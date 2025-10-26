Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης: Με το δεξί ξεκίνησε η εποχή του Ράφα Μπενίτεθ στους πράσινους

Παναθηναϊκός Αστέρας Τρίπολης

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε του Αστέρα Τρίπολης με 2-0, στο γήπεδο της Λεωφόρου για την 8η αγωνιστική της Super League, με τους «πράσινους» να πανηγυρίζουν την πρώτη τους νίκη με τον Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο.

Το εύστοχο πέναλτι του Σφιντέρσκι στο 45’+5’ και το αυτογκόλ του Τσίκο στο 68’ έκριναν τον αγώνα υπέρ των «πράσινων» που επέστρεψαν στις νίκες μετά από δύο σερί ανεπιτυχή αποτελέσματα κόντρα σε Άρη (1-1) και Φέγενορντ (ήττα 3-1).

Στην πρεμιέρα του στον «πράσινο» πάγκο ο Ράφα Μπενίτεθ ξεκίνησε με τον Τζούριτσιτς στο «10» στη θέση του «λαβωμένου» Μπακασέτα, με τους «πράσινους» να βγάζουν ένταση στο παιχνίδι τους και να ψάχνουν άμεσες επιθέσεις όποτε ανακτούσαν την μπάλα με πίεση ψηλά. Στο 16’ ο Ιβανόφ έκοψε δύο σερί σουτ από τους Ζαρουρί και Τσέριν, ενώ 19’ από μπαλιά του Τζούριτσιτς στο χώρο, ο Σφιντέρσκι έφερε την μπάλα μπροστά του με το στήθος, αλλά το τελείωμά του ήταν πολύ άστοχο.

Στο 38’ ύστερα από κόρνερ του Τσέριν, ο Τουμπά έπιασε πλασέ απ’ τη μικρή περιοχή, αλλά ο Παπαδόπουλος απέκρουσε ενστικτωδώς, ενώ στο 45’+1, ο γκολκίπερ του Αστέρα έκανε τρομερή επέμβαση στη γωνία του σε κεφαλιά του Σφιντέρσκι.

Στην εκτέλεση του κόρνερ από τον Τσέριν, ο Φερνάντες τράβηξε παρατεταμένα τη φανέλα του Σφιντέρσκι που έπεσε στην περιοχή. Ο Τζήλος ενημερώθηκε από τoν VAR Γιάννη Παπαδόπουλο να «τσεκάρει» τη φάση στο βίντεο κι εντέλει ο Λαρισαίος ρέφερι έδειξε την άσπρη βούλα.

Ο Κάρολ Σφιντέρσκι ανέλαβε την εκτέλεση στο 45’+5’ κι έκανε το 1-0 για τον Παναθηναϊκό λίγο πριν πάνε οι δύο ομάδες στα αποδυτήρια για το ημίχρονο. Στο δεύτερο ημίχρονο ο Τσέριν είχε την πρώτη καλή στιγμή στο 48’ με ένα πλασέ που πέρασε άουτ, ενώ στο 60’ το εξαιρετικό σουτ του Κυριακόπουλου βρήκε σε ετοιμότητα τον Παπαδόπουλο που έδιωξε στη γωνία του σε κόρνερ.

Ο Αστέρας έχασε τη μοναδική καλή στιγμή του στο 62’ με ένα πλασέ του Εμμανουηλίδη από πολύ καλή θέση που πέρασε λίγο άουτ, ενώ στο 68’ ήρθε το 2-0 για τους «πράσινους». Από εκτέλεση φάουλ του Τσέριν, η μπάλα πέρασε απ’ όλους και χτύπησε στον Τσίκο που έκανε κάκιστο υπολογισμό, στέλνοντάς την στα δίχτυα του Παπαδόπουλου στην προσπάθειά του να αποκρούσει.

Στη συνέχεια ο Παναθηναϊκός έριξε… στροφές κι έχασε μόνο μία ευκαιρία ακόμα, όταν στο 88’ από υπέροχη κίνηση κι ασίστ του Κώτσιρα, ο Πάντοβιτς απ’ τα τρία μέτρα έπιασε κεφαλιά άουτ αν και ήταν ολομόναχος στο όριο της μικρής περιοχής.

Διαιτητής: Θανάσης Τζήλος (Λάρισας)
Κίτρινες: 53’ Τζούριτσιτς, 58’ Τσιριβέγια, 90’ Ρενάτο Σάντσες – 49’ Άλχο, 67’ Πομώνης
Αποβολές: –

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Ράφα  Μπενίτεθ): Ντραγκόφσκι, Καλάμπρια (11’ λ.τρ. Κώτσιρας), Ίνγκασον, Τουμπά, Κυριακόπουλος (82’ Μλαντένοβιτς), Τσιριβέγια, Τσέριν (83’ Σιώπης), Τετέ, Τζούριτσιτς, Ζαρουρί (66’ Πάντοβιτς), Σφιντέρσκι (66’ Ρενάτο Σάντσες).
ΑΣΤΕΡΑΣ AKTOR (Κρις Κόλμαν): Παπαδόπουλος, Ιβανόφ, Τριανταφυλλόπουλος, Άλχο (56’ λ.τρ. Πομώνης), Φερνάντες, Γιαμπλόνσκι, Τσίκο (76’ Μεντιέτα), Μπαρτόλο (76’ Μουνιόθ), Κετού, Εμμανουηλίδης (67’ Τζοακίνι), Μακέντα.

