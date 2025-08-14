Ουάσινγκτον: Άνδρας επιτέθηκε σε ομοσπονδιακό πράκτορα με… σάντουιτς – Αντιμετωπίζει κατηγορία για κακούργημα – Δείτε βίντεο

Enikos Newsroom

διεθνή

Ουάσινγκτον: Άνδρας επιτέθηκε σε ομοσπονδιακό πράκτορα με… σάντουιτς – Αντιμετωπίζει κατηγορία για κακούργημα – Δείτε βίντεο

Ένας 37χρονος άνδρας στην Ουάσινγκτον συνελήφθη και κατηγορείται για κακούργημα έπειτα από μια απρόσμενη επίθεση σε ομοσπονδιακό πράκτορα με… σάντουιτς από την αλυσίδα Subway.

ΗΠΑ: Βγήκαν στους δρόμους της Ουάσινγκτον οι στρατιώτες της Εθνοφρουράς – Δεν θα έχουν όπλα

Σύμφωνα με τη New York Post, ο Σον Τσαρλς Νταν (Sean Charles Dunn) φέρεται να εκτόξευσε ένα ντελικατέσεν σάντουιτς προς ομάδα ομοσπονδιακών πρακτόρων το βράδυ της Κυριακής, φωνάζοντας ότι είναι «φασίστες». Το σάντουιτς χτύπησε έναν πράκτορα της Υπηρεσίας Τελωνείων και Προστασίας των Συνόρων (CBP) στο στήθος.

Η υπόθεση ανακοινώθηκε την Τετάρτη από την Εισαγγελέα της Περιφέρειας της Κολούμπια, Τζανίν Πίρο (Jeanine Pirro), η οποία τόνισε σε δήλωσή της: «Η αστυνομία δεν είναι εκεί έξω για να τη σπρώχνουν ή να τη δέρνουν. Αυτός ο άνδρας νόμιζε ότι ήταν αστείο. Ε, σήμερα δεν του φαίνεται καθόλου αστείο, γιατί τον κατηγορούμε για κακούργημα: επίθεση σε αστυνομικό», δήλωσε η Πίρο σε βίντεο που ανήρτησε στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter).

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Big Gamble (@bigap4l)

Και συνέχισε σε έντονο τόνο: «Οπότε, κράτα το σάντουιτς του Subway σου για αλλού!» Ο Νταν δεν ήταν άμεσα διαθέσιμος για σχολιασμό, σύμφωνα με την New York Post.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
11:09 , Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025

Ισπανία: Κατσίκες «πυροσβέστες» περιπολούν σε δάση για να σώσουν τη χώρα από τις πυρκαγιές

Περίπου 300 μαύρες, καφέ και παρδαλές κατσίκες, συνοδευόμενες από τον ήχο κουδουνιών, διασχίζο...
09:01 , Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025

Συνάντηση Ζελένσκι – Στάρμερ στην Ντάουνινγκ Στριτ πριν από τη σύνοδο κορυφής Τραμπ – Πούτιν

Ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συναντηθεί σήμερα στην Ντάουνινγκ Στριτ με τον Βρετ...
01:00 , Πέμπτη 14 Αυγούστου 2025

Πυρκαγιές: Η Ισπανία ζητεί τη βοήθεια της ΕΕ – Μαίνονται οι φωτιές στη χώρα

Η Μαδρίτη απηύθυνε έκκληση την Τετάρτη (13/8) να ενεργοποιηθεί μηχανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωση...
23:50 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν: Κινητοποιούμε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό RescEU για Ελλάδα, Μαυροβούνιο, Ισπανία

Επιβεβαιώνει η Ούρσουλα Φον Ντερ Λάιεν ότι η ΕΕ θα συνδράμει δια του μηχανισμού RescEU σε Ελλά...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια