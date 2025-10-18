Αλλαγή ώρας: Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια μας μία ώρα πίσω

Κανονικά θα ισχύσει για ακόμη έναν Οκτώβριο το μέτρο της αλλαγής της ώρας.  Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η αλλαγή από τη θερινή στη χειμερινή ώρα θα πραγματοποιηθεί την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου.

Συγκεκριμένα, στις 04:00 τα ξημερώματα της Κυριακής 26 Οκτωβρίου, οι δείκτες των ρολογιών θα γυρίσουν μία ώρα πίσω, δηλαδή στις 03:00.

Η αλλαγή ώρας εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και παρότι εδώ και χρόνια εξετάζεται η κατάργησή της, μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει οριστική απόφαση.

Η επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου Μεταφορών αναφέρει:

«Σας υπενθυμίζουμε ότι, την Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025, λήγει η εφαρμογή του μέτρου της θερινής ώρας, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/84 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της EE19/01/2001, σχετικά με τις διατάξεις για τη θερινή ώρα. Οι δείκτες των ρολογιών πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα πίσω, δηλαδή από 04:00 π.μ. σε 03:00 π.μ. ».

Πότε εφαρμόστηκε η αλλαγή ώρας στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, η αλλαγή της ώρας εφαρμόστηκε δοκιμαστικά το 1932, από τις 6 Ιουλίου έως την 1η Σεπτεμβρίου με τα ρολόγια να τίθενται μία ώρα μπροστά. Η επίσημη καθιέρωση του μέτρου ήρθε αργότερα, στο πλαίσιο της εναρμόνισης με τις ευρωπαϊκές πρακτικές και της προσπάθειας για εξοικονόμηση ενέργειας.

 

 

 

 

