Πάτρα: Νέο περιστατικό απόπειρας εξαπάτησης πολιτών από «μαϊμού» – καλόγριες

Άλλο ένα περιστατικό με καλόγριες – «μαϊμού» σημειώθηκε στην Πάτρα. Σύμφωνα με το tempo24.news, οι επιτήδειες πλησιάζουν τα θύματα έχοντας στα χέρια τους μικρές εικόνες.

Όταν τις ρωτάνε από που είναι, απαντούν από ένα μοναστήρι εκτός Αχαΐας.

Πληροφορίες από αναγνώστες του tempo24.gr, μεταφέρουν ότι εντοπίστηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου στο κέντρο της πόλης και συγκεκριμένα στον πεζόδρομο της Μαιζώνος μεταξύ Ερμού και Αγίου Νικολάου.

Οι γυναίκες (που φέρεται να είναι ρομά) είναι ντυμένες καλόγριες. Μεγάλη προσοχή συνιστάται στους περαστικούς από το κέντρο της πόλης γιατί οι γυναίκες με τη μέθοδο της απασχόλησης και με το πρόσχημα της βοήθειας, πλησιάζουν με σκοπό την κλοπή. Για να μη δώσουν στόχο αυτή τη φορά, έχουν στα χέρια τους μικρές εικόνες, τις οποίες πωλούν και ζητούν οποιαδήποτε βοήθεια μπορεί ο περαστικός να δώσει.

Χαρακτικό είναι, ότι οι «καλόγριες» είναι ιδιαίτερα πιεστικές απαιτώντας σχεδόν από τους περαστικούς να αγοράσουν το εμπόρευμά τους, λέγοντας ότι όποιος τους βοηθήσει θα έχει και τη βοήθεια του Θεού και η οικογένειά τους θα έχει υγεία.

