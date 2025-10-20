Τα επόμενα βήματα του Γιώργου Παπαδάκη

Έναν μήνα μετά την έναρξη της σεζόν, της πρώτης έπειτα από 34 χρόνια στην οποία δεν παρουσιάζει το «Καλημέρα Ελλάδα», ο Γιώργος Παπαδάκης προχωρά στα επόμενα τηλεοπτικά βήματά του.

Σύμφωνα με την Reallife, ο ρόλος που θα έχει στον ΑΝΤ1 θα είναι διπλός. Κάθε Πέμπτη, ο Γ. Παπαδάκης δίνει το «παρών» στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 με τον Νίκο Χατζηνικολάου σε ρόλο σχολιαστή της επικαιρότητας. Το ραντεβού κάθε Πέμπτη θα είναι σταθερό, ενώ, παράλληλα, ο Γ. Παπαδάκης θα δουλεύει για τη δική του εκπομπή συνεντεύξεων με σημαντικές προσωπικότητες. Η εν λόγω εκπομπή βρίσκεται ακόμα σε αρχικό στάδιο προετοιμασίας, με στόχο να κάνει διπλή πρεμιέρα στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1 αλλά και στην πλατφόρμα του ΑΝΤ1+.

Τα σενάρια που κυκλοφόρησαν για βραδινή εκπομπή με τον Παναγιώτη Στάθη και την Αννα Λιβαθυνού, με τον Γ. Παπαδάκη να συντονίζει πίσω από τις κάμερες, διαψεύδονται. Οι δύο πρωινοί παρουσιαστές του ΑΝΤ1 είναι αφοσιωμένοι στο «Καλημέρα Ελλάδα» και δεν προβλέπεται να αναλάβουν άλλο project, ενώ ο Γ. Παπαδάκης θα επιστρέψει με τη δική του εκπομπή όχι πίσω, αλλά μπροστά από τις κάμερες.