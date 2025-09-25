Τηλεθέαση (24/9): Τα νούμερα για πρωινή, μεσημεριανή και απογευματινή ζώνη

Οι πρωινές ακαθάριστες μετρήσεις της τηλεθέασης για την Τετάρτη (24/9) για τις εκπομπές της πρωινής, μεσημεριανής και απογευματινής ζώνης.

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό

Ζώνη 6-10

  • MEGA – Κοινωνία Ώρα Μega 18%
  • SKAI- Σήμερα 17,8%
  • ALPHA – Happy Day 12,8%
  • OPEN- Ώρα Ελλάδος 11,5%
  • ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 9,4%

Ζώνη 10-1

  • ALPHA – Super Κατερίνα 15,3%
  • ANT1 – Το Πρωινό 13,6%
  • SKAI –  Αταίριαστοι 13,3%
  • MEGA – Buongiorno 11,6%
  • OPEN – 10 παντού 9,3%
  • STAR – Breakfast@Star 6,9%

Μεσημεριανή ζώνη 

  • ALPHA – Το Σόι σου (Ε) 14,4%
  • ANT1 – Αποκαλύψεις 14,4%
  • SKAI – Live You 10,4%
  • STAR – Αλήθειες με τη Ζήνα 9,7%
  • MEGA – Σαββατογεννημένες (Ε) 9,4%
  • SKAI -Όπου υπάρχει Ελλάδα 7,1%
  • STAR – Firts Dates 6,1%

Απογευματινή ζώνη

  • MEGA – Live News 17,4%
  • STAR – Ο τροχός της τύχης – 16%
  • MEGA – The Chase 12,9%
  • ALPHA – Deal 12,4%
  • STAR – Cash or trash 11,6%
  • ALPHA – Οικογενειακές Ιστορίες 11,5%
  • ANT1 – Ρουκ Ζουκ 10,8%
  • ANT1 – 5X5 10,4
  • OPEN- Καθαρές κουβέντες 6,2%
  • SKAI- Το ‘χουμε! 3,9%
  • SKAI- Power Talk 3,7%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό

Ζώνη 6-10

  • MEGA – Κοινωνία Ώρα Μega 17,5%
  • ANT1 – Καλημέρα Ελλάδα 14%
  • ALPHA – Happy Day 13,7%
  • SKAI- Σήμερα 8%
  • OPEN- Ώρα Ελλάδος 6,7%

Ζώνη 10-1

  • ALPHA – Super Κατερίνα 21,7%
  • ANT1 – Το Πρωινό 13,7%
  • MEGA – Buongiorno 8,3%
  • STAR – Breakfast@Star 7,2%
  • SKAI – Αταίριαστοι 5,8%
  • OPEN – 10 παντού 2,8%

Μεσημεριανή ζώνη 

  • ALPHA – Το Σόι σου (Ε) 16,5%
  • MEGA – Σαββατογεννημένες (Ε) 14,1%
  • ANT1 – Αποκαλύψεις 12,6%
  • STAR – Αλήθειες με τη Ζήνα 9,6%
  • SKAI – Live You 4,9%
  • STAR – Firts Dates 4,4%
  • SKAI -Όπου υπάρχει Ελλάδα 4,3%

Απογευματινή ζώνη

  • STAR – Ο τροχός της τύχης 13,2%
  • MEGA – The Chase 12,6%
  • MEGA – Live News 14,7%
  • STAR – Cash or trash  11,4%
  • ALPHA – Deal  10,5%
  • ALPHA – Οικογενειακές Ιστορίες 9,8%
  • ANT1 – Ρουκ Ζουκ 9,8%
  • ANT1 – 5X5  6,7%
  • OPEN – Καθαρές κουβέντες 3,4%
  • SKAI -Power Talk 3,2%
  • SKAI – Το ‘χουμε! 2,2%

 

