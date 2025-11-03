Διατλαντική σύνοδος για την ενέργεια στην Αθήνα – Κομβικός ο ρόλος της Ελλάδας

Οι κινήσεις του Σταύρου Παπασταύρου, η παρουσία τριών υπουργών του Τραμπ, η πρώτη επίσημη εμφάνιση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ και οι 23 Ευρωπαίοι υπουργοί Ενέργειας.

Του ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΟΝΤΗ – ΠΗΓΗ: Realnews

Tην επόμενη ημέρα στο ενεργειακό status quo της Ευρώπης, όπου η Ελλάδα αναμένεται να έχει κεντρικό ρόλο, πρόκειται να σχεδιάσουν οι υψηλοί προσκεκλημένοι της Διατλαντικής Ενεργειακής Συνεργασίας (Partnership for Transatlantic Energy Cooperation – Ρ-ΤΕC) που θα διεξαχθεί στην Αθήνα. Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, πρόκειται να υποδεχθεί τρεις υπουργούς της αμερικανικής κυβέρνησης, τον υπουργό Ενέργειας Κρις Ράιτ, τον υπουργό Εσωτερικών, Νταγκ Μπέργκαμ, αλλά και τον ελληνικής καταγωγής Μάικλ Ρήγα, ο οποίος είναι υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για θέματα διαχείρισης ενεργειακών πόρων. Ακόμα, το «παρών» στην ενεργειακή σύνοδο θα δώσουν οι υπουργοί Ενέργειας 23 ευρωπαϊκών χωρών (Αλβανία, Αυστρία, Βοσνία/Ερζεγοβίνη, Βουλγαρία, Βόρεια Μακεδονία, Γεωργία, Γερμανία, Εσθονία, Κροατία, Κύπρος, Κόσοβο, Λετονία, Λιθουανία, Μολδαβία, Μαυροβούνιο, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, Τσεχία, Ουγγαρία, Ουκρανία), ενώ εκπροσώπηση θα υπάρχει και από την Ε.Ε., από την επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας της Κομισιόν, Ντίτε Γιουλ Γιόργκενσεν.

Το συνέδριο της Διατλαντικής Ενεργειακής Συνεργασίας θα γίνει στο Ζάππειο, στις 6 και 7 Νοεμβρίου, ενώ τους υπουργούς από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη θα πλαισιώσουν κορυφαίοι εκπρόσωποι από διεθνείς οργανισμούς και επιχειρήσεις του ενεργειακού κλάδου. Στόχος του συνεδρίου είναι η επιτάχυνση των διαδικασιών που θα οδηγήσουν στην απεξάρτηση της Ευρώπης από τους ρωσικούς ενεργειακούς πόρους, κάτι που αποτελεί προτεραιότητα στην ατζέντα της Ε.Ε., ειδικά μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Μεταξύ των εναλλακτικών πηγών ενέργειας που θα συμβάλουν στην ενεργειακή απεξάρτηση από τη Ρωσία, κυρίαρχη θέση έχει το υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) από τις ΗΠΑ. Σε αυτήν τη νέα ενεργειακή σχέση μεταξύ ΗΠΑ και Ευρώπης, ο ρόλος της Ελλάδας είναι πρωταγωνιστικός, γεγονός που εξηγεί και την επιλογή της Αθήνας για τη διεξαγωγή του φετινού P-TEC.

Πύλη εισόδου

Τα επόμενα χρόνια, οι ΗΠΑ έχουν ως στόχο να πολλαπλασιάσουν τις εξαγωγές LNG προς τη Γηραιά Ηπειρο, καλύπτοντας ακόμα και τις ανάγκες χωρών που μέχρι πρότινος βασίζονταν στο ρωσικό φυσικό αέριο, όπως η Ουκρανία και η Μολδαβία. Ετσι, αξιοποιώντας τις υποδομές της Ρεβυθούσας και της Αλεξανδρούπολης, η Ελλάδα αναμένεται να μετατραπεί σε βασική πύλη εισόδου για το αμερικανικό υγροποιημένο αέριο.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο ανακοινώθηκε ο διπλασιασμός της δυναμικότητας επαναεριοποίησης υγροποιημένου αερίου στην Αλεξανδρούπολη (από 45,4 Gwh/ημέρα σε 90,8 Gwh/ ημέρα), ενώ τον ίδιο μήνα, ο Στ. Παπασταύρου είχε συναντηθεί με τον αμερικανό ομόλογό του, Κρ. Ράιτ στη Νέα Υόρκη. Βασικό θέμα της συνάντησής τους τότε ήταν η λειτουργία του Κάθετου Διαδρόμου. Πρόκειται για τη νέα υποδομή η οποία, μέσω του Διασυνδετήριου Αγωγού Ελλάδας – Βουλγαρίας, θα διοχετεύει προς την ανατολική και κεντρική Ευρώπη το LNG που θα εισέρχεται σε Ρεβυθούσα και Αλεξανδρούπολη.

Ο νέος αγωγός πρόκειται να ξεκινήσει να λειτουργεί πλήρως μέχρι τα τέλη του 2026, σηματοδοτώντας μια νέα ενεργειακή εποχή για τις επτά χώρες από τις οποίες θα διέρχεται (Ελλάδα, Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουγγαρία, Σλοβακία, Ουκρανία, Μολδαβία). Ετσι, ο Κάθετος Διάδρομος πρόκειται να είναι από τα θέματα που θα συζητηθούν την πρώτη ημέρα στη σύνοδο του Ζαππείου. Για την ίδια ημέρα έχουν προγραμματιστεί θεματικές συζητήσεις και παρουσιάσεις για τον ρόλο του φυσικού αερίου στη νέα ενεργειακή γεωγραφία της Ευρώπης, την προσέλκυση κεφαλαίων για επενδύσεις σε ενεργειακές υποδομές, την ανθεκτικότητα των ενεργειακών συστημάτων, τον ρόλο της ενέργειας στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης και άλλων αναδυόμενων τεχνολογιών. Η δεύτερη ημέρα του P-TEC θα είναι αφιερωμένη στους υπουργούς Ενέργειας. Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στην ενεργειακή ασφάλεια, στην επάρκεια του εφοδιασμού και στη διαμόρφωση νέων στρατηγικών.

Πρεσβευτική «πρεμιέρα»

Το συνέδριο της Διατλαντικής Ενεργειακής Συνεργασίας αναμένεται να σηματοδοτήσει και την πρώτη επίσημη παρέμβαση της νέας πρέσβεως των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ. Την Τρίτη, η Γκιλφόιλ αναμένεται να δώσει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, ενώ την Πέμπτη θα δώσει το «παρών» στην έναρξη των εργασιών του P-TEC στο Ζάππειο.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, το συνέδριο θα ξεκινήσει με τις παράλληλες συνεντεύξεις του Στ. Παπασταύρου και του Κρ. Ράιτ, ενώ αμέσως μετά στο βήμα θα ανέβει για τη δική του τοποθέτηση ο υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ, Ντ. Μπέργκαμ. Επειτα, ενδέχεται να πάρει τον λόγο και η νέα πρέσβης των ΗΠΑ, κάτι ωστόσο που δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί. Το μόνο σίγουρο είναι πως το βράδυ της πρώτης ημέρας του συνεδρίου η Κ. Γκιλφόιλ θα παραθέσει δείπνο για τους επίσημους προσκεκλημένους στην πρεσβευτική κατοικία των ΗΠΑ στην Αθήνα. «Η κυβέρνηση Τραμπ δίνει μεγάλη σημασία στην P-TEC της Αθήνας, που είναι η σημαντικότερη διεθνής παρουσία του υπουργού Κρις Ράιτ για το 2025. Παλαιότερα, θα λέγαμε ότι η σημασία αυτής της συνόδου είναι γεωπολιτική, όμως πλέον έχει δημιουργηθεί και ένας ακόμη όρος, το γεωπολιτικό επιχειρείν ή αλλιώς Geobusiness», αναφέρουν στη Realnews πηγές από τον κλάδο της Ενέργειας.

Πράγματι, στη σύνοδο πρόκειται να δώσουν το «παρών» εκπρόσωποι από επενδυτικά funds και μεγάλους ενεργειακούς και τεχνολογικούς ομίλους όπως είναι η Google, η Cheniere, η Amazon, η ExxonMobil, η Westinghouse, η Italgas, η DTEK, η Venture Global, η Baker Hughes, η Global Vision, η E-INFRA, η ConocoPhillips, η LNG Allies, η EQT, η Concelex κ.ά.