστοι 13,3%

MEGA – Buongiorno 11,6%

OPEN – 10 παντού 9,3%

STAR – Breakfast@Star 6,9%

Μεσημεριανή ζώνη

ALPHA – Το Σόι σου (Ε) 14,4%

ANT1 – Αποκαλύψεις 14,4%

SKAI – Live You 10,4%

STAR – Αλήθειες με τη Ζήνα 9,7%

MEGA – Σαββατογεννημένες (Ε) 9,4%

SKAI -Όπου υπάρχει Ελλάδα 7,1%

STAR – Firts Dates 6,1%

Απογευματινή ζώνη

MEGA – Live News 17,4%

STAR – Ο τροχός της τύχης – 16%

MEGA – The Chase 12,9%

ALPHA – Deal 12,4%

STAR – Cash or trash 11,6%

ALPHA – Οικογενειακές Ιστορίες 11,5%

ANT1 – Ρουκ Ζουκ 10,8%

ANT1 – 5X5 10,4

OPEN- Καθαρές κουβέντες 6,2%

SKAI- Το ‘χουμε! 3,9%

SKAI- Power Talk 3,7%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Ζώνη 6-10

MEGA – Κοινωνία Ώρα Μega 17,5%

ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 14%

ALPHA – Happy Day 13,7%

SKAI- Σήμερα 8%

OPEN- Ώρα Ελλάδος 6,7%

Ζώνη 10-1

ALPHA – Super Κατερίνα 21,7%

ANT1 – Το Πρωινό 13,7%

MEGA – Buongiorno 8,3%

STAR – Breakfast@Star 7,2%

SKAI – Αταίριαστοι 5,8%

OPEN – 10 παντού 2,8%

Μεσημεριανή ζώνη

ALPHA – Το Σόι σου (Ε) 16,5%

MEGA – Σαββατογεννημένες (Ε) 14,1%

ANT1 – Αποκαλύψεις 12,6%

STAR – Αλήθειες με τη Ζήνα 9,6%

SKAI – Live You 4,9%

STAR – Firts Dates 4,4%

SKAI -Όπου υπάρχει Ελλάδα 4,3%

Απογευματινή ζώνη