Παλαιό Φάληρο: Στο μικροσκόπιο τα βαριά ηρεμιστικά που έδινε η μητέρα στην μικρή Τζένα

Οι ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις, που θα ενσωματωθούν στο πόρισμα των ιατροδικαστών που διενήργησαν τη νεκροψία νεκροτομή στο άψυχο κορμάκι της τρίχρονης που εντοπίστηκε σε παραλία στο Παλαιό Φάληρο, αναμένεται να αποκαλύψουν την αλήθεια γύρω από τον θάνατο του μικρού κοριτσιού και δεν αποκλείεται να κρύβουν δυσάρεστες εκπλήξεις για την κατηγορούμενη. Οι Αρχές δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στα αποτελέσματα των εξετάσεων, καθώς στην πλαστική σακούλα που εντόπισαν οι αστυνομικοί, πεταμένη σε θάμνους κοντά στο σπίτι στα Σεπόλια όπου διέμενε η 32χρονη μητέρα Αλγερινής καταγωγής με τα τρία παιδιά της, εκτός από τα ρούχα που φορούσε η ίδια την επίμαχη νύχτα που εγκατέλειψε το παιδί της στη θάλασσα, βρέθηκε και μια καρτέλα με ηρεμιστικά χάπια, τα οποία χορηγούνται με δίγραμμη συνταγή, καθώς είναι οπιούχα.

Των Θ. ΠΑΝΟΥ, Δ. ΠΑΝΑΝΟΥ – ΠΗΓΗ: Realnews

Οπως διαπιστώθηκε από τους ερευνητές τόσο του Λιμενικού Σώματος όσο και του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος της ΕΛ.ΑΣ., τα συγκεκριμένα χάπια ενδείκνυνται για πόνους από ανίατες ή σοβαρές ασθένειες, ενώ χρησιμοποιούνται και από τοξικομανείς ώστε να μειωθούν οι πόνοι από το στερητικό σύνδρομο. Οι αστυνομικοί εκτιμούν πως η 32χρονη πέταξε τη σακούλα με τα ευρήματα όταν είδε στα ΜΜΕ το βίντεο που απεικόνιζε την ίδια και τα παιδιά της σε περίπτερο του Παλαιού Φαλήρου, προκειμένου να εξαφανίσει τόσο το φόρεμα που φορούσε την επίμαχη νύχτα όσο και τα ρούχα που φορούσαν τα δύο αγοράκια και να κρύψει τα ίχνη της.

Για τον λόγο αυτόν τα έβαλε σε μια πλαστική σακούλα και τα πέταξε πίσω από έναν θάμνο σε ένα παρκάκι κοντά στο σπίτι της. Τη σακούλα λίγες ημέρες μετά τη σύλληψή της ανακάλυψαν οι αστυνομικοί του Τμήματος Αναζητήσεων της Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος. Ανάμεσα στα ευρήματα στο εσωτερικό της σακούλας, δύο ήταν αυτά που έκαναν εντύπωση στους αστυνομικούς και αμέσως έθεσαν το ερώτημα «αυτά γιατί θέλησε να τα πετάξει; Γιατί ήθελε να τα ξε- φορτωθεί;». Επρόκειτο βέβαια για την καρτέλα με τα οπιούχα ηρεμιστικά, αλλά και για μια βούρτσα για τα μαλλιά.

Τα σενάρια

Ενα από τα σενάρια που εξετάζουν τόσο οι ερευνητές του Λιμενικού όσο και του ελληνικού FBI είναι τα χάπια να τα χορηγούσε στο παιδί για να το κρατά ήρεμο, κυρίως όμως για να μην πονάει, καθώς, όπως διαπιστώθηκε στη νεκροτομή που διενήργησαν δύο εκ των εμπειρότερων ιατροδικαστών της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών, οι Νίκος Καλόγριας και Γιώργος Ντιλέρνια, το κοριτσάκι έπασχε από ένα σοβαρό μεταβολικό νόσημα που είχε επιφέρει σοβαρές βλάβες στο ήπαρ. Από το νόσημα αυτό, μάλιστα, είναι δυνατόν να απειλείτο ακόμα και η ζωή του παιδιού και μάλιστα άμεσα, ενώ, σύμφωνα με τους ειδικούς, η συγκεκριμένη ασθένεια προκαλεί αφόρητους πόνους.

Παραμένει ωστόσο το ερώτημα γιατί η 32χρονη θέλησε να ξεφορτωθεί τη βούρτσα μαλλιών. Μήπως αφορούσε ενδεχόμενη κακοποίηση του παιδιού με αυτό το αντικείμενο; Η ιατροδικαστική έρευνα, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, δεν έχει διαπιστώσει εμφανή σημάδια κακοποίησης με ξυλοδαρμούς ή άλλο μέσο, εκτός από τα προθανάτια τραύματα για τα οποία η 32χρονη υποστηρίζει πως προκλήθηκαν έπειτα από πτώση που είχε το παιδί στο μπάνιο. Ολα αυτά τα ερωτήματα που θέτουν οι αστυνομικοί αναμένεται να ξεκαθαρίσουν όταν πια ολοκληρωθούν οι ιστολογικές και τοξικολογικές εξετάσεις, οι οποίες θα ενσωματωθούν στο πόρισμα των δύο ιατροδικαστών και βέβαια μέσα από αυτό θα δοθούν και σαφείς απαντήσεις όχι μόνο για τα ακριβή αίτια θανάτου του παιδιού αλλά και για ενδεχόμενη κακοποίησή του.

Απολογία

Η 32χρονη κατηγορούμενη, πάντως, ενώπιον του εισαγγελέα και του ανακριτή, που ομόφωνα αποφάσισαν την προφυλάκισή της, επέμεινε πως το παιδί είχε ένα ατύχημα στο μπάνιο με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. «Ημασταν μαζί στο ντους. Μου ζήτησε να της φέρω νερό από την κουζίνα. Ακουσα έναν γδούπο και έτρεξα να δω τι συμβαίνει. Η Τζένα είχε πέσει και είχε χτυπήσει. Ηταν αναίσθητη, την πήρα αγκαλιά και προσπάθησα να τη συνεφέρω. Οταν συνήλθε, πήγα πάλι να την κάνω μπάνιο για να αισθανθεί καλύτερα γιατί έκανε ζέστη. Η Τζένα έπεσε πάλι αναίσθητη… Εγώ πίστεψα πως το παιδί είχε πεθάνει. Φοβήθηκα να την πάω στο νοσοκομείο γιατί είμαι παράνομα στη χώρα και πίστεψα πως θα μου πάρουν τα παιδιά».

Στην απολογία της φέρεται να περιέγραψε και τις κινήσεις της από τη στιγμή που έφτασε στο περίπτερο και μετά, οι οποίες έχουν καταγραφεί από κάμερα ασφαλείας. «Εφθασα στο Φάληρο με τραμ. Ψώνισα στο περίπτερο και μετά πήγαμε στην παραλία. Επαιξαν τα παιδιά στην παιδική χαρά και στη συνέχεια, επιστρέφοντας και πάλι στην παραλία, μπήκα στη θάλασσα και άφησα την Τζένα. Πίστευα πως το παιδί μου είναι νεκρό… Δεν γύρισα καν να κοιτάξω γιατί ήμουν λυπημένη», φέρεται να είπε η 32χρονη ενώπιον των λειτουργών της Δικαιοσύνης.

Ωστόσο, οι μετέπειτα κινήσεις της δείχνουν έναν άνθρωπο που είχε επίγνωση των συνεπειών της πράξης του. Από την έρευνα στο κινητό της 32χρονης Αλγερινής διαπιστώθηκε πως είχε επικοινωνήσει με την πρεσβεία της χώρας της και ζητούσε πληροφορίες για τον επαναπατρισμό της και μάλιστα την αμέσως επόμενη ημέρα μετά την εγκατάλειψη και τον θάνατο του παιδιού της.

Οι υπεύθυνοι της πρεσβείας την είχαν παραπέμψει στον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης, με τον οποίο επίσης επικοινώνησε ρωτώντας, μάλιστα, για το βοήθημα των 500 ευρώ. Χαρακτηριστικό, δε, είναι το γεγονός πως στις ερωτήσεις για το πόσα παιδιά έχει, η ίδια είχε απαντήσει πως θα φύγει από την Ελλάδα με τα δύο αγοράκια της. Ουδεμία αναφορά δεν έκανε στην κόρη της, παραμένοντας ψύχραιμη.

Μαρτυρίες

Την ίδια στιγμή, από μαρτυρίες που έχει συλλέξει η Αστυνομία ανθρώπων που γνώριζαν την οικογένεια, αποκαλύπτεται ότι υπήρχαν συχνά περιστατικά κακοποίησης της μητέρας από τον σύζυγό της, συριακής καταγωγής, ο οποίος είναι εξαφανισμένος. Ο πατέρας φέρεται να χτυπούσε τη μητέρα συχνά μπροστά στα μάτια των παιδιών, ενώ η μητέρα ξεσπούσε σε αυτά. Μάρτυρες αποκαλύπτουν ότι είχαν δει το μικρό κοριτσάκι, που αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας, με μώλωπες, ενώ και τα μεγαλύτερα αδέλφια φέρονται ενώπιον των αστυνομικών να παραδέχθηκαν ότι η μητέρα τους χτυπούσε τη μικρή και την τραυμάτιζε.

Σε αναμονή

Μιλώντας στη Realnews, ο Γιώργος Κριεμάδης, ένας εκ των δικηγόρων της 32χρονης κατηγορούμενης μητέρας, τονίζει ότι «η πελάτισσά μου αρνείται την κατηγορία και αναμένουμε το πόρισμα του ιατροδικαστή. Η ίδια επιμένει ότι το παιδί ήταν νεκρό όταν το άφησε στη θάλασσα. Σημασία έχει να διευκρινιστεί πώς έφυγε το παιδί, όχι τι συνέβη μετά. Αυτό δεν αλλάζει κάτι ποινικά, μόνο ηθικά. Η ιατροδικαστική εξέταση θα αποκαλύψει αν ο θάνατος του τρίχρονου κοριτσιού οφείλεται σε πνιγμό ή αν είχε πεθάνει νωρίτερα και από ποια αιτία. Ηταν ατύχημα ή δολοφονία; Αυτό το ερώτημα πρέπει να απαντηθεί. Το παιδί, όπως προκύπτει και από τα βίντεο που έχει στη διάθεσή της η Αστυνομία και αναφέρεται ρητά στο διαβιβαστικό, δεν κουνιόταν. Αυτό συνηγορεί στον ισχυρισμό της 32χρονης. Βεβαίως, δεν αποκλείει το γεγονός να ήταν σε κωματώδη κατάσταση. Η μητέρα, ωστόσο, θεωρεί ότι ήταν νεκρό».

Σημειώνεται ότι στο πλευρό της Αλγερινής βρίσκεται από την πρώτη στιγμή η αδελφή της, που μένει στο εξωτερικό, η οποία και προσέλαβε τους Ελληνες δικηγόρους προκειμένου να την υπερασπιστούν. Είναι η μόνη η οποία, σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, συνομιλεί μαζί της στο τηλέφωνο και είχε και επικοινωνία πριν από την απολογία της στις Αρχές. Ενώ φέρεται να έχει κάνει ήδη τις πρώτες κινήσεις ώστε να μπορέσει να έρθει σε επικοινωνία με τα δύο αγόρια της αδελφής της, οι μαρτυρίες των οποίων είναι κομβικής σημασίας στην υπόθεση.

Τα παιδιά βρίσκονται υπό την εποπτεία της πολιτείας έως ότου ξεκαθαρίσει η υπόθεση και ληφθούν αποφάσεις για το μέλλον τους. Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο να αναλάβει τη φροντίδα τους η θεία τους και αδελφή της μητέρας τους, καθώς ο πατέρας τους δεν έχει δώσει σημεία ζωής. Η 32χρονη κατηγορείται για ανθρωποκτονία από πρόθεση και ενδοοικογενειακή επικίνδυνη σωματική βλάβη σε βάρος της τρίχρονης Τζένα. Μετά την προφυλάκισή της οδηγήθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού όπου θα περάσει το διάστημα που ορίζει ο νόμος και στη συνέχεια θα μεταφερθεί σε κάποια από τις φυλακές της χώρας.

