Τα επόμενα βήματα του Γιώργου Παπαδάκη

Enikos Newsroom

Media

Γιώργος Παπαδάκης

Έναν μήνα μετά την έναρξη της σεζόν, της πρώτης έπειτα από 34 χρόνια στην οποία δεν παρουσιάζει το «Καλημέρα Ελλάδα», ο Γιώργος Παπαδάκης προχωρά στα επόμενα τηλεοπτικά βήματά του.

Σύμφωνα με την Reallife, ο ρόλος που θα έχει στον ΑΝΤ1 θα είναι διπλός. Κάθε Πέμπτη, ο Γ. Παπαδάκης δίνει το «παρών» στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου σε ρόλο σχολιαστή της επικαιρότητας. Το ραντεβού κάθε Πέμπτη θα είναι σταθερό, ενώ, παράλληλα, ο Γ. Παπαδάκης θα δουλεύει για τη δική του εκπομπή συνεντεύξεων με σημαντικές προσωπικότητες. Η εν λόγω εκπομπή βρίσκεται ακόμα σε αρχικό στάδιο προετοιμασίας, με στόχο να κάνει διπλή πρεμιέρα στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1 αλλά και στην πλατφόρμα του ΑΝΤ1+.

Τα σενάρια που κυκλοφόρησαν για βραδινή εκπομπή με τον Παναγιώτη Στάθη και την Αννα Λιβαθυνού, με τον Γ. Παπαδάκη να συντονίζει πίσω από τις κάμερες, διαψεύδονται. Οι δύο πρωινοί παρουσιαστές του ΑΝΤ1 είναι αφοσιωμένοι στο «Καλημέρα Ελλάδα» και δεν προβλέπεται να αναλάβουν άλλο project, ενώ ο Γ. Παπαδάκης θα επιστρέψει με τη δική του εκπομπή όχι πίσω, αλλά μπροστά από τις κάμερες.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ανεύρυσμα αορτής: 10 συνήθειες που μπορεί να το προκαλέσουν, σύμφωνα με καρδιολόγο

Το σύμπτωμα στο στομάχι που μπορεί να συνδέεται με τον αυτισμό, σύμφωνα με νέα μελέτη

“Έκρηξη” στις ψηφιακές απάτες: Ποιες είναι οι πιο διαδεδομένες και τι πρέπει να κάνετε

Χρηματιστήριο Αθηνών: Ξεπέρασε τα επίπεδα των 2.000 μονάδων ο Γενικός Δείκτης

Τι σημαίνει η φράση «όμοιος ομοίω αεί πελάζει» και από πού προέρχεται

Αλγόριθμος ποσοτικοποιεί με ακρίβεια τη ροή πληροφορίας σε πολύπλοκα δίκτυα
περισσότερα
10:47 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

Γενέθλια για την Μίνα Καραμήτρου: Η «έφοδος» Νιφλή- Κολοκυθά στο στούντιο και οι 2 τούρτες

«Έφοδο» στο πλατό της εκπομπής «10 παντού» με τον Νίκο Στραβελάκη και την Μίνα Καραμήτρου έκαν...
10:05 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

Αυτή την Κυριακή με τη Realnews: Δωροεπιταγή 10€

Δωροεπιταγή αξίας 10€ για αγορές άνω των 60€ από τα πολυκαταστήματα Factory Outlet. H προσφορά...
09:58 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

LIVE – Ακούστε την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου 20/10/2025

Ακούστε την εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου, στον Realfm 97,8. Ακούστε LIVE εδώ
09:49 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

Αντεπίθεση του ΑΝΤ1 στην prime time – Με τρεις δυνατές προσθήκες «χτυπά» το κανάλι του Αμαρουσίου τον Νοέμβριο

Με τρεις δυνατές προσθήκες «χτυπά» το κανάλι του ΑΝΤ1 τον Νοέμβριο. H έλευση του «Δικαστή», η ...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης