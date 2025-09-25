Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 28χρονου που έστειλε απειλητικά μηνύματα στον Παύλο Μαρινάκη

Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 28χρονου που έστειλε απειλητικά μηνύματα στον Παύλο Μαρινάκη

Δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος ενός 28χρονου, ο οποίος κατηγορείται για απειλή και εξύβριση δημόσια κατ’ εξακολούθηση, μέσω διαδικτύου, σε βάρος του Κυβερνητικού Εκπροσώπου, Παύλου Μαρινάκη.

Για τη διερεύνηση της υπόθεσης προηγήθηκε έγκληση του ανωτέρω πολιτικού προσώπου, σύμφωνα με την οποία, άγνωστος χρήστης ιστοσελίδας κοινωνικής δικτύωσης, του απέστειλε τον περασμένο Φεβρουάριο πολυάριθμα μηνύματα με εξυβριστικό και απειλητικό περιεχόμενο στον προσωπικό λογαριασμό που διατηρεί στην εν λόγω ιστοσελίδα.

Τα ανωτέρω τέθηκαν υπόψη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών και παραγγέλθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης στο πλαίσιο της οποίας, καθώς και ύστερα από ενδελεχή και εμπεριστατωμένη ψηφιακή έρευνα, αλληλογραφία με τη διαχειρίστρια εταιρεία και εταιρείες παροχής υπηρεσιών διαδικτύου, κατέστη δυνατή η ταυτοποίηση του 28χρονου ως διαχειριστή του λογαριασμού.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

