Γολγοθάς για καρκινοπαθή – Δεν μπορεί να ξεκινήσει τη θεραπεία της επειδή θεωρείται νεκρή από το κράτος

Μια γυναίκα από τη Φλόριντα που δίνει μάχη με τον καρκίνο του παγκρέατος έμεινε χωρίς ιατρική κάλυψη, αφού οι υπηρεσίες την ανακήρυξαν λανθασμένα ως νεκρή. Αυτό το γραφειοκρατικό λάθος όμως έχει καθυστερήσει τη θεραπεία της και ανάγκασε την οικογένειά της να ζητήσει βοήθεια εν μέσω του κυβερνητικού shutdown.

Η Πάτι Ρόσερ, από την πόλη Πέις στη Φλόριντα, έμαθε ότι θεωρούνταν «νεκρή» από την Υπηρεσία Κοινωνικής Ασφάλισης μετά τον θάνατο του συζύγου της τον Μάιο, σύμφωνα με όσα δήλωσε η κόρη της, Κατίνα Λακσαμάνα, στο τοπικό κανάλι WEAR-TV.

Δεν μπορεί να κάνει χημειοθεραπεία επειδή δεν έχει

Το λάθος είχε ως αποτέλεσμα να διακοπούν αμέσως τα επιδόματα κοινωνικής ασφάλισης, το Medicare και η συμπληρωματική της ασφάλιση. Η οικογένεια ανακάλυψε το λάθος μήνες αργότερα — όταν η 68χρονη Ρόσερ διαγνώστηκε με επιθετικό καρκίνο του παγκρέατος και έμαθε ότι δεν μπορούσε να ξεκινήσει χημειοθεραπεία επειδή η ασφαλιστική της κάλυψη δεν ίσχυε πια.

«Πήγαμε στο ραντεβού με τον γιατρό και μας είπαν ότι δεν καλυπτόταν πλέον από την ασφάλεια», είπε η Λακσαμάνα. «Ανακαλύψαμε ότι είχαν διακοπεί τα επιδόματα κοινωνικής ασφάλισης, το Medicare και η συμπληρωματική της ασφάλεια.»

Σύμφωνα με την οικογένεια, το μπέρδεμα ξεκίνησε λίγο μετά τον θάνατο του συζύγου της Ρόσερ. Όταν η Λακσαμάνα προσπάθησε να αποκτήσει πρόσβαση στα επιδόματα χηρείας της μητέρας της, παρατήρησε ότι οι πληρωμές εμφανίζονταν ως «εκκρεμείς» στον τραπεζικό λογαριασμό και μετά επιστρέφονταν στην κυβέρνηση.

Πώς δηλώθηκε νεκρή κατά λάθος

«Αποδείχθηκε ότι, όταν δηλώθηκε ο πατέρας μου ως νεκρός, δηλώθηκε και η μητέρα μου», είπε. «Έτσι, δεν ήταν πλέον δικαιούχος οποιωνδήποτε επιδομάτων.»

Το λάθος διέκοψε ακαριαία την πρόσβαση της Ρόσερ σε κρίσιμη ιατρική περίθαλψη, τη στιγμή που αντιμετώπιζε μια απειλητική για τη ζωή της διάγνωση. «Ήταν επείγον θέμα για εμάς», δήλωσε η Λακσαμάνα. «Γνωρίζοντας τι έχει να αντιμετωπίσει, πήγαμε στο γραφείο της Υπηρεσίας Κοινωνικής Ασφάλισης, αλλά μας είπαν ότι η επίσκεψή μας ήταν χαμένος κόπος γιατί δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα.»

Σύμφωνα με πληροφορίες της NY POST, οι υπάλληλοι της υπηρεσίας είπαν στην οικογένεια τα χέρια τους ήταν δεμένα λόγω του shutdown της κυβέρνησης, η οποία έχει αφήσει την υπηρεσία να λειτουργεί με ελάχιστο προσωπικό.

Η κόρη της Ρόσερ, νοσοκόμα, είπε ότι η οικογένεια εξετάζει τώρα το ενδεχόμενο να πληρώσει από την τσέπη της για τη θεραπεία της μητέρας της, ενώ παράλληλα προσπαθεί να διορθώσει το ομοσπονδιακό λάθος. Ο καρκίνος του παγκρέατος συχνά απαιτεί άμεση και επιθετική χημειοθεραπεία, με τις καθυστερήσεις να μειώνουν σημαντικά τις πιθανότητες επιβίωσης.

Απελπισμένη για απαντήσεις, η οικογένεια απευθύνθηκε στον τοπικό βουλευτή, Τζίμι Πατρόνις (Ρεπουμπλικανός – Φλόριντα), ο οποίος υποσχέθηκε να παρέμβει.

«Αυτό είναι που κάνουμε — σηκώνουμε το τηλέφωνο, καλούμε, πιέζουμε, βρίσκουμε λύσεις», είπε ο Πατρόνις σε συνέντευξή του. «Είναι η πρώτη φορά που το ακούω, αλλά θα ήθελα να βοηθήσω προσωπικά.»

Λίγες ώρες αφού η ιστορία είδε το φως της δημοσιότητας, το γραφείο του Πατρόνις επικοινώνησε με την οικογένεια, σύμφωνα με την Λακσαμάνα, δίνοντας ελπίδες ότι τα επιδόματα — και η δυνατότητα έναρξης της θεραπείας — θα μπορούσαν σύντομα να αποκατασταθούν.

Παρά την ανακούφιση, η Λακσαμάνα είπε ότι η περιπέτεια της μητέρας της αποκαλύπτει τις βαθιές δυσλειτουργίες της αμερικανικής γραφειοκρατίας υγείας. «Η έλλειψη ενσυναίσθησης από ανθρώπους που υποτίθεται πως βρίσκονται εκεί για να υπηρετούν τον πολίτη», είπε. «Είμαι επαγγελματίας υγείας και βλέπω ασθενείς καθημερινά που δεν λαμβάνουν την κάλυψη που χρειάζονται.»

Χιλιάδες Αμερικανοί δηλώνονται λανθασμένα ως νεκροί

Η υπόθεση της Ρόσερ δεν είναι μοναδική. Κάθε χρόνο, λιγότεροι από 10.000 Αμερικανοί δηλώνονται λανθασμένα ως νεκροί από την Υπηρεσία Κοινωνικής Ασφάλισης, γεγονός που προκαλεί αυτόματη διακοπή των ομοσπονδιακών επιδομάτων και της ασφαλιστικής κάλυψης, σύμφωνα με κυβερνητικά στοιχεία.

Τα θύματα συχνά χρειάζονται μήνες για να «αναστηθούν» στα αρχεία της κυβέρνησης. Η τρέχουσα διακοπή λειτουργίας της κυβέρνησης έχει επιδεινώσει περαιτέρω τις καθυστερήσεις, αφήνοντας ακόμη και επείγουσες περιπτώσεις, όπως της Ρόσερ, σε κατάσταση αδιεξόδου.

Μέχρι αυτή την εβδομάδα, η Ρόσερ παραμένει χωρίς ασφαλιστική κάλυψη και δεν μπορεί να ξεκινήσει τη θεραπεία για τον καρκίνο της. «Απλώς νιώθω ότι, ως κοινωνία και ως η μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο, μπορούμε να τα καταφέρουμε καλύτερα», είπε η Λακσαμάνα.

Η εφημερίδα The Post έχει ζητήσει επίσημο σχόλιο από την Υπηρεσία Κοινωνικής Ασφάλισης.