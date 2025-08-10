Τσίμπημα από τσιμπούρι: Τι να κάνω – Ποια είναι τα σημάδια

oloygeia.gr

Υγεία

τσιμπούρι
Τσιμπούρι. Photo: Wikipedia

Κατά τους θερμούς μήνες, η δραστηριότητα των τσιμπουριών αυξάνεται σημαντικά, φέρνοντας μαζί της και τον κίνδυνο σοβαρών λοιμώξεων. Αυτά τα μικροσκοπικά αραχνίδια δεν περιορίζονται μόνο σε δάση και αγροτικές εκτάσεις– μπορούν να βρεθούν σε κήπους, πάρκα και ακόμη και μέσα στα σπίτια, καθώς μπορεί να μεταφερθούν από τα κατοικίδια. Η επαφή μαζί τους μπορεί να είναι ύπουλη, καθώς πολλές φορές το τσίμπημα μπορεί να περάσει απαρατήρητο.

Επιστημονική έρευνα δείχνει ότι τα τσιμπήματα από τσιμπούρια δεν προκαλούν μόνο τη νόσο του Lyme, αλλά και άλλες σοβαρές παθήσεις που επηρεάζουν το νευρικό, το καρδιαγγειακό και το ανοσοποιητικό σύστημα. Ορισμένες επιπλοκές μπορεί να εμφανιστούν εβδομάδες ή και μήνες μετά, κάνοντας τη διάγνωση πιο δύσκολη. Παράλληλα, κάποια περιστατικά μπορεί να απαιτήσουν άμεση ιατρική αντιμετώπιση για να αποφευχθούν μακροχρόνιες βλάβες.

Ποιες είναι οι πιο επικίνδυνες ασθένειες που μπορούν να μεταδώσουν τα τσιμπούρια και πώς μπορούμε να μειώσουμε δραστικά την πιθανότητα να μας τσιμπήσουν;

Περισσότερα στο oloygeia.gr: Τσιμπήματα από τσιμπούρια: Πώς να τα αναγνωρίσετε και τι να κάνετε – ΔΕΙΤΕ ΦΩΤΟ

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
14:00 , Κυριακή 10 Αυγούστου 2025

Έρχεται το πρώτο ανδρικό αντισυλληπτικό χάπι χωρίς ορμόνες

Για δεκαετίες, η ευθύνη για την αντισύλληψη βάραινε κυρίως τις γυναίκες, με περιορισμένες εναλ...
06:00 , Κυριακή 10 Αυγούστου 2025

Λιπώδες ήπαρ: Οι 5 ασθένειες που μπορεί να προκαλέσει η συσσώρευση λίπους στο συκώτι

Το ήπαρ είναι ένα από τα πιο ανθεκτικά όργανα του σώματός μας. Ωστόσο, η συσσώρευση λίπους στο...
22:01 , Σάββατο 09 Αυγούστου 2025

Ύπνος: Ειδικός εξηγεί τι συμβαίνει πραγματικά στο σώμα σας κατά τη διάρκεια της υπνικής παράλυσης

Έχετε ξυπνήσει ποτέ μέσα στη νύχτα αδυνατώντας να κινηθείτε ή να μιλήσετε, ενώ μια σκοτεινή πα...
21:06 , Σάββατο 09 Αυγούστου 2025

Νέα μελέτη ρίχνει φως στο «μυαλό» του ψυχοπαθή – Ποια είναι τα σημάδια

Η ψυχοπάθεια εξακολουθεί να προκαλεί έντονο επιστημονικό ενδιαφέρον, καθώς οι ειδικοί προσπαθο...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια