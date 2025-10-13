Κιρ Στάρμερ: Δεσμεύεται για ηγετικό ρόλο της Βρετανίας στην ανοικοδόμηση της Γάζας – Ιστορική σύνοδος ειρήνης στην Αίγυπτο

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ θα παραστεί στην τελετή υπογραφής του Σχεδίου Ειρήνης για τη Γάζα, που θεωρείται ιστορικό ορόσημο για τη Μέση Ανατολή μετά από δύο χρόνια συγκρούσεων και αιματοχυσίας.

Κατά τη διάρκεια της συνόδου, ο Σερ Στάρμερ αναμένεται να ανακοινώσει ότι η Βρετανία θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανοικοδόμηση της Γάζας, σε συνεργασία με διεθνείς εταίρους. Παράλληλα, θα ανακοινώσει πακέτο ανθρωπιστικής βοήθειας ύψους 20 εκατομμυρίων λιρών, το οποίο θα καλύψει βασικές ανάγκες όπως παροχή νερού, υγιεινής και αποχέτευσης για χιλιάδες αμάχους που δοκιμάζονται από τον πόλεμο.

Τα χρήματα θα δοθούν μέσω της UNICEF, του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος (WFP) και του Νορβηγικού Συμβουλίου Προσφύγων (NRC), ώστε να στηριχθούν όσοι αντιμετωπίζουν λιμό, υποσιτισμό και ασθένειες.

Ο πρωθυπουργός θα τονίσει πως το Ηνωμένο Βασίλειο θα συμβάλει ενεργά στη «δεύτερη φάση» του σχεδίου ειρήνης, καθώς το Λονδίνο θα φιλοξενήσει τριήμερη διεθνή διάσκεψη για την ανάκαμψη και ανοικοδόμηση της περιοχής. Η διάσκεψη θα διοργανωθεί από το Wilton Park, τον επίσημο οργανισμό διεθνούς διαλόγου και δημόσιας διπλωματίας του βρετανικού Υπουργείου Εξωτερικών, που εδώ και δεκαετίες λειτουργεί ως σημείο συνάντησης κυβερνήσεων, ειδικών και εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών.

Στη διάσκεψη θα συμμετάσχουν κυβερνήσεις όπως της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Σαουδικής Αραβίας, της Ιορδανίας και η Παλαιστινιακή Αρχή, καθώς και διεθνείς χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, μεταξύ των οποίων η Παγκόσμια Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. Παράλληλα, θα υπάρξει συμμετοχή εκπροσώπων από την κοινωνία των πολιτών και τον ιδιωτικό τομέα.

Η ανοικοδόμηση της Γάζας θα πραγματοποιηθεί υπό παλαιστινιακή ηγεσία, χωρίς συμμετοχή της Χαμάς στη μελλοντική διακυβέρνηση.

Ο Κιρ Στάρμερ δήλωσε: «Είμαστε αποφασισμένοι να αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία για να διασφαλίσουμε μια διαρκή ειρήνη και ένα σταθερό, ασφαλές μέλλον για ολόκληρη την περιοχή. Σήμερα είναι η πρώτη, καθοριστική φάση για τον τερματισμό του πολέμου· τώρα πρέπει να υλοποιήσουμε πλήρως τη δεύτερη φάση. Το Ηνωμένο Βασίλειο θα στηρίξει το επόμενο στάδιο των συνομιλιών ώστε να διασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή του σχεδίου ειρήνης, για να μπορέσουν οι άνθρωποι και στις δύο πλευρές να ξαναχτίσουν τη ζωή τους με ασφάλεια και σιγουριά».

Από την πλευρά της, η υπουργός Εξωτερικών Υβέτ Κούπερ ανέφερε: «Το Ηνωμένο Βασίλειο εργάστηκε εντατικά με διεθνείς εταίρους τους τελευταίους μήνες για να δημιουργήσει τη δυναμική που οδήγησε στην πρωτοβουλία ειρήνης του Προέδρου Τραμπ και στη στήριξη της εκεχειρίας. Τώρα χρειάζεται η ίδια ένταση και επείγουσα δράση για να καταρτιστεί σχέδιο ανάκαμψης και ανοικοδόμησης της Γάζας. Η Γάζα έχει καταστραφεί ολοκληρωτικά. Η εκεχειρία μάς δίνει τη δυνατότητα όχι μόνο να ενισχύσουμε άμεσα την ανθρωπιστική βοήθεια αλλά και να κοιτάξουμε μπροστά: εκκαθάριση ερειπίων, επισκευή υποδομών, αποκατάσταση υπηρεσιών υγείας και ανοικοδόμηση σπιτιών. Η στήριξη του Ηνωμένου Βασιλείου μέσω UNICEF, WFP και NRC θα βοηθήσει στην κάλυψη των άμεσων αναγκών. Η μακροπρόθεσμη ανάκαμψη πρέπει να καθοδηγηθεί από τους ίδιους τους Παλαιστινίους, αλλά θα χρειαστεί και ευρεία δημόσια και ιδιωτική επένδυση. Η Βρετανία θα παίξει κρίσιμο ρόλο, όπως κάνουμε σήμερα μαζί με την Αίγυπτο, φέρνοντας τεχνογνωσία, εμπειρία και επενδυτικά κεφάλαια από το City του Λονδίνου για να στηρίξουμε την ανοικοδόμηση».

Η Υβέτ Κούπερ θα συνεχίσει μέσα στην εβδομάδα τις διπλωματικές επαφές, έχοντας προγραμματισμένη συνάντηση στο Λονδίνο με τον διάδοχο πρίγκιπα Αλ Χουσεΐν της Ιορδανίας, με στόχο την υλοποίηση της αμερικανικής ειρηνευτικής πρωτοβουλίας.

Το νέο πακέτο των 20 εκατομμυρίων λιρών εντάσσεται στο συνολικό πλαίσιο των 116 εκατομμυρίων λιρών που έχει δεσμεύσει φέτος η Βρετανία για τη στήριξη του παλαιστινιακού πληθυσμού. Από αυτά, 74 εκατομμύρια λίρες έχουν ήδη διατεθεί για επισιτιστική βοήθεια και στέγαση, ενώ 9,7 εκατομμύρια θα δοθούν στη UNICEF, 7 εκατομμύρια στο WFP και 3,5 εκατομμύρια στο NRC για επιχειρήσεις έκτακτης ανάγκης στη Γάζα.