Αντεπίθεση του ΑΝΤ1 στην prime time – Με τρεις δυνατές προσθήκες «χτυπά» το κανάλι του Αμαρουσίου τον Νοέμβριο

Με τρεις δυνατές προσθήκες «χτυπά» το κανάλι του ΑΝΤ1 τον Νοέμβριο. H έλευση του «Δικαστή», η επιστροφή των «Ράδιο αρβύλα» και η τελευταία πράξη στα «Παιχνίδια εκδίκησης»

Mε σημαντική ενίσχυση του βραδινού προγράμματος σχεδιάζει να «χτυπήσει» ο ΑΝΤ1 τον Νοέμβριο, ανεβάζοντας ταχύτητα με δύο σειρές αλλά και με την επάνοδο των «Ράδιο αρβύλα». Το κανάλι του Αμαρουσίου προχωρά σε ευρύ ανασχηματισμό της prime time που αναμένεται να αλλάξει τα δεδομένα του ανταγωνισμού. Η αρχή γίνεται την Κυριακή 2 Νοεμβρίου με την πρεμιέρα της πολυαναμενόμενης σειράς «Ο δικαστής». Η δραματική σειρά, που βασίζεται στο βραβευμένο σίριαλ «Your honor», με πρωταγωνιστές και «αντιπάλους» τον Κωνσταντίνο Μαρκουλάκη και τον Νίκο Ψαρρά, παίρνει θέση στην prime time της Κυριακής με διπλό επεισόδιο.

Από τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου επιστρέφουν στη συχνότητα του ΑΝΤ1 οι «Ράδιο αρβύλα». Ο Αντώνης Κανάκης, ο Γιάννης Σερβετάς και ο Χρήστος Κιούσης έρχονται… ετοιμοπόλεμοι στο καθημερινό slot των 20:00, με εναλλαγή των «Ράδιο αρβύλα» με τους «Boomers». Την πρώτη εβδομάδα, τα «χτυπήματα» θα είναι τρία (Δευτέρα με Τετάρτη), καθώς την Πέμπτη θα μεταδοθεί ζωντανά ποδοσφαιρικός αγώνας του Γιουρόπα Λιγκ.

Η εκπομπή «Vinylio» θα ενταχθεί στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1 μία εβδομάδα αργότερα. Παράλληλα, σύμφωνα με την Reallife, αυξάνεται η… δοσολογία του «Γιατί ρε πατέρα;» σε δύο επεισόδια την εβδομάδα.

Η σειρά «Σέρρες» ρίχνει αυλαία την Τρίτη 28 Οκτωβρίου με το μεγαλύτερης διάρκειας τελευταίο επεισόδιο του δεύτερου κύκλου, ενώ το κενό από τις αρχές Νοεμβρίου καλύπτει η κωμική σειρά με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη, που θα μεταδίδεται πλέον κάθε Δευτέρα και Τρίτη στις 22:30 αμέσως μετά το «Grand Hotel».

Τα δεδομένα αλλάζουν και τις Τετάρτες στον ΑΝΤ1. Στο slot των 22:30 από τις 5 Νοεμβρίου επιστρέφουν τα «Παιχνίδια εκδίκησης», μια σειρά που αγαπάς να μισείς, με τον Νίκο Κουρή και τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου να μπαίνουν στην τελική αναμέτρηση.

Στη μάχη της prime time ρίχνεται από την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου και ο Λάκης Λαζόπουλος στο Mega. Το «Αλ τσαντίρι νιουζ» επιστρέφει με τρίωρη διάρκεια και με μηνιαία μετάδοση, ενώ το Mega ετοιμάζει να ενεργοποιήσει ένα ακόμα «όπλο» του: τη σειρά «Μια νύχτα μόνο» με τον Δημήτρη Λάλο και τη Μ. Λαμπροπούλου, για την οποία δεν έχουν κλειδώσει ακόμα η ημέρα πρεμιέρας και οι μέρες μετάδοσης.

Από την πλευρά του, ο Alpha κρατά ως δυνατό «άσο στο μανίκι» την επαναφορά της σειράς «Το σόι σου», που εκτάκτως δοκιμάζεται αυτή την εβδομάδα σε επανάληψη στην prime time της Κυριακής, κάτι που μπορεί να επηρεάσει την τελική απόφαση για την ημέρα μετάδοσής του