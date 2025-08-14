Τραγωδία στο Παλαιό Φάληρο: Νεκρή 70χρονη λουόμενη στη θάλασσα

Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε χθες βράδυ στην παραλία στο Παλαιό Φάληρο, όταν εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στη θάλασσα μια γυναίκα, ηλικίας περίπου 70 ετών. Η άτυχη λουόμενη, η οποία φορούσε κόκκινο ολόσωμο μαγιό, ανασύρθηκε από τη θαλάσσια περιοχή και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Παλαιό Φάληρο: Στο μικροσκόπιο τα βαριά ηρεμιστικά που έδινε η μητέρα στην μικρή Τζένα

Το περιστατικό καταγράφηκε από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Φλοίσβου του Λιμεναρχείου Σαρωνικού, το οποίο έχει αναλάβει την προανάκριση για τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή της η γυναίκα.

Η σορός της πρόκειται να μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Αθηνών, προκειμένου να διενεργηθεί νεκροψία-νεκροτομή, που θα ρίξει φως στα ακριβή αίτια του θανάτου της.

