Ηλίας Βρεττός: Προσκύνησε στη Μονή Αρχαγγέλου Μιχαήλ του Πανορμίτη – Φωτογραφίες

Ελένη Φλισκουνάκη

lifestyle

Ηλίας Βρεττός
Φωτογραφία: Instagram/vrettos_ilias

Στη Σύμη βρέθηκε ο Ηλίας Βρεττός. Ο γνωστός τραγουδιστής στη διάρκεια της επίσκεψής του στο νησί, πήγε να προσκυνήσει στη Μονή Αρχαγγέλου Μιχαήλ του Πανορμίτη. Μάλιστα, ο καλλιτέχνης έκανε μία ανάρτηση στο προφίλ του στο Instagram το πρωί της Τετάρτης (13/8), στην οποία δημοσίευσε ορισμένες φωτογραφίες.

Ανάμεσα στις φωτογραφίες, βλέπουμε και την στιγμή που ο Ηλίας Βρεττός προσκυνά την ιερή εικόνα του Ταξιάρχη Μιχαήλ του Πανορμίτη.

Ηλίας Βρεττός
Φωτογραφία: Instagram/vrettos_ilias

Στη λεζάντα, ο γνωστός τραγουδιστής έχει γράψει: «Αρχάγγελε Μιχαήλ Πανορμίτη, φύλαξέ με από κάθε κακό, καθοδήγησέ με στον δρόμο του Θεού και σκέπασέ με, με τη χάρη Σου. Αμήν».

 

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

 

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Ilias Vrettos (@vrettos_ilias)

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στην εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου, ο Ηλίας Βρεττός είχε αναφερθεί στη σχέση που έχει ο ίδιος και η σύζυγός του, Αναστασία Δεληγιάννη, με τον Θεό.

Συγκεκριμένα, είχε πει ότι: «Όσον αφορά την θρησκεία και οι δύο πιστεύαμε πάντα. Η Αναστασία θα μπορούσα να πω ότι ίσως πιστεύει ακόμα πιο δυνατά και από εμένα. Δηλαδή πολλές φορές με σπρώχνει και με παροτρύνει στα πνευματικά.

Οι διαφορετικοί δρόμοι όταν ενωθήκαμε εκ των πραγμάτων έγιναν ένας κοινός δρόμος. Οπότε, όσον αφορά τα θρησκευτικά με την Αναστασία είμαστε πολύ κοντά σε αυτό, μαζί. Έχουμε πνευματικό, εξομολογούμαστε, πηγαίνουμε όσο μπορούμε στην εκκλησία».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ
περισσότερα
21:16 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Μαρία Κορινθίου: Ταξίδι στο εξωτερικό με τον Γιώργο Καραθανάση – Ο προορισμός που επέλεξαν

Ένα νέο κεφάλαιο έχει ανοίξει εδώ και κάποιους μήνες στη ζωή της Μαρίας Κορινθίου. Η αγαπημένη...
20:53 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Πυγμαλίων Δαδακαρίδης: Η τρυφερή εξομολόγηση για τη μητέρα του – «Καμία φορά θα ήθελες οι αποστάσεις να είναι πιο μικρές…»

Μία πολύ τρυφερή και συγκινητική ανάρτηση έκανε ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης στο προφίλ του στο Ins...
20:05 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Δημήτρης Γκοτσόπουλος για την φωτιά στην Χίο: «Περάσαμε σχεδόν μέσα από τις φλόγες για να προλάβουμε»

Την Χίο και συγκεκριμένα την Βολισσό είχε επιλέξει ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος για να περάσει ένας...
17:50 , Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025

Κωνσταντίνος Αργυρός: Η συγκινητική ανάρτηση για τα γενέθλια του πατέρα του – «Χρόνια πολλά θρύλε»

Ο Κωνσταντίνος Αργυρός παρ’ ότι είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους καλλιτέχνες της γε...
MUST READ

Η κοσμική ακτινοβολία έδωσε στους Fantastic Four υπερδυνάμεις – Αλλά τι θα έκανε σε έναν άνθρωπο στην πραγματική ζωή;

Φρίκη: Νηπιαγωγός βίασε και έπνιξε σε μπανιέρα 4χρονο κοριτσάκι για να εκδικηθεί τον πατέρα της – «Μου ράγισες την καρδιά – Θα κάψω τη δική σου»

Κίνα: Νέο αλλόκοτο trend προκαλεί σάλο και οργή – Μετατρέπουν τα καπό των αυτοκίνητων σε… ενυδρεία με ζωντανά ψάρια