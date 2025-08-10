Επίθεση με βιτριόλι σε άνδρα στην Χαβάη – Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται το θύμα

διεθνή

αστυνομία Χαβάη Χονολουλού
Πηγή: New York Post

Ένας άνδρας από την Χαβάη δέχθηκε επίθεση με βιτριόλι από άγνωστο και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο. Οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για την σύλληψη του δράστη.

Ο 30χρονος διέσχιζε το δρόμο στην Chinatown της Χονολουλού το βράδυ της Παρασκευής, όταν ένας άγνωστος του έριξε το χημικό υγρό, σύμφωνα με το αστυνομικό τμήμα της Χονολουλού.

Το θύμα υπέστη σοβαρά εγκαύματα στο πρόσωπο και το σώμα και μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε τοπικό νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση μετά την αποτρόπαια επίθεση, σύμφωνα με την αστυνομία.

«Η προκαταρκτική έρευνα δείχνει ότι το θύμα δεν γνώριζε τον ύποπτο», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας στο Fox News Digital, προσθέτοντας ότι οι αρχές δεν μπόρεσαν να μιλήσουν στον 30χρονο εξαιτίας της σοβαρότητας των τραυμάτων του.

«Αυτή τη στιγμή, οι αστυνομικοί ερευνούν τον τόπο του εγκλήματος για να ανακτήσουν τυχόν βίντεο από κάμερες ασφαλείας και να εντοπίσουν τυχόν επιπλέον μάρτυρες», είπε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Οι αξιωματούχοι της πυροσβεστικής επιβεβαίωσαν ότι η τοξική ουσία ήταν θειικό οξύ, δηλαδή βιτριόλι. Με βάση τα στοιχεία που έχουν οι αρχές ο δράστης έχει ύψος 1,80 μέτρα, φορούσε μπλε πουκάμισο και είχε μια φωτογραφική μηχανή να κρέμεται από το λαιμό του. Μάλιστα η αστυνομία κάνει έκκληση στους πολίτες να επικοινωνήσουν με τις αρχές εάν έχουν δει ή έχουν κάποιες πληροφορίες για τον δράστη.

Σε αυτή την φάση το κίνητρο του δράστη δεν είναι ξεκάθαρο και οι έρευνες συνεχίζονται.

