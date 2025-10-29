Ο τυφώνας Μελίσα πλήττει την Κούβα: Η «Καταιγίδα του Αιώνα» άφησε ολόκληρες πόλεις κάτω από το νερό στη Τζαμάικα και 25.000 τουρίστες παγιδευμένους

Ο τυφώνας Μελίσα κατευθύνεται προς την Κούβα ως καταιγίδα κατηγορίας 4, αφού σάρωσε την Τζαμάικα ως μία από τις πιο ισχυρές καταιγίδες στην ιστορία, προκαλώντας χάος στο νησί της Καραϊβικής και αφήνοντας εγκλωβισμένους έως και 25.000 τουρίστες.

Το μάτι της καταιγίδας θα χτυπήσει την Κούβα «άμεσα», αλλά οι επιπτώσεις της καταιγίδας γίνονται ήδη αισθητές στα νοτιοανατολικά του νησιού με έντονες βροχοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους.

Η άφιξη της καταιγίδας έρχεται περισσότερες από 12 ώρες αφότου έφτασε στην Τζαμάικα ως καταιγίδα κατηγορίας 3.

Το Εθνικό Κέντρο Τυφώνων υποβάθμισε προσωρινά τον τυφώνα Μελίσα σε «ισχυρή» κατηγορία 3, αλλά συνέχισε να ενισχύεται καθώς κατευθύνεται προς την Κούβα, επιστρέφοντας τελικά στην κατηγορία 4 λίγες ώρες πριν φτάσει στην ξηρά.

Ο πρωθυπουργός της Τζαμάικα, Άντριου Χόλνες, κήρυξε το νησί «περιοχή καταστροφής» το απόγευμα της Τρίτης, καθώς επιδιώκει να «αποτρέψει οποιαδήποτε εκμετάλλευση σε μια εποχή που οι πολίτες εξασφαλίζουν τρόφιμα, νερό και προμήθειες» εν μέσω της τραγωδίας.



Περίπου 15.000 Τζαμαϊκανοί βρίσκονται κλεισμένοι σε καταφύγια και έως και 530.000 άνθρωποι είναι χωρίς ρεύμα, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Μέχρι στιγμής, έχουν αναφερθεί επτά θάνατοι κατά τη διάρκεια των προετοιμασιών για την καταιγίδα στην Τζαμάικα, την Αϊτή και τη Δομινικανή Δημοκρατία. Ωστόσο, αξιωματούχοι δήλωσαν ότι από τότε που η καταιγίδα έφτασε στην Τζαμάικα, δεν έχουν καταγράψει κανένα νέο θάνατο.

Η Μελίσα είναι ένας από τους ισχυρότερους τυφώνες στην καταγεγραμμένη ιστορία, ξεπερνώντας την ένταση της Κατρίνα. Η καταιγίδα αυτή προκάλεσε ζημιές αξίας περίπου 125 δισεκατομμυρίων δολαρίων και σκότωσε 1.392 ανθρώπους όταν έπληξε τη Νέα Ορλεάνη το 2005.