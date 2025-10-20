Καιρός: Δεύτερο κύμα κακοκαιρίας με βροχές την Τετάρτη και μετά… μικρό καλοκαίρι – Η πρόγνωση για την 28η Οκτωβρίου

Βροχερός είναι ο καιρός σήμερα, Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, ενώ την Τετάρτη και την Πέμπτη έρχεται δεύτερο κύμα κακοκαιρίας και μετά… καλοκαιράκι. Όπως ανέφερε ο μετεωρολόγος του OPEN, Κλέαρχος Μαρουσάκης στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» με τους Μάνο Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά, το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας θα επηρεάσει τα δυτικά, τα νότια και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Το σκηνικό θα αλλάξει εντελώς από την Παρασκευή και μέχρι και την παραμονή της 28ης Οκτωβρίου, αναμένεται σημαντική βελτίωση που δεν αποκλείεται να θυμίζει ακόμη και καλοκαίρι.

Βροχές σήμερα

Βροχές και κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες θα συνθέσουν το σκηνικό του καιρού για σήμερα Δευτέρα, ενώ σε φθινοπωρινό κλίμα θα κυλήσουν και οι επόμενες ημέρες.

Συγκεκριμένα, στην Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, τη Στερεά και τις Κυκλάδες αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα νοτιότερα τμήματα σποραδικές καταιγίδες. Στην Πελοπόννησο και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες τα φαινόμενα θα είναι πιθανώς κατά τόπους ισχυρά.

Στη Θράκη γενικά αναμένεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία στη Βόρεια Ελλάδα αναμένεται να φτάσει τους 16 βαθμούς και όσο κατεβαίνουμε στα νοτιότερα ο υδράργυρος θα φτάσει και τους 20 βαθμούς. Στη νησιωτική χώρα και στην Κρήτη θα αγγίξει τους 26 βαθμούς.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Η ημέρα στην Αττική ξεκίνησε με βροχερό καιρό και οι βροχές θα επιμείνουν σήμερα στο λεκανοπέδιο. Οι άνεμοι δεν προβληματίζουν ιδιαίτερα και η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα κυριαρχήσουν οι συννεφιές ενώ βροχές θα δούμε στις παραλιακές περιοχές και ο υδράργυρος δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 19 βαθμούς.

Αύριο το κύμα κακοκαιρίας θα εκτονωθεί προς τα ανατολικά και νότια σημεία της χώρας. Αναμένεται να υπάρξουν καλές καιρικές συνθήκες. Ωστόσο, την Τετάρτη θα υπάρξει νέο κύμα κακοκαιρίας που θα σαρώσει από τα βόρεια με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα σταματήσουν την Πέμπτη και από Παρασκευή θα ξεκινήσει το καλοκαίρι του Αγίου Δημητρίου.

Την 28η Οκτωβρίου θα υπάρξει μια νέα αστάθεια από τα βόρεια και βορειοανατολικά που θα ρίξει αισθητά τη θερμοκρασία.