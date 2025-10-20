Θεσσαλονίκη: Παρέμβαση Αγγελούδη για τον μεταλλικό φράχτη στο Ανακτορικό Συγκρότημα του Γαλέριου – Ζητεί την απομάκρυνσή του

Enikos Newsroom

κοινωνία

Θεσσαλονίκη- μεταλλικός φράχτης- Αγγελούδης

Παρέμβαση από τον Στέλιο Αγγελούδη για το ζήτημα του μεταλλικού φράχτη στο Ανακτορικό Συγκρότημα του Γαλέριου, στην Θεσσαλονίκη. Με επιστολή που απέστειλε σήμερα στην Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης, Ελισάβετ Τσιγαρίδα ο Στέλιος Αγγελούδης εκφράζει τις ενστάσεις του για την επιλογή της τοποθέτησης φράχτη στο Ανάκτορο του Γαλέριου στην πλατεία Ναυαρίνου.

Όπως αναφέρεται στην επιστολή «ήδη από την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου ζήτησα να σταματήσουν άμεσα οι σχετικές εργασίες, να προχωρήσετε στην αποκαθήλωση του μεταλλικού κιγκλιδώματος και να αναζητηθούν άλλοι τρόποι προστασίας του σημαντικού αυτού τοποσήμου».

Ο Δήμαρχος της πόλης προτείνει την υιοθέτηση άλλων μέτρων για τη φύλαξη του Μνημείου, όπως «την ενεργοποίηση των υφιστάμενων εντός του αρχαιολογικού χώρου καμερών ή και την παρουσία νυχτερινού φύλακα εντός του χώρου. Εάν κρίνεται αναγκαία η λήψη περισσότερων μέτρων, η οποιαδήποτε προστατευτική κατασκευή θα πρέπει να βρίσκεται εντός του αρχαιολογικού χώρου, εντός του σκάμματος και όχι επί του κοινόχρηστου χώρου της πλατείας. Η προστασία και η ανάδειξη του Μνημείου χρειάζεται να λάβει χώρα χωρίς να αλλοιώνεται η ενιαία οπτική προσέγγιση σε όλο το εύρος της πλατείας Ναυαρίνου».

Τέλος, ο κ. Αγγελούδης ζητεί να προηγείται σχετική ενημέρωση και διαβούλευση με τον Δήμο και τους πολίτες για παρεμβάσεις οι οποίες αφορούν στον δημόσιο και κοινόχρηστο χώρο, ώστε να αποφεύγονται καταστάσεις που δημιουργούν εύλογα ερωτήματα.

 

