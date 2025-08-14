Ουάσινγκτον: Άνδρας επιτέθηκε σε ομοσπονδιακό πράκτορα με… σάντουιτς – Αντιμετωπίζει κατηγορία για κακούργημα – Δείτε βίντεο

Ένας 37χρονος άνδρας στην Ουάσινγκτον συνελήφθη και κατηγορείται για κακούργημα έπειτα από μια απρόσμενη επίθεση σε ομοσπονδιακό πράκτορα με… σάντουιτς από την αλυσίδα Subway.

Σύμφωνα με τη New York Post, ο Σον Τσαρλς Νταν (Sean Charles Dunn) φέρεται να εκτόξευσε ένα ντελικατέσεν σάντουιτς προς ομάδα ομοσπονδιακών πρακτόρων το βράδυ της Κυριακής, φωνάζοντας ότι είναι «φασίστες». Το σάντουιτς χτύπησε έναν πράκτορα της Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων (CBP) στο στήθος.

Η υπόθεση ανακοινώθηκε την Τετάρτη από την Εισαγγελέα της Περιφέρειας της Κολούμπια, Τζανίν Πίρο (Jeanine Pirro), η οποία τόνισε σε δήλωσή της: «Η αστυνομία δεν είναι εκεί έξω για να τη σπρώχνουν ή να τη δέρνουν. Αυτός ο άνδρας νόμιζε ότι ήταν αστείο. Ε, σήμερα δεν του φαίνεται καθόλου αστείο, γιατί τον κατηγορούμε για κακούργημα: επίθεση σε αστυνομικό», δήλωσε η Πίρο σε βίντεο που ανήρτησε στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter).

Και συνέχισε σε έντονο τόνο: «Οπότε, κράτα το σάντουιτς του Subway σου για αλλού!» Ο Νταν δεν ήταν άμεσα διαθέσιμος για σχολιασμό, σύμφωνα με την New York Post.