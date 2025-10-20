Άγνωστο αντικείμενο χτύπησε πιλοτήριο αεροσκάφους και τραυμάτισε τον πιλότο – Δείτε τις φωτογραφίες

Μυστήριο καλύπτει ένα περιστατικό που σημειώθηκε σε πτήση της United Airlines, όταν αντικείμενο αγνώστου ταυτότητας χτύπησε το πιλοτήριο αεροσκάφους Boeing 737 σε ύψος 36.000 ποδιών, τραυματίζοντας τον πιλότο και αναγκάζοντας το πλήρωμα να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο κυβερνήτης του αεροσκάφους τραυματίστηκε όταν το αντικείμενο διέλυσε το μπροστινό τζάμι του πιλοτηρίου.

Φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τα χέρια του πιλότου ματωμένα και με μώλωπες, τραύματα συμβατά με κοψίματα από γυαλί.

Σπασμένα θραύσματα είχαν καλύψει το ταμπλό και το εσωτερικό του πιλοτηρίου, ενώ σε άλλα στιγμιότυπα φαίνονται μαύρα σημάδια στο σημείο πρόσκρουσης.

Η πτήση United 1093, που εκτελούσε το δρομολόγιο Ντένβερ–Λος Άντζελες, αναγκάστηκε να προσγειωθεί εκτάκτως στη Σολτ Λέικ Σίτι την Πέμπτη. Η εταιρεία επιβεβαίωσε το περιστατικό, αναφέροντας: «Την Πέμπτη, η πτήση 1093 της United προσγειώθηκε με ασφάλεια στο Σολτ Λέικ Σίτι προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ζημιές στο πολυστρωματικό παρμπρίζ του αεροσκάφους. Κανονίσαμε να μεταφερθούν οι επιβάτες στο Λος Άντζελες αργότερα την ίδια ημέρα με άλλο αεροσκάφος και η τεχνική μας ομάδα εργάζεται για να επαναφέρει το αεροπλάνο σε υπηρεσία».

Σύμφωνα με αναφορές, το αεροσκάφος παραμένει καθηλωμένο μέχρι να ολοκληρωθεί η επιθεώρηση και η επισκευή του.

Η φύση του αντικειμένου που προκάλεσε τη ζημιά παραμένει άγνωστη. Ορισμένοι χρήστες στο διαδίκτυο υπέθεσαν πως ενδέχεται να επρόκειτο για διαστημικά συντρίμμια ή ακόμα και για μετεωρίτη που χτύπησε το αεροσκάφος.

Ωστόσο, σύμφωνα με έκθεση της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Αεροπορίας (FAA) του 2023, η πιθανότητα τα διαστημικά συντρίμμια να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό σε επιβάτη εμπορικής πτήσης είναι «μία στο τρισεκατομμύριο».

Ειδικοί εκτιμούν ότι η ρωγμή στο παρμπρίζ θα μπορούσε θεωρητικά να οφείλεται σε ηλεκτρική βλάβη, ωστόσο τα μαυρίσματα και τα σπασμένα γυαλιά δείχνουν πως το αεροπλάνο πιθανότατα χτυπήθηκε από κάποιο αντικείμενο. Συνήθως, πτηνά, χαλάζι ή άλλα ιπτάμενα αντικείμενα συγκρούονται με αεροσκάφη σε χαμηλότερα ύψη.

Αυτό που κάνει το περιστατικό διαφορετικό είναι ότι το Boeing 737 MAX 8 πετούσε σε ύψος πολύ πάνω από τα επίπεδα όπου τέτοιοι κίνδυνοι θεωρούνται πιθανοί.

Το επεισόδιο έρχεται τη στιγμή που η ποσότητα των διαστημικών σκουπιδιών γύρω από τη Γη αυξάνεται συνεχώς – η NASA παρακολουθεί περισσότερα από 25.000 αντικείμενα μεγαλύτερα από δέκα εκατοστά, τα οποία κινούνται σε τροχιά με ταχύτητες ικανές να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές σε δορυφόρους ή αεροσκάφη.