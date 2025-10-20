Γενέθλια για την Μίνα Καραμήτρου: Η «έφοδος» Νιφλή- Κολοκυθά στο στούντιο και οι 2 τούρτες

Γενέθλια για την Μίνα Καραμήτρου- Η έκπληξη Νιφλή- Κολοκυθά

«Έφοδο» στο πλατό της εκπομπής «10 παντού» με τον Νίκο Στραβελάκη και την Μίνα Καραμήτρου έκαναν οι συντελεστές της «Ώρας Ελλάδος».

Η Μίνα Καραμήτρου έχει σήμερα γενέθλια και οι συνάδελφοί της στο OPEN τής επεφύλασσαν μία έκπληξη. Μετά τις ευχές του Νίκου Στραβελάκη, ο Μάνος Νιφλής, ο Γιάννης Κολοκυθάς και η Μαριάννα Γεωργαντή «εισέβαλαν» on air στο στούντιο με δύο τούρτες και τραγουδώντας το «Να ζήσεις, Μίνα και χρόνια πολλά».

Το κλίμα ήταν γιορτινό και οι ευχές, τα πειράγματα και τα γέλια δεν έλειπαν. Στην δημοσιογράφο ευχήθηκαν και άλλοι πολλοί συνεργάτες της με βιντεάκια που είχαν ετοιμάσει για εκείνη και προβλήθηκαν στην εκπομπή.

Δείτε το βίντεο του OPEN:

 

 

10:05 , Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

