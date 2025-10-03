Κόλαφος η Ελένη Ράντου: «Σιχάθηκα την ενημέρωση μας – Με κάνει να ντρέπομαι, δεν είμαστε έτσι»

Την προσωπική της οργή εξέφρασε η Ελένη Ράντου, μέσα από τα social media, για τον τρόπο με τον οποίο τα ΜΜΕ και οι χρήστες του διαδικτύου χειρίζονται τα τελευταία 24ωρα τα θέματα επικαιρότητας.

Ανάμεσα σ’ αυτά, βεβαίως, πρωταγωνιστικό ρόλο έχει και το τροχαίο που προκάλεσε ο συνάδελφος της, Βασίλης Μπισμπίκης τα ξημερώματα του περασμένου Σαββάτου.

Έτσι, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, η δημοφιλής ηθοποιός θέλησε να μοιραστεί τις παρακάτω φορτισμένες σκέψεις με τους διαδικτυακούς της φίλους.

«Ένας άνθρωπος μες τη μέση του Συντάγματος, όχι πολύ μακριά, προφέρει τη ζωή του με αντίτιμο μια αληθινή πληροφορία για το παιδί του, κι όλα τα μέσα ασχολούνται με τις υλικές βλάβες ενός τροχαίου. Εντάξει, καταλαβαίνω… Όταν τα γεγονότα είναι πραγματικά σκληρά, πάντα αλληθωρίζουμε. Κοιτάμε αυτά που μας διασκεδάζουν κιόλας. Αλλά αν ξαναπέσω σ’ άλλη δημοσίευση για το τροχαίο, θα τα κλείσω όλα. Σιχάθηκα την ενημέρωση μας μέσα… Με κάνει να ντρέπομαι. Δεν είμαστε έτσι, έτσι μας θεωρούν» σημειώνει χαρακτηριστικά η Ελένη Ράντου στη νέα καταγγελτική της ανάρτηση στα social media.