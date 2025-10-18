«Ρεαλιστής» ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τους πυραύλους Tomahawk μετά τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ

Enikos Newsroom

διεθνή

Βολοντίμιρ Ζελένσκι
Ukraine's President Volodymyr Zelenskyy speaks to reporters in Lafayette Park across the street from the White House, following a meeting with President Donald Trump, Friday, Oct. 17, 2025, in Washington. (AP Photo/Manuel Balce Ceneta)

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε χθες Παρασκευή (17/10) ότι είναι «ρεαλιστής» σχετικά με το ενδεχόμενο παράδοσης αμερικανικών πυραύλων Tomahawk στη χώρα του, υπογραμμίζοντας μετά τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ στον Λευκό Οίκο ότι ο Αμερικανός ομόλογός του δεν επιθυμεί περαιτέρω «κλιμάκωση» με τη Ρωσία.

Η Ουκρανία αξιώνει εδώ και εβδομάδες την παράδοση Tomahawk – πυραύλων μεγάλης εμβέλειας, ικανών να χρησιμοποιηθούν σε επιθέσεις βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος – και το Κίεβο είχε αναδείξει το ζήτημα ως βασικό στην ατζέντα της επίσκεψης Ζελένσκι στην Ουάσιγκτον.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας ανέφερε ότι το ζήτημα συζητήθηκε κατά τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο, αλλά οι δύο ηγέτες αποφάσισαν να μη μιλήσουν για αυτό επειδή «οι ΗΠΑ δεν επιθυμούν κλιμάκωση».

Την προηγούμενη ημέρα, ο Τραμπ είχε μακρά τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, κατά την οποία συμφώνησαν να συναντηθούν σύντομα στη Βουδαπέστη.

«Η Ρωσία φοβάται τους Tomahawk, φοβάται πραγματικά, επειδή είναι ισχυρά όπλα», δήλωσε ο Ζελένσκι σε συνέντευξη Τύπου. Ερωτηθείς εάν ήλπιζε πως θα λάβει το συγκεκριμένο οπλικό σύστημα, απάντησε: «Είμαι ρεαλιστής».

Ο Ουκρανός πρόεδρος, ο οποίος χαρακτήρισε «παραγωγική» την επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο, δήλωσε ότι «βασίζεται στον Τραμπ προκειμένου να ασκήσει πίεση στον Πούτιν». Ζήτησε για άλλη μια φορά «εγγυήσεις ασφαλείας» για τη χώρα του και εμφανίστηκε «ανοικτός» σε ενδεχόμενη τριμερή σύνοδο κορυφής με Τραμπ και Πούτιν προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία για τον τερματισμό της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Σύμφωνα με πηγή από την ουκρανική αντιπροσωπεία στην Ουάσιγκτον, ο Ζελένσκι παρουσίασε στον Τραμπ «χάρτες» με πιθανούς στόχους που θα μπορούσαν να πληγούν στο έδαφος της Ρωσίας. Στους χάρτες αυτούς επισημάνθηκαν «σημεία πίεσης για τη ρωσική άμυνα και τη στρατιωτική οικονομία που θα μπορούσαν να στοχοποιηθούν ώστε να αναγκαστεί» ο πρόεδρος της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν να βάλει τέλος στον πόλεμο, εξήγησε αυτή η πηγή μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε επίσης ότι επικοινώνησε τηλεφωνικά με ευρωπαίους ηγέτες, τους οποίους ενημέρωσε σχετικά με τη συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Στο νοσοκομείο ο Διονύσης Σαββόπουλος – Σε τι κατάσταση βρίσκεται η υγεία του;

7 πράγματα που κάνουν όσοι μαγνητίζουν τους άλλους με την πρώτη ματιά

Standard and Poor’s: Επιβεβαίωσε το αξιόχρεο της Ελλάδας στο ΒΒΒ με σταθερές προοπτικές

ΕΒΕΠ: Τι δείχνει το φθινοπωρινό βαρόμετρο για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις στην ΕΕ

Το AI εργαλείο δημιουργίας βίντεο της Google αποκτά καλύτερη επεξεργασία και ήχο

Κουίζ: Πόσο καλός είσαι στην ελληνική μυθολογία; Δοκίμασε τις γνώσεις σου και κάνε το 3 στα 3
περισσότερα
04:55 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Βολιβία: Ελεύθερος αφέθηκε ένας εκ των γιων του προέδρου Άρσε, μετά τη σύλληψή του για ενδοοικογενειακή βία

Ο Λουίς Μαρσέλο Άρσε Μοσκέιρα – γιος του προέδρου της Βολιβίας Λουίς Άρσε – που συνελήφθη την ...
04:25 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ αποκαλύπτουν: «Ο Ντόναλντ Τραμπ ένιωσε ότι οι Ισραηλινοί είχαν χάσει τον έλεγχο κατά την επίθεση στο Κατάρ»

Δύο από τους βασικούς διαπραγματευτές του Ντόναλντ Τραμπ για τη συμφωνία ανάμεσα σε Ισραήλ και...
03:55 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Πόλεμος στην Ουκρανία: Η Ρωσία λέει πως κατέλαβε άλλα τρία χωριά σε Ντνιπροπετρόφσκ και Χάρκοβο

Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε χθες, Παρασκευή (17/10), ότι τα στρατεύματά του κατέλαβα...
02:25 , Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Ντόναλντ Τραμπ: Ανέστειλε την ποινή του πρώην βουλευτή των Ρεπουμπλικάνων, Τζορτζ Σάντος που είχε φυλακιστεί για διαφθορά

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι αναστέλλει την ποινή του πρώην...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης