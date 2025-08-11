Οι αθλητικές μεταδόσεις 11/8/2025

Το παιχνίδι του Στέφανου Τσιτσιπά κόντρα στον Μπενζαμέν Μπονζί, για το τουρνουά τένις στο Σινσινάτι, ξεχωρίζει από το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (11/08/2025):

18:00 Novasports 6HD WTA 1000 2025 Σινσινάτι

18:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 2025 Σινσινάτι

22:00 COSMOTE SPORT 6 HD Στέφανος Τσιτσιπάς- Μπενζαμέν Μπονζί ATP Masters 1000 2025 Σινσινάτι

22:15 COSMOTE SPORT 3 HD Εστορίλ – Εστρέλα Liga Portugal

22:45 COSMOTE SPORT 3 HD Πόρτο – Βιτόρια Γκιμαράες Liga Portugal