Τα 4 ζώδια που επιτέλους νιώθουν πως η ζωή τους αλλάζει πορεία – «Βρίσκετε το κλειδί για την επιτυχία»

Ξεκινώντας από τη Δευτέρα, τέσσερα ζώδια θα νιώσουν επιτέλους πως η ζωή τους αρχίζει να παίρνει σωστή κατεύθυνση. Ο Άρης εισέρχεται στον Τοξότη στις 4 Νοεμβρίου, φέρνοντας περισσότερη αισιοδοξία καθώς συνεχίζουμε να γράφουμε την ιστορία μας.

Τα όνειρα που ίσως είχαν τεθεί σε παύση λόγω της περιόδου των εκλείψεων μπορούν τώρα να συνεχιστούν. Ο Άρης στον Τοξότη μας ενδυναμώνει και μας βοηθά να βρούμε τον τρόπο να φτάσουμε εκεί που θέλουμε. Τα μεταβλητά ζώδια θα επηρεαστούν περισσότερο από αυτή την ενέργεια, η οποία μπορεί να λειτουργήσει ως μια νέα αρχή. Τους δίνονται τα «κλειδιά» για να πετύχουν και να βρουν τη φωνή τους.

Είναι μια δυναμική περίοδος για αυτά τα τέσσερα ζώδια να ξεκινήσουν από την αρχή, ακόμα κι αν ο Ερμής γυρίσει ανάδρομος λίγες μέρες αργότερα, στις 9 Νοεμβρίου. Η αυτοπεποίθηση αυξάνεται και νέες ευκαιρίες περιμένουν αυτά τα ζώδια καθώς ξαναβρίσκουν τη μαγεία τους.

Τα 4 ζώδια που επιτέλους νιώθουν πως η ζωή τους αλλάζει πορεία

Τοξότης,

Ιχθύες,

Δίδυμος,

Παρθένος

Τοξότης

Ο Άρης είναι ο πλανήτης της δράσης, και στο ζώδιό σας, τον Τοξότη, αυτό σημαίνει ότι σας δίνεται ένας κόσμος ευκαιριών τις επόμενες εβδομάδες που σας κάνει να νιώθετε ότι η ζωή σας επιτέλους πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση.

Ο Άρης σε αυτή τη θέση σας δίνει τα καύσιμα που χρειάζεστε για να φτάσετε εκεί που επιθυμείτε. Αυτά τα όνειρα που μπορεί να είχαν καταστραφεί κατά τη διάρκεια της έκλειψης θα επανέλθουν στην επιφάνεια, και θα σας δοθεί άφθονη αισιοδοξία για να συνεχίσετε να προχωράτε μπροστά.

Ο Άρης θα αναβιώσει τα σχέδιά σας, δίνοντάς σας ένα νέο προσχέδιο και την ενέργεια που χρειάζεστε για να το κυνηγήσετε. Ωστόσο, με όλη την πύρινη ενέργεια που θα φέρει αυτή η διέλευση, θα πρέπει επίσης να προσέχετε τις πράξεις σας και τον τρόπο που συμπεριφέρεστε στους άλλους.

Ενώ ο Άρης σας γεμίζει ενέργεια και σας κάνει δραστήριους, θα μπορούσατε επίσης να καταστρέψετε σχέσεις, να ξεσπάσετε τη μανία σας σε άλλους χωρίς να αναλαμβάνετε την ευθύνη για τις πράξεις σας.

Πάρτε χρόνο να σκεφτείτε πριν μιλήσετε, να είστε έτοιμοι να ζητήσετε συγγνώμη και να καταλάβετε ότι θα μπορούσατε να κάνετε λάθη κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Παρ’ όλα αυτά, έχετε τον Κρόνο στους Ιχθύες που φέρνει περιόδους όπου θα σταματάτε.

Αν και αυτό μπορεί να είναι απογοητευτικό, χρησιμοποιήστε αυτόν τον χρόνο για να μάθετε από τα λάθη σας. Συνολικά, ο Άρης είναι εδώ για να συνεχίσει να σας εξελίσσει και να σας δείξει πώς να ανακαλύψετε τη δύναμή σας χωρίς να σας κρατάει πίσω ο εσωτερικός σας κριτής.

Ιχθύες

Αν και ο Άρης θα βρίσκεται σε τετράγωνο με το ζώδιό σας, τους Ιχθύες, αυτή θα είναι μια ουσιαστική ενέργεια που θα σας προσφέρει κρίσιμες στιγμές διαύγειας και ευκαιρίες στην εργασία, οι οποίες σας κάνουν να νιώθετε ότι η ζωή σας επιτέλους πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση. Ακόμα κι αν δεν έχετε συγκεκριμένες φιλοδοξίες καριέρας, αυτή η ενέργεια θα κάνει τους άλλους να έχουν τα μάτια τους πάνω σας κατά τη διάρκεια αυτής της διέλευσης.

Ο Άρης στον Τοξότη ξεκινά τη φάση του σχεδιασμού για οικονομική επέκταση, καθώς η δουλειά και η προσπάθεια που καταβάλλετε τώρα θα μπορούσαν να σας βοηθήσουν να χτίσετε. Ο Κρόνος βρίσκεται ήδη στο ζώδιό σας, δείχνοντάς σας πώς να είστε πιο ώριμοι και να παίρνετε τα πράγματα στα σοβαρά, και ο Άρης στον Τοξότη θα μπορούσε να είναι η ανατρεπτική δύναμη. Χαλαρώστε, προσέχετε τις πράξεις σας και παραμείνετε συγκεντρωμένοι στον στόχο σας.

Με τον Βόρειο Δεσμό να βρίσκεται ακόμα στο ζώδιό σας, αυτή η διέλευση του Άρη μπορεί να φέρει συγκρούσεις και προκλήσεις, αλλά έχετε ήδη αρχίσει να επεξεργάζεστε τα μαθήματα και αυτή η διέλευση θα δοκιμάσει τα πράγματα.

Ο Ερμής θα είναι επίσης ανάδρομος στην αρχή αυτής της διέλευσης, γεγονός που μεγεθύνει το θέμα της υπομονής. Ο Άρης σε αυτή τη θέση θα σας κάνει ηγέτες. Ακόμα κι αν δεν ενδιαφέρεστε να ανελιχθείτε στον επαγγελματικό τομέα, ξεκινώντας από τις 4 Νοεμβρίου, ο Άρης στον Τοξότη θα σας κάνει το άτομο που οι άλλοι μπορεί να θαυμάζουν.

Θα μπορούσατε επίσης να προκαλέσετε έμπνευση ή ανασφάλειες στους άλλους επειδή θα έχετε κίνητρο να διαπρέψετε. Ο Άρης θέλει να ενδυναμωθείτε και να αναλάβετε δράση.

Θα μάθετε ότι κατά τη μεταμόρφωσή σας, οι άνθρωποι γύρω σας μπορούν να σας προσφέρουν διορατικότητα και μεγάλη υποστήριξη.

Δίδυμος

Ετοιμαστείτε να δώσετε προτεραιότητα στον εαυτό σας ξεκινώντας από τις 4 Νοεμβρίου, Δίδυμοι, καθώς μαθαίνετε πώς να διοχετεύετε τα συναισθήματά σας πιο αποτελεσματικά και να κάνετε τις σχέσεις σας να ευδοκιμήσουν.

Αυτή θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περίοδος, καθώς ο Άρης στον Τοξότη φωτίζει τον τομέα των σχέσεών σας. Η καλή συνεργασία με τους άλλους θα συνεχίσει να είναι ένα κυρίαρχο θέμα για εσάς, το οποίο ξεκίνησε με τη Νέα Σελήνη στον Ζυγό στις 21 Οκτωβρίου.

Ενώ ο Άρης μπορεί να φέρει κάποιες εκπλήξεις, αυτό θα δοκιμάσει πόσο διπλωματικοί μπορείτε να είστε. Εάν αποφεύγατε την κοινωνική ζωή ή ήσασταν πιο συγκρατημένοι, ο Άρης στον Τοξότη θα το αλλάξει αυτό τις επόμενες εβδομάδες. Αυτή είναι η στιγμή σας για να βγείτε από το καβούκι σας και να επιστρέψετε στην κοινωνική πεταλούδα που μπορείτε να είστε.

Αυτή η ενέργεια θα ρίξει επίσης φως στις φιλοδοξίες, τους στόχους και την εργασιακή σας ηθική. Ο Κρόνος στους Ιχθύες μπορεί ήδη να εξετάζει κριτικά τη δουλειά που κάνετε, και τώρα ο Άρης κάνει εμφανείς τις περιοχές που έχετε παραμελήσει.

Έχετε την ευκαιρία να διορθώσετε τα θεμέλια οποιωνδήποτε έργων μπορεί να είχατε εμπλακεί τώρα που ο Ερμής, ο κυβερνήτης σας, θα γίνει ανάδρομος στις 9 του μηνός. Εστιάστε στο να ελέγχετε διπλά τη δουλειά σας, καθώς ο Άρης στον Τοξότη δεν είναι τόσο επιμελής ή αναλυτικός όσο ο Άρης στον Σκορπιό.

Συνολικά, αυτές οι σημαντικές Μεταβλητές διελεύσεις αλλάζουν την εργασιακή σας ηθική και σας επαναφέρουν στον σωστό δρόμο.

Παρθένος

Παρθένοι, ο Άρης στον Τοξότη σας επιβραδύνει και σας παρέχει μια νέα μαθησιακή εμπειρία που θα σας βοηθήσει να νιώσετε ότι η ζωή σας επιτέλους πηγαίνει προς τη σωστή κατεύθυνση. Αυτή θα είναι μια περίοδος που αρχίζετε να βλέπετε τις φιλίες σας υπό ένα νέο πρίσμα, καθώς η διέλευση συμβαίνει ταυτόχρονα με τον ανάδρομο Ερμή.

Τις επόμενες εβδομάδες, συναντάτε πολλούς εμπνευσμένους ανθρώπους που σας ενθαρρύνουν να εργαστείτε για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων σας. Η εύρεση μέντορων ή η ακρόαση δασκάλων θα μπορούσε επίσης να είναι μέρος αυτής της διέλευσης, καθώς θα σας διδάξουν πολύτιμα μαθήματα που θα μπορούσατε να εφαρμόσετε μακροπρόθεσμα.

Εάν βρίσκεστε στον ακαδημαϊκό τομέα, ο Άρης θα μπορούσε να φέρει επιτυχία, καθώς θα είστε αποφασισμένοι να νικήσετε. Ο Άρης φωτίζει επίσης τον οικονομικό σας τομέα, καθιστώντας αυτήν μια περίοδο πρακτικών συνετής δαπάνης και εστίασης στην επέκταση των αποταμιεύσεών σας.

Ο Άρης σε αυτή τη θέση μπορεί επίσης να σας βοηθήσει να φροντίσετε τους σπόρους που μπορεί να έχετε φυτέψει νωρίτερα μέσα στο έτος. Φυσικά, πρέπει να μάθετε να μην βιάζετε τη διαδικασία, παρόλο που ο Άρης στον Τοξότη θα κάνει το σύνολο να θέλει να προχωρήσει μπροστά.

Κάντε τα πράγματα αργά αν χρειάζεται και προχωρήστε ένα βήμα τη φορά. Προετοιμαστείτε να επεξεργαστείτε τη δουλειά σας, αλλά δεδομένου ότι είστε ένα ζώδιο που αναλύει τα πράγματα και να εστιάζει στις λεπτομέρειες, αυτή η ενέργεια θα μπορούσε να βελτιώσει την εστίασή σας.

Κατά τη διάρκεια αυτής της διέλευσης, ο Άρης θα συγκρουστεί με τον Κρόνο, δημιουργώντας τριβές στον τομέα των συνεργασιών σας. Προσπαθήστε να επιλύσετε τα πράγματα και μην κρατάτε κακίες.

Αυτή θα μπορούσε να είναι μια καρποφόρα περίοδος όπου αρχίζετε να προχωράτε μπροστά και να έχετε ανακαλύψεις, καθώς ο Άρης σας βοηθά να αξιοποιήσετε τις δυνατότητές σας.