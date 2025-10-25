Διονύσης Σαββόπουλος: Απόντες οι αρχηγοί της αντιπολίτευσης από την κηδεία του μεγάλου τραγουδοποιού – Η φωτογραφία με τα άδεια καθίσματα

Πλήθος κόσμου συνέρρευσε στην Μητρόπολη Αθηνών για να αποχαιρετήσει τον μεγάλο τραγουδοποιό Διονύση Σαββόπουλο που πέθανε σε ηλικία 81 ετών την περασμένη Τρίτη (21/10).

Το παρών εκτός από τους απλούς πολίτες έδωσαν και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου, μεταξύ των οποίων ήταν κι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, που εκφώνησε και επικήδειο λόγο και μέλη της κυβέρνησης.

Από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, το «παρών» έδωσε μόνο η πρόεδρος της Πλεύσης Ελυθερίας Ζωή Κωνσταντοντοπούλου, με τους υπόλοιπους αρχηγούς να είναι απόντες.

Χαρακτηριστική είναι η φωτογραφία που «ανέβηκε» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τα άδεια καθίσματα που έφεραν τα ταμπελάκια με τα ονόματά τους, τα οποία και παρέμειναν άδεια καθ’ όλη τη διάρκεια της τελετής, ενώ τα σχόλια των χρηστών του διαδικτύου ήταν αρκούντως αιχμηρά.

Η αριστερα στην κηδεία του κυρίου Σαββόπουλου… Αυτοί είστε… pic.twitter.com/MIPcHkCJLX — Geo V (@gverikks) October 25, 2025

Συγκεκριμένα, απόντες ήταν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης τον οποίο εκπροσώπησε ο Γιάννης Βαρδακαστάνης Γραμματέας ΚΟΕΣ, ο Σωκράτης Φάμελλος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Αλέξης Χαρίτσης της Νέας Αριστεράς, ο Κυριάκος Βελόπουλος της Ελληνικής Λύσης και ο Δημήτρης Νατσιός από το κόμμα Νίκη.

Σημειώνεται πάντως ότι οι περισσότεροι από τους απόντες αρχηγούς είχαν «αποχαιρετήσει» με αναρτήσεις ή ανακοινώσεις τους τον Διονύση Σαββόπουλο όταν έγινε γνωστή η είδηση ότι πέθανε.