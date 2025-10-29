Χανιά: Ξεκινούν τα μπλόκα οι αγροκτηνοτρόφοι στη σκιά του ΟΠΕΚΕΠΕ – «Μιλάμε για τον αφανισμό του κλάδου»

Χανιά: Ξεκινούν τα μπλόκα οι αγροκτηνοτρόφοι στη σκιά του ΟΠΕΚΕΠΕ – «Μιλάμε για τον αφανισμό του κλάδου»

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις οι αγροτοκτηνοτρόφοι στα Χανιά, στον απόηχο της υπόθεσης των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ που επηρεάζει άμεσα τον κλάδο.

Η γενική συνέλευση του κτηνοτροφικού συλλόγου του νομού Χανίων που πραγματοποιήθηκε στο Εργατικό κέντρο, αποφάσισε κινητοποιήσεις μακράς διάρκειας από την Τετάρτη 29 Οκτωβρίου.

Όπως ανέφερε στο zarpanews.gr ο πρόεδρος του Συλλόγου Χανίων Γιάννης Βερυκάκης, αποφασίστηκε μπλόκο πάνω στην Εθνική Οδό, στο ύψος Νεροκούρου, όπου οι κτηνοτρόφοι θα κλείσουν επ’ αόριστον και τα δυο ρεύματα κυκλοφορίας του ΒΟΑΚ, από/προς κόμβο Μουρνιών και απο/προς κόμβο Σούδας.

Η διέλευση θα επιτρέπεται μόνο για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, ασθενοφόρα, αστυνομία, πυροσβεστική.

Προσυγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 12 το μεσημέρι της Τετάρτης 29 Οκτωβρίου στη γέφυρα Μουρνιών και στη συνέχεια με τα αγροτικά τους οχήματα θα αποκλείσουν τον ΒΟΑΚ.

«Δεν μιλάμε απλά για την καταστροφή των κτηνοτρόφων αλλά το απόλυτο φαλίρισμα, τον αφανισμό του κλάδου» ανέφερε ο κ. Βερυκάκης, εξηγώντας πως οι κτηνοτρόφοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα έξοδα την ώρα που έχουν κοπεί όλες οι ενισχύσεις, λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σε ανακοίνωση του ο Σύλλογος Κτηνοτρόφων αναφέρει τα εξής αιτήματα:

1) Οι ενισχύσεις να καταβάλλονται με βάση την παραγωγή και το πραγματικό ζωικό κεφάλαιο.

2) Αποζημίωση για το De minimis ανά κεφαλή ζώου για το lockdown της πανώλης. Όποιος δεν έχει κόψει γάλα δεν το δικαιούται.

3) Εκπροσώπηση από κτηνοτρόφο στη διαμόρφωση της νέας Κ.Α.Π.

4) Άνοιγμα συστήματος για αντιρρήσεις δασικών.

5) Έγκαιρα η προκαταβολή βασικής ενίσχυσης μέχρι 30/10/2025, το αργότερο, γιατί τίθεται θέμα επιβίωσης.

6) Ενδελεχής εντατικός έλεγχος στα ζώα και τις ζωοτροφές για την πανώλη και την ευλογιά.

7) «Αμάλθεια» αποζημίωση για τις ζωοτροφές εξαιτίας του Ουκρανικού Πολέμου.

8) Η ανακοίνωση του υπουργού ότι το πρόγραμμα των Βιολογικών δεν θα ανοίξει.

9) Κατώτερες εγγυημένες τιμές στο γάλα και στο κρέας.

Στηρίζει η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νομού Χανίων

Εν τω μεταξύ με ανακοίνωσή της η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νομού Χανίων χαιρετίζει, στηρίζει τον αγώνα των κτηνοτρόφων και καλεί σε μαζική συμμετοχή. «Η αβεβαιότητα σχετικά με την πληρωμή των ενισχύσεων ύστερα και από το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, η πανώλη των αιφοπροβάτων, η συνεχής αύξηση του κόστους παραγωγής και συνολικά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητα τους έχουν φέρει σε ακόμα πιο δύσκολη θέση τους βιοπαλαιστές κτηνοτρόφους. Η πολιτική της κυβέρνησης, όπως και των προηγούμενων, είναι η πιστή εφαρμογή της νέας ΚΑΠ και είναι υπέρ των μεγαλοαγροτών, των μεταποιητών και των μεγαλεμπόρων.

Αποδεικνύεται από την ζωή ότι θέλουν να συγκεντρωθεί η γη και η παραγωγή σε λίγα χέρια εις βάρος των μικρών και μεσαίων βιοπαλαιστών αγροτών και κτηνοτρόφων. Η μόνη λύση είναι ο συλλογικός και οργανωμένος αγώνας. Στηρίζουμε τους αγωνιζόμενους κτηνοτρόφους, τις κινητοποιήσεις τους και τα αιτήματα επιβίωσης τους και καλούμε και τους φορείς των εργαζομένων και των αυτοαπασχολούμενων της πόλης να εκφράσουν έμπρακτα την αλληλεγγύη τους. Όλοι την Τετάρτη 29/10 στις 12:00 το μεσημέρι στον κόμβο των Μουρνιών με τα αγροτικά μας αυτοκίνητα μας».

