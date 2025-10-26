Σύνταγμα: Προσήχθη κοπέλα στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη – Καθόταν στο κενοτάφιο

Σύνταγμα: Προσήχθη κοπέλα στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη – Καθόταν στο κενοτάφιο

Στην προσαγωγή μίας κοπέλας προχώρησε η αστυνομία νωρίτερα σήμερα (26/10) το απόγευμα στο Σύνταγμα, καθώς η ίδια επέλεξε να καθίσει πάνω στο κενοτάφιο του Αγνώστου Στρατιώτη, προκειμένου, όπως είπε, να διαμαρτυρηθεί για την τραγωδία στα Τέμπη.

Σύμφωνα με το OPEN, αρχικά οι αστυνομικοί την πλησίασαν και η ίδια απομακρύνθηκε από το σημείο, όμως λίγα δευτερόλεπτα αργότερα επέστρεψε και κάθισε ξανά οκλαδόν στο κενοτάφιο.

Οι αστυνομικές δυνάμεις την πλησίασαν εκ νέου, και αφού συνομίλησαν μαζί της, προχώρησαν στην προσαγωγή της.

 

20:03 , Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025

