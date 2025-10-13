Δημοσκόπηση Opinion Poll: Στις 13,2 μονάδες η διαφορά ΝΔ-ΠΑΣΟΚ – Πόσοι θα ψήφιζαν το «κόμμα Τσίπρα»

Στις 13,2 ποσοστιαίες μονάδες διαμορφώνεται η διαφορά Νέας Δημοκρατίας – ΠΑΣΟΚ, σύμφωνα με τη νέα δημοσκόπηση της εταιρείας Opinion Poll που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Action24 το βράδυ της Δευτέρας 13 Οκτωβρίου 2025. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, ένα «8,6%» απαντά ότι θα ψήφιζε «σίγουρα» ένα «κόμμα Τσίπρα».

Στην πρόθεση ψήφου, η δύναμη των κομμάτων καταγράφεται ως εξής: ΝΔ 24,3%, το ΠΑΣΟΚ 11,1%, Ελληνική Λύση 8,9%, Πλεύση Ελευθερίας 8,8%, ΚΚΕ 6,1%, ΣΥΡΙΖΑ και Φωνή Λογικής 3,6%, το ΜεΡΑ25 2,6%, το Κίνημα Δημοκρατίας 2,1%, η Νίκη 1,9% και η Νέα Αριστερά 1%. Το ποσοστό των αναποφάσιστων ανέρχεται σε 19,4% και η αποχή σε 6,6%.

Τα ποσοστά των κομμάτων στην εκτίμηση ψήφου:

ΝΔ 30,1%

ΣΥΡΙΖΑ 4,5%

ΠΑΣΟΚ 13,8%

ΚΚΕ 7,6%

Ελληνική Λύση 11,1%

Πλεύση Ελευθερίας 10,9%

Νίκη 2,3%

ΜέΡΑ25 3,2%

Νέα Αριστερά 1,2%

Φωνή Λογικής 4,5%

Κίνημα Δημοκρατίας 2,6%

Άλλο 8,6%

Αρνητικά αξιολογούν οι πολίτες την θητεία Μητσοτάκη

Στο ερώτημα «ανεξάρτητα από το τι ψηφίζετε πως αξιολογείτε την θητεία της κυβέρνησης Μητσοτάκη» το 70,7% των πολιτών απαντά «αρνητικά και μάλλον αρνητικά» και το 27,5% «θετικά και μάλλον θετικά».

Το «κόμμα Τσίπρα»

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας, το 8,6% των ερωτηθέντων αναφέρει ότι θα ψήφιζε «σίγουρα» ένα «κόμμα Τσίπρα», ενώ το «69,5%» απαντάει ότι δεν θα το ψήφιζε «ποτέ».

Συγκεκριμένα, στο ερώτημα «θα ψηφίζατε ένα κόμμα Τσίπρα», οι πολίτες απαντούν:

Σίγουρα θα το ψήφιζα – 8,6%

Θα μπορούσα να το ψηφίσω – 17,5%

Δεν θα μπορούσα να το ψηφίσω ποτέ – 69,5%

ΔΓ/ΔΑ 4,5%

Μεταβολές από τον Σεπτέμβριο του 2025 στον Οκτώβριο του 2025:

Σίγουρα θα το ψήφιζα – 6,5% (ΣΕΠ 25) – 8,6% (ΟΚΤ 25)

Θα μπορούσα να το ψηφίσω – 25,3% (ΣΕΠ 25) – 17,5% (ΟΚΤ 25)

Δεν θα μπορούσα να το ψηφίσω ποτέ – 63,5% (ΣΕΠ 25) – 69,5% (ΟΚΤ 25)

ΔΓ/ΔΑ 4,7% (ΣΕΠ 25) – 4,5% (ΟΚΤ 25)

Η καλύτερη αντιπολίτευση

Στο ερώτημα «ποιο κόμμα ασκεί την καλύτερη αντιπολίτευση στην κυβέρνηση» την πρώτη θέση καταλαμβάνει το «Κανένα» με 45,1% και ακολουθούν:

Πλεύση Ελευθερίας 13%

Ελληνική Λύση 11,4%

ΠΑΣΟΚ 11,4%

ΚΚΕ 6,3%

ΣΥΡΙΖΑ 4,3%

Καταλληλότερος για πρωθυπουργός ο «Κανένας»

Στο ερώτημα «ποιος πολιτικός αρχηγός είναι καταλληλότερος για πρωθυπουργός» το 31,3% απαντά «Κανένας» και ακολουθούν:

Κυριάκος Μητσοτάκης με 28,1%

Ζωή Κωνσταντοπούλου με 7,9%

Νίκος Ανδρουλάκης με 7,8%

Κυριάκος Βελόπουλος με 7,5%

Δημήτρης Κουτσούμπας με 2%

Αφροδίτη Λατινοπούλου με 2%

Σωκράτης Φάμελλος με 1,8%

Νο1 πρόβλημα η ακρίβεια

Σύμφωνα με την δημοσκόπηση, η «Ακρίβεια/Πληθωρισμός» είναι το Νο1 πρόβλημα των πολιτών με ποσοστό 55,5%.

Ακολουθούν:

Οικονομία/Ανάπτυξη 25,6%

Απονομή δικαιοσύνης / Κράτος Δικαίου 16,1%

Διαφθορά 15,9%

Η κατάσταση στο ΕΣΥ 14,6%

Εθνικά θέματα / Ελληνοτουρκικά 10,6%

Τιμές, κόστος ενέργειας 10,5%

Η κατάσταση στην Παιδεία 9,6%

Η ταυτότητα της έρευνας: