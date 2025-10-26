Πάνος Ρούτσι: Θα βρίσκομαι κάθε βράδυ στο Σύνταγμα – Πράξη εκδίκησης αυτό που κάνουν

Ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας θύματος της τραγωδίας στα Τέμπη, ανέφερε πως από σήμερα (26/10) θα βρίσκεται στο Σύνταγμα, καθώς φοβάται πως θα σβήσουν τα 57 ονόματα των 57 ανθρώπων που έχασαν την ζωή τους στο δυστύχημα.

Μιλώντας στο Mega για την τροπολογία που ψηφίστηκε στη Βουλή και αφορά το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, ο Πάνος Ρούτσι εκφράζει τον φόβο του πως τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών θα σβηστούν.

«Το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη είναι σύμβολο μνήμης και τιμής για όσους χάθηκαν άδικα. Τα παιδιά των Τεμπών ανήκουν σε αυτή τη μνήμη. Αντί να σβήσουν τα ονόματά τους, ας φροντίσουν να μην ξαναυπάρξουν. Φοβάμαι ότι θα τα σβήσουν. Προσπαθούν να διώξουν τα παιδιά από την ομάδα ‘’Μέχρι τέλους’’ τις τελευταίες μέρες. Εγώ από σήμερα θα είμαι στο Σύνταγμα και καλώ όλους όσους με στήριξαν να είμαστε όλοι μαζί γιατί το χρωστάμε στα παιδιά που χάσαμε. Αυτό που κάνουν είναι μία πράξη εκδίκησης και δεν θα περάσει. Εγώ θα βρίσκομαι κάθε βράδυ στο Σύνταγμα, ακριβώς στο σημείο που γράφτηκε με κόκκινη μπογιά το όνομα του παιδιού μου».

 

