Καιρός: Δεύτερο κύμα κακοκαιρίας με βροχές την Τετάρτη και μετά… μικρό καλοκαίρι – Η πρόγνωση για την 28η Οκτωβρίου

Βροχερός είναι ο καιρός σήμερα, Δευτέρα 20 Οκτωβρίου, ενώ την Τετάρτη και την Πέμπτη έρχεται δεύτερο κύμα κακοκαιρίας και μετά… καλοκαιράκι. Όπως ανέφερε ο μετεωρολόγος του OPEN, Κλέαρχος Μαρουσάκης στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδος» με τους Μάνο Νιφλή και Γιάννη Κολοκυθά, το δεύτερο κύμα κακοκαιρίας θα επηρεάσει τα δυτικά, τα νότια και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.
Το σκηνικό θα αλλάξει εντελώς από την Παρασκευή και μέχρι και την παραμονή της 28ης Οκτωβρίου, αναμένεται σημαντική βελτίωση που δεν αποκλείεται να θυμίζει ακόμη και καλοκαίρι.
Βροχές σήμερα
Βροχές και κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες θα συνθέσουν το σκηνικό του καιρού για σήμερα Δευτέρα, ενώ σε φθινοπωρινό κλίμα θα κυλήσουν και οι επόμενες ημέρες.
Συγκεκριμένα, στην Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, τη Στερεά και τις Κυκλάδες αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα νοτιότερα τμήματα σποραδικές καταιγίδες. Στην Πελοπόννησο και πρόσκαιρα στις Κυκλάδες τα φαινόμενα θα είναι πιθανώς κατά τόπους ισχυρά.
Στη Θράκη γενικά αναμένεται αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία στη Βόρεια Ελλάδα αναμένεται να φτάσει τους 16 βαθμούς και όσο κατεβαίνουμε στα νοτιότερα ο υδράργυρος θα φτάσει και τους 20 βαθμούς. Στη νησιωτική χώρα και στην Κρήτη θα αγγίξει τους 26 βαθμούς.
Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη
Η ημέρα στην Αττική ξεκίνησε με βροχερό καιρό και οι βροχές θα επιμείνουν σήμερα στο λεκανοπέδιο. Οι άνεμοι δεν προβληματίζουν ιδιαίτερα και η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα κυριαρχήσουν οι συννεφιές ενώ βροχές θα δούμε στις παραλιακές περιοχές και ο υδράργυρος δεν αναμένεται να ξεπεράσει τους 19 βαθμούς.
Αύριο το κύμα κακοκαιρίας θα εκτονωθεί προς τα ανατολικά και νότια σημεία της χώρας. Αναμένεται να υπάρξουν καλές καιρικές συνθήκες. Ωστόσο, την Τετάρτη θα υπάρξει νέο κύμα κακοκαιρίας που θα σαρώσει από τα βόρεια με βροχές και καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα σταματήσουν την Πέμπτη και από Παρασκευή θα ξεκινήσει το καλοκαίρι του Αγίου Δημητρίου.
Την 28η Οκτωβρίου θα υπάρξει μια νέα αστάθεια από τα βόρεια και βορειοανατολικά που θα ρίξει αισθητά τη θερμοκρασία.
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 21-10-2025
Στα νότια ηπειρωτικά και στο νότιο και το ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, βαθμιαία όμως ο καιρός στις περισσότερες περιοχές θα βελτιωθεί και οι βροχές θα συνεχιστούν μόνο στο ανατολικό Αιγαίο.
Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά περιόδους πιο πυκνές με πιθανότητα τοπικών βροχών στα ηπειρωτικά και από τη νύχτα στο Ιόνιο.
Οι άνεμοι θα είναι στα δυτικά μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα πνέουν βορειοανατολικοί με την ίδια ένταση.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 19 με 21 βαθμούς, αλλά στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη θα φτάσει τοπικά τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 22-10-2025
Στα δυτικά αυξημένες νεφώσεις με βροχές που από το μεσημέρι θα ενταθούν και κυρίως στο Ιόνιο θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες.
Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα νεφώσεις με τοπικές βροχές και μικρής διάρκειας καταιγίδες μέχρι το μεσημέρι.
Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά (πλην της Θράκης).
Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στο Ιόνιο 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα κεντρικά και βόρεια.
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 23-10-2025
Στα δυτικά, την Κρήτη, τις Κυκλάδες και το ανατολικό Αιγαίο νεφώσεις με βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες με εξασθένηση στα δυτικά από το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα άστατος καιρός με νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες και ασθενείς τοπικές βροχές.
Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.
ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24-10-2025
Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με πιθανότητα λίγων τοπικών βροχών στο Ανατολικό Αιγαίο.
Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη.
Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στο Αγαίο 5, τοπικά 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.