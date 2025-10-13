Τραγωδία στα Τρίκαλα: Νεκρός ένας 18χρονος σε τροχαίο στο Ριζωμα

Enikos Newsroom

κοινωνία

Τραγωδία στα Τρίκαλα: Νεκρός ένας 18χρονος σε τροχαίο στο Ριζωμα

Τραγωδία το βράδυ της Κυριακής (12/10), έπειτα από τροχαίο που σημειώθηκε στα Τρίκαλα στον επαρχιακό δρόμο Ρίζωμα – Ράξα με θύμα έναν 18χρονο άνδρα.

Σύμφωνα με το trikalaola, το δυστύχημα έγινε γύρω στις 22:30, όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο νεαρός, κινήθηκε εκτός πορείας και έπεσε σε χαντάκι. Η πρόσκρουση ήταν σφοδρή και το όχημα διαλύθηκε σχεδόν ολοσχερώς.

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες και διασώστες του ΕΚΑΒ, οι οποίοι κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον 18χρονο. Ωστόσο, ο νεαρός είχε υποστεί βαριές κρανιοεγκεφαλικές και σωματικές κακώσεις, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του λίγο αργότερα.

Ο άτυχος νέος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Τρικάλων, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Τραγικές σκηνές εκτυλίχθηκαν όταν έφτασαν εκεί οι γονείς και οι συγγενείς του, οι οποίοι δεν μπορούσαν να πιστέψουν την απώλειά του. Ο 18χρονος καταγόταν από χωριό της περιοχής, βυθίζοντας στο πένθος ολόκληρη την τοπική κοινωνία.

