Ο Αλέξης Πατέλης στον Realfm 97,8 για το βιβλίο του «Η Μεγάλη Επιστροφή: Ο δρόμος για την αξιοπιστία της Ελλάδας»: Ήθελα να απευθύνεται σε όλους

«Είχα έναν καθηγητή όταν σπούδαζα στην Αμερική που έλεγε ότι αν δεν μπορείς να εξηγήσεις κάτι με απλά λόγια στην γιαγιά σου, δεν το έχεις καταλάβει και εσύ. Ήθελα να γράψω το βιβλίο σαν μυθιστόρημα, σαν θρίλερ, αλλά βοήθησε και η ίδια η ζωή σε αυτό» δήλωσε ο πρώην Προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, Αλέξης Πατέλης, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου στον Realfm 97,8 για το νέο βιβλίο του «Η Μεγάλη Επιστροφή: Ο δρόμος για την αξιοπιστία της Ελλάδας».

«Ήθελα να είναι απλό για να μπορεί να το διαβάσει όσο περισσότερος κόσμος γίνεται. Ήθελα να το γράψω με στυλ τέτοιο ώστε ο αναγνώστης να θέλει να γυρίζει σελίδα. Έγραψα έννοιες με απλά λόγια για να απευθύνεται σε όλους το βιβλίο» σημείωσε.

«Δεν έχουν γραφτεί βιβλία για το πώς βγήκαμε από την κρίση. Θέλω να είναι το πρώτο από μια σειρά βιβλία. Έχουμε την τάση στη χώρα μας να βλέπουμε μόνο τις καταστροφές, αλλά έχουμε και επιτυχίες. Στο εξωτερικό το πρώτο πράγμα που σε ρωτάνε είναι “εσείς οι Έλληνες πώς τα καταφέρατε”» επεσήμανε.

Πώς ξαναχτίζεται η αξιοπιστία μιας χώρας που έφτασε στο χείλος του γκρεμού;

Ο Αλέξης Πατέλης, Προϊστάμενος του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυπουργού (2019 -2024), αφηγείται εκ των έσω τη «μεγάλη επιστροφή» της Ελλάδας: από τα capital controls και τη διεθνή αμφισβήτηση, μια ανάσα από τον διεθνή εξοστρακισμό, μέχρι την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας. Με σκηνές πίσω από κλειστές πόρτες σε Λονδίνο, Νέα Υόρκη και Νταβός, αποτυπώνει το παρασκήνιο μιας διαδρομής που μας έκανε και πάλι υπερήφανους για την Ελλάδα στο εξωτερικό.

Μέσα στην πανδημία, τις διεθνείς αναταράξεις και φυσικές καταστροφές, παρακολουθούμε την σταδιακή αλλαγή της εικόνας της χώρας από διεθνή παρία σε αξιόπιστο προορισμό επενδύσεων. Ένα βιβλίο για τις ιδέες, τους ανθρώπους, τα σωστά και τα λάθη που διαμόρφωσαν μια ιστορική πενταετία· και μια μαρτυρία για το πώς οι αγορές πείθονται μέσα από σταθερή συνέπεια.

Χωρίς εξωραϊσμούς, αλλά με την πεποίθηση ότι «η Ελλάδα μπορεί», αυτή είναι η συγκλονιστική ματιά ενός τεχνοκράτη που έζησε από μέσα ιστορικά γεγονότα – και απαντά στο ερώτημα που τέθηκε από τον διεθνή τύπο: «Πώς τα καταφέρατε;»

Είπαν για το βιβλίο:

Είμαι βέβαιος ότι το βιβλίο θα αποτελέσει ένα από τα συστατικά της σύγχρονης οικονομικής ιστορίας του τόπου μας – Γιάννης Στουρνάρας

Μια ζουμερή, συναρπαστική αφήγηση που μοιάζει με κινηματογραφική ταινία – Άρης Δημοκίδης

