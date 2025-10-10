Αλλαγή ώρας 2025: Πότε γυρίζουμε τα ρολόγια μία ώρα πίσω;

Η αντίστροφη ώρα για να γυρίσουμε τους δείκτες των ρολογιών μας πίσω μια ώρα έχει ξεκινήσει. Την Κυριακή 26 Οκτωβρίου στις 4 τα ξημερώματα, τα ρολόγια θα γυρίσουν μία ώρα πίσω, σηματοδοτώντας τη λήξη της θερινής περιόδου, κάτι που σημαίνει ότι θα κερδίσουμε μια ώρα ύπνου.

Πότε εφαρμόστηκε η αλλαγή ώρας στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, η αλλαγή της ώρας εφαρμόστηκε δοκιμαστικά το 1932, από τις 6 Ιουλίου έως την 1η Σεπτεμβρίου με τα ρολόγια να τίθενται μία ώρα μπροστά. Η επίσημη καθιέρωση του μέτρου ήρθε αργότερα, στο πλαίσιο της εναρμόνισης με τις ευρωπαϊκές πρακτικές και της προσπάθειας για εξοικονόμηση ενέργειας.