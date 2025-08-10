Τσίμπημα από τσιμπούρι: Τι να κάνω – Ποια είναι τα σημάδια

Κατά τους θερμούς μήνες, η δραστηριότητα των τσιμπουριών αυξάνεται σημαντικά, φέρνοντας μαζί της και τον κίνδυνο σοβαρών λοιμώξεων. Αυτά τα μικροσκοπικά αραχνίδια δεν περιορίζονται μόνο σε δάση και αγροτικές εκτάσεις– μπορούν να βρεθούν σε κήπους, πάρκα και ακόμη και μέσα στα σπίτια, καθώς μπορεί να μεταφερθούν από τα κατοικίδια. Η επαφή μαζί τους μπορεί να είναι ύπουλη, καθώς πολλές φορές το τσίμπημα μπορεί να περάσει απαρατήρητο.

Επιστημονική έρευνα δείχνει ότι τα τσιμπήματα από τσιμπούρια δεν προκαλούν μόνο τη νόσο του Lyme, αλλά και άλλες σοβαρές παθήσεις που επηρεάζουν το νευρικό, το καρδιαγγειακό και το ανοσοποιητικό σύστημα. Ορισμένες επιπλοκές μπορεί να εμφανιστούν εβδομάδες ή και μήνες μετά, κάνοντας τη διάγνωση πιο δύσκολη. Παράλληλα, κάποια περιστατικά μπορεί να απαιτήσουν άμεση ιατρική αντιμετώπιση για να αποφευχθούν μακροχρόνιες βλάβες.

Ποιες είναι οι πιο επικίνδυνες ασθένειες που μπορούν να μεταδώσουν τα τσιμπούρια και πώς μπορούμε να μειώσουμε δραστικά την πιθανότητα να μας τσιμπήσουν;

