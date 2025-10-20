Γαλλία: 4 νεκροί από φωτιά σε δεκαώροφο κτίριο στη Λυών

Γαλλία: 4 νεκροί από φωτιά σε δεκαώροφο κτίριο στη Λυών

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους τα ξημερώματα της Δευτέρας σε φωτιά που ξέσπασε σε δεκαώροφο κτίριο στη Λυών, στη Γαλλία. Οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα, ενώ οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας βρίσκονται σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών, η φωτιά ξέσπασε γύρω στις 5:10 τα ξημερώματα της Δευτέρας, σε κτίριο που βρίσκεται στην οδό André Philip, στο 3ο διαμέρισμα της Λυών, και τέθηκε υπό έλεγχο περίπου στις 7:00 π.μ.

Τέσσερα άτομα, δύο γυναίκες και δύο άνδρες, σκοτώθηκαν, ενώ «δέκα ακόμη άνθρωποι εξετάστηκαν» από τα σωστικά συνεργεία.


Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και των υπηρεσιών διάσωσης. Συνολικά 78 πυροσβέστες με 34 οχήματα συμμετείχαν στην επιχείρηση κατάσβεσης, ενώ η Εθνική Αστυνομία απέκλεισε την περιοχή για λόγους ασφαλείας.

Η δημοτική αρχή της Λυών άνοιξε ένα γυμναστήριο για τη φιλοξενία των κατοίκων που επλήγησαν από την πυρκαγιά, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.


Ο δήμαρχος της Λυών, Γκρεγκορί Ντουσέ, βρέθηκε στο σημείο μαζί με τη δήμαρχο του 3ου διαμερίσματος, Μαριόν Σεσιέκ, και εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την τραγωδία. «Με βαθιά συγκίνηση πληροφορήθηκα τον θάνατο τεσσάρων ανθρώπων, δύο γυναικών και δύο ανδρών, τη νύχτα που πέρασε, ύστερα από πυρκαγιά σε κτίριο της οδού André Philip, στο 3ο διαμέρισμα. Οι σκέψεις μου βρίσκονται με τα θύματα, τους οικείους τους και όλους όσοι επλήγησαν. Θέλω να εκφράσω τη βαθύτερη συμπάθειά μας προς αυτούς», ανέφερε στη δήλωσή του.

Οι αρχές ερευνούν τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά, η οποία φαίνεται να ξεκίνησε από το κάτω μέρος του κτιρίου.

