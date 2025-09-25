ΗΠΑ: Ιερόδουλη κατηγορείται ότι νάρκωσε και σκότωσε 3 άνδρες προκειμένου να τους ληστέψει

Μία ιερόδουλη από την Νέα Υόρκη των ΗΠΑ κατηγορείται ότι σκότωσε 3 άνδρες, στους οποίους έδωσε ναρκωτικά προκειμένου να τους ληστέψει.

Η 38χρονη Tabitha Bundrick κατηγορείται ότι κατέστρωσε σχέδιο που είχε στόχο τουλάχιστον τέσσερα θύματα στην πλούσια συνοικία του Μανχάταν και απέσπασε τα κινητά τηλέφωνα, τα αθλητικά παπούτσια, τα ρούχα και τα μετρητά των ανδρών, σύμφωνα με τον εισαγγελέα του Μανχάταν.

Η ιερόδουλη βρισκόταν ήδη υπό κράτηση όταν της απαγγέλθηκαν οι νέες κατηγορίες καθώς της έχει επιβληθεί ποινή φυλάκισης για εμπορία ναρκωτικών. Η 38χρονη τον περασμένο Αύγουστο δήλωσε ότι είναι ένοχη για τη διανομή των ναρκωτικών που συνδέονται με την ίδια υπόθεση, καθώς η ιερόδουλη πίεσε τα θύματα να πάρουν ναρκωτικά.

«Θέλω να είμαι ξεκάθαρος σε όσους νομίζουν ότι μπορούν να ναρκώνουν και να ληστεύουν ανυποψίαστα θύματα και να την βγάζουν καθαρή: δουλεύοντας με τους συνεργάτες μας στην επιβολή του νόμου, θα αποκαλύψουμε και θα ασκήσουμε δίωξη για αυτή τη συμπεριφορά», ανέφερε ο εισαγγελέας του Μανχάταν Alvin Bragg.

Οι δολοφονίες ξεκίνησαν στις 30 Απριλίου 2023, όταν η ιερόδουλη έπεισε τον 42χρονο Mario Paullan, και έναν φίλο του να πάνε σε ένα διαμέρισμα προκειμένου να έχουν ερωτική επαφή, σύμφωνα με την βοηθό του εισαγγελέα, Dafna Yoran.

Εκεί η γυναίκα πρόσφερε στους δύο άνδρες κοκαΐνη. «Τους ενθάρρυνε, τους πίεζε να πάρουν αυτά τα ναρκωτικά, παρόλο που το θύμα, που πέθανε είπε ότι δεν είχε ξαναπάρει ποτέ αυτά τα ναρκωτικά», τόνισε η Dafna Yoran.

Ο Mario Paullan πέθανε στο διαμέρισμα και ο φίλος του ξύπνησε δίπλα στην σορό του. «Αυτό είναι το μόνο που θυμάται το θύμα που επέζησε: να σνιφάρει μια φορά. Το επόμενο πράγμα που θυμάται είναι να ξυπνάει μόνος στο διαμέρισμα αλλά όχι και ο φίλος του που βρισκόταν εκεί ακίνητος. Δεν μπορούσε να τον ξυπνήσει», είπε ο εισαγγελέας.

Πέντε μήνες αργότερα, η Bundrick συναντήθηκε με τον 39χρονο Miguel Navez και επέστρεψαν μαζί στο διαμέρισμά του στο Washington Heights, όπου του έδωσε ναρκωτικά που είχαν φεντανύλη, σύμφωνα με το γραφείο του εισαγγελέα.

Λίγες ημέρες μετά από αυτή τη συνάντηση, ο αδελφός του 39χρονου τον βρήκε νεκρό με το παντελόνι του γύρω από τα γόνατά του και πολλά προσωπικά αντικείμενα έλειπαν από το διαμέρισμα του.

Το ίδιο συνέβη στις 25 Φεβρουαρίου 2024 στον Abrihan Fernandez, που πέθανε μέσα στο διαμέρισμά του στο άνω Μανχάταν. Κάμερα κλειστού κυκλώματος κατέγραψε την ιερόδουλη να βγαίνει από το κτίριο του διαμερίσματος με τεράστιες σακούλες γεμάτες πράγματα και τέσσερα ζευγάρια αθλητικά παπούτσια.

Τελικά συνελήφθη στις 5 Μαρτίου με την κατηγορία και αρχικά της απαγγέλθηκε μόνο η κατηγορία της ληστείας. Ο δικηγόρος της 38χρονης, Eric Burse υποστήριξε ότι «δεν είναι το ψυχρό άτομο ή η δολοφόνος που πιστεύουν οι [σ.σ. εισαγγελείς] ότι είναι. Αντίθετα, είναι κάποια που έχει ξεπεράσει πολλές αντιξοότητες στη ζωή της». Ο δικηγόρος υποστήριξε ότι η κατηγορούμενη είναι ψυχικά άρρωστη και όταν ήταν παιδί υπήρξε θύμα σεξουαλικής κακοποίησης.

Στην 38χρονη επιβλήθηκε ποινή κάθειρξης 13 ετών για τις κατηγορίες για την διακίνηση ναρκωτικών. Εάν καταδικαστεί για τους θανάτους των 3 ανδρών τότε αντιμετωπίζει ποινή από 25 χρόνια φυλάκισης έως ισόβια.