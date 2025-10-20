Ελένη Ράντου: «Το αντικαταθλιπτικό μου είναι τα ταξίδια»

Η Ελένη Ράντου πρωταγωνιστεί για τέταρτη σεζόν στην επιτυχημένη θεατρική παράσταση “Το πάρτι της ζωής μου”. Η δημοφιλής ηθοποιός μίλησε στην Αναστασία Ζάρκα για τα μηνύματα που περνά το έργο.

«Το έργο σε συμφιλιώνει με την κατάθλιψη, τον θάνατο και με ό,τι μπορεί να νιώθεις. Οπότε, στο τέλος της βραδιάς κρατάς ότι υπάρχει μία λύτρωση και για το κοινό και για σένα. Αυτό δίνει κουράγιο ότι έχεις βοηθηθεί και έχεις βοηθήσει και άλλους και έχετε συμπορευτεί σε σκοτεινιές και σε μονοπάτια που είναι πολύ μοναχικά», εξομολογείται η Ελένη Ράντου.

Η ηθοποιός αποκαλύπτει επίσης ποιο είναι το προσωπικό της «αντικαταθλιπτικό».

«Το αντικαταθλιπτικό μου είναι τα ταξίδια. Εγώ έχω τα ταξίδια. Πρέπει να βρίσκεσαι με το κέντρο σου. Είναι πολύ σημαντικό γιατί μέσα στην καθημερινότητα κάνεις τόσα πράγματα για τους άλλους, που ξεχνάς να κάνεις μια αγκαλιά για τον εαυτό σου. Για μένα το ταξίδι και το φευγιό είναι η μεγαλύτερη δύναμη για να επιστρέφεις δυνατός και στέρεος. Είναι ψυχοχαϊδευτικό».