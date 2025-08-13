Ηλίας Βρεττός: Προσκύνησε στη Μονή Αρχαγγέλου Μιχαήλ του Πανορμίτη – Φωτογραφίες

Στη Σύμη βρέθηκε ο Ηλίας Βρεττός. Ο γνωστός τραγουδιστής στη διάρκεια της επίσκεψής του στο νησί, πήγε να προσκυνήσει στη Μονή Αρχαγγέλου Μιχαήλ του Πανορμίτη. Μάλιστα, ο καλλιτέχνης έκανε μία ανάρτηση στο προφίλ του στο Instagram το πρωί της Τετάρτης (13/8), στην οποία δημοσίευσε ορισμένες φωτογραφίες.

Ανάμεσα στις φωτογραφίες, βλέπουμε και την στιγμή που ο Ηλίας Βρεττός προσκυνά την ιερή εικόνα του Ταξιάρχη Μιχαήλ του Πανορμίτη.

Στη λεζάντα, ο γνωστός τραγουδιστής έχει γράψει: «Αρχάγγελε Μιχαήλ Πανορμίτη, φύλαξέ με από κάθε κακό, καθοδήγησέ με στον δρόμο του Θεού και σκέπασέ με, με τη χάρη Σου. Αμήν».

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στην εκπομπή της Κατερίνας Καραβάτου, ο Ηλίας Βρεττός είχε αναφερθεί στη σχέση που έχει ο ίδιος και η σύζυγός του, Αναστασία Δεληγιάννη, με τον Θεό.

Συγκεκριμένα, είχε πει ότι: «Όσον αφορά την θρησκεία και οι δύο πιστεύαμε πάντα. Η Αναστασία θα μπορούσα να πω ότι ίσως πιστεύει ακόμα πιο δυνατά και από εμένα. Δηλαδή πολλές φορές με σπρώχνει και με παροτρύνει στα πνευματικά.

Οι διαφορετικοί δρόμοι όταν ενωθήκαμε εκ των πραγμάτων έγιναν ένας κοινός δρόμος. Οπότε, όσον αφορά τα θρησκευτικά με την Αναστασία είμαστε πολύ κοντά σε αυτό, μαζί. Έχουμε πνευματικό, εξομολογούμαστε, πηγαίνουμε όσο μπορούμε στην εκκλησία».