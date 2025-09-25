Τηλεθέαση (24/9): Τα νούμερα για πρωινή, μεσημεριανή και απογευματινή ζώνη

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης για την Τετάρτη (24/9) για τις εκπομπές της πρωινής, μεσημεριανής και απογευματινής ζώνης.
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό
Ζώνη 6-10
- MEGA – Κοινωνία Ώρα Μega 18%
- SKAI- Σήμερα 17,8%
- ALPHA – Happy Day 12,8%
- OPEN- Ώρα Ελλάδος 11,5%
- ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 9,4%
Ζώνη 10-1
- ALPHA – Super Κατερίνα 15,3%
- ANT1 – Το Πρωινό 13,6%
- SKAI – Αταίριαστοι 13,3%
- MEGA – Buongiorno 11,6%
- OPEN – 10 παντού 9,3%
- STAR – Breakfast@Star 6,9%
Μεσημεριανή ζώνη
- ALPHA – Το Σόι σου (Ε) 14,4%
- ANT1 – Αποκαλύψεις 14,4%
- SKAI – Live You 10,4%
- STAR – Αλήθειες με τη Ζήνα 9,7%
- MEGA – Σαββατογεννημένες (Ε) 9,4%
- SKAI -Όπου υπάρχει Ελλάδα 7,1%
- STAR – Firts Dates 6,1%
Απογευματινή ζώνη
- MEGA – Live News 17,4%
- STAR – Ο τροχός της τύχης – 16%
- MEGA – The Chase 12,9%
- ALPHA – Deal 12,4%
- STAR – Cash or trash 11,6%
- ALPHA – Οικογενειακές Ιστορίες 11,5%
- ANT1 – Ρουκ Ζουκ 10,8%
- ANT1 – 5X5 10,4
- OPEN- Καθαρές κουβέντες 6,2%
- SKAI- Το ‘χουμε! 3,9%
- SKAI- Power Talk 3,7%
Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό
Ζώνη 6-10
- MEGA – Κοινωνία Ώρα Μega 17,5%
- ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 14%
- ALPHA – Happy Day 13,7%
- SKAI- Σήμερα 8%
- OPEN- Ώρα Ελλάδος 6,7%
Ζώνη 10-1
- ALPHA – Super Κατερίνα 21,7%
- ANT1 – Το Πρωινό 13,7%
- MEGA – Buongiorno 8,3%
- STAR – Breakfast@Star 7,2%
- SKAI – Αταίριαστοι 5,8%
- OPEN – 10 παντού 2,8%
Μεσημεριανή ζώνη
- ALPHA – Το Σόι σου (Ε) 16,5%
- MEGA – Σαββατογεννημένες (Ε) 14,1%
- ANT1 – Αποκαλύψεις 12,6%
- STAR – Αλήθειες με τη Ζήνα 9,6%
- SKAI – Live You 4,9%
- STAR – Firts Dates 4,4%
- SKAI -Όπου υπάρχει Ελλάδα 4,3%
Απογευματινή ζώνη
- STAR – Ο τροχός της τύχης 13,2%
- MEGA – The Chase 12,6%
- MEGA – Live News 14,7%
- STAR – Cash or trash 11,4%
- ALPHA – Deal 10,5%
- ALPHA – Οικογενειακές Ιστορίες 9,8%
- ANT1 – Ρουκ Ζουκ 9,8%
- ANT1 – 5X5 6,7%
- OPEN – Καθαρές κουβέντες 3,4%
- SKAI -Power Talk 3,2%
- SKAI – Το ‘χουμε! 2,2%