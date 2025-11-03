«Επιστροφή από τα παλιά» για 4 ζώδια έως τις 22 Νοεμβρίου – «Ένας πρώην κάνει την εμφάνισή του και αναστατώνει τη ζωή σας»

Η εποχή του Σκορπιού είναι γνωστή ως περίοδος μεταμόρφωσης και μυστηρίου. Από τις 21 Οκτωβρίου έως τις 22 Νοεμβρίου 2025, αυτό ακριβώς θα βιώσουν τα τέσσερα ζώδια που είναι πιο πιθανό να δουν έναν/μια πρώην να επανεμφανίζεται στη ζωή τους.

«Η εποχή του Σκορπιού μοιάζει με ανάσταση», ανέφερε η αστρολόγος Helena Hathor σε ένα βίντεο. Έτσι, από τώρα έως τις 22 Νοεμβρίου, μην εκπλαγείτε αν ο/η πρώην σας στείλει μήνυμα εντελώς ξαφνικά ή αν τον/την συναντήσετε τυχαία ενώ είστε έξω. Νιώθοντας ιδιαίτερα συναισθηματικοί, ο/η πρώην σας μπορεί να προσπαθήσει να σας πείσει να του/της δώσετε μια δεύτερη ευκαιρία.

Σύμφωνα με την Bri Luna, ιδρύτρια του The HoodWitch, καθ’ όλη τη διάρκεια αυτής της εποχής του Σκορπιού, «υπάρχει άφθονο χάος στον κόσμο», με αυξημένο κίνδυνο να χάσουμε «την αίσθηση της ταυτότητάς μας σε αυτό που θέλουν οι άλλοι».

Έτσι, για εκείνα τα ζώδια των οποίων οι πρώην επιστρέφουν, είναι σημαντικό να φροντίσουν να βάζουν τον εαυτό τους σε προτεραιότητα και να μην παρασύρονται από το πάθος και τη νοσταλγία.

Τα ζώδια που θα δουν έναν πρώην τους να επιστρέφει

Σκορπιός,

Ταύρος,

Τοξότης,

Δίδυμος

Σκορπιός

Εάν είστε Σκορπιοί, ετοιμαστείτε ο/η πρώην σας να εμφανιστεί αυτή την εποχή του Σκορπιού. Όπως εξήγησε η Hathor, ο Ουρανός, ο πλανήτης της ξαφνικής αλλαγής, εισέρχεται ξανά στον Ταύρο κατά τη διάρκεια της ανάδρομης φάσης του την Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου.

«Αυτός είναι ο οίκος των συνεργασιών σας», είπε η Hathor, οπότε «ο/η πρώην σας είναι εγγυημένο ότι θα επιστρέψει».

Η Αφροδίτη, ο πλανήτης της αγάπης, εισέρχεται επίσης στο ζώδιό σας κατά τη διάρκεια της εποχής του ζωδίου σας, λίγο πριν ο Ερμής σταματήσει ανάδρομος σε σύνοδο με τον Άρη, τον κυβερνήτη σας. Ως αποτέλεσμα, θα δείτε κάποιον από το παρελθόν σας να επανεμφανίζεται στη ζωή σας χωρίς καμία προειδοποίηση.

Παρά το γεγονός ότι δεν μιλάτε μεταξύ σας για μήνες ή χρόνια, μην εκπλαγείτε αν ο/η πρώην σας επικοινωνήσει μαζί σας στις τρεις τα ξημερώματα λέγοντας ότι του/της λείπετε. Όσο δυσάρεστο κι αν είναι, λόγω αυτών των διελεύσεων, η ερωτική σας ζωή θα κλονιστεί από τώρα έως τις 22 Νοεμβρίου.

Ταύρος

Ταύροι, ετοιμαστείτε ο/η πρώην σας να εμφανιστεί αυτή την εποχή του Σκορπιού. Σύμφωνα με τη Hathor, ίσως έχετε ακόμα κάποιες εκκρεμότητες να τακτοποιήσετε με τον/την πρώην σας.

«Γίνονται πολλοί καβγάδες για το ποιος χρωστάει τι», είπε η αστρολόγος. «Υπάρχει ένας αγώνας για πόρους». Αν και μπορεί να φέρει πολύ άγχος, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι κάτι φτάνει στο αποκορύφωμά του, ειδικά στην αρχή του μήνα, με την Πανσέληνο στον Ταύρο στις 5 Νοεμβρίου.

Ωστόσο, με αυτήν τη δυναμική ενέργεια στο ζώδιό σας, δείχνετε σε όλους ότι δεν είστε οι ίδιοι άνθρωποι. Ότι ακόμα κι αν το παρελθόν ήταν ταραχώδες, έχετε εξελιχθεί πέρα από αυτό και έχετε γίνει μια καλύτερη εκδοχή του εαυτού σας.

«Οπότε αυτή η εποχή του Σκορπιού αφορά πραγματικά την επανεκτίμηση», είπε η Hathor, «και οι άνθρωποι θα προσπαθήσουν να δοκιμάσουν τα όριά σας», οπότε όπως πρότεινε η Luna, είναι μια αστρολογική εποχή που θα θελήσετε να «αγκαλιάσετε τη δύναμή σας».

Τοξότης

Τοξότες, είτε σας αρέσει είτε όχι, είστε ένα από τα ζώδια που είναι πιο πιθανό να δείτε έναν/μια πρώην να επανεμφανίζεται αυτή την εποχή του Σκορπιού. Καθώς ο Ερμής γυρίζει ανάδρομος στο ζώδιό σας στις 9 Νοεμβρίου, αναμένεται επίσης να ακούσετε από έναν/μια πρώην σύντομα.

Είτε στον έρωτα είτε στις επιχειρήσεις, ίσως έχετε ήδη δει σημάδια επανεμφάνισης ενός/μιας πρώην, αφού ο Ερμής βρίσκεται ήδη στην προ-σκιώδη φάση του. Φυσικά, δεν χρειάζεται να είναι ρομαντικό. Καθώς η καριέρα σας μπορεί επίσης να επηρεαστεί, αυτό μπορεί να είναι ένα σημάδι ότι ένας/μια πρώην προϊστάμενος ή συνάδελφος μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας σύντομα.

Ωστόσο, προτού βιαστείτε να πάρετε μια απόφαση, φροντίστε να σταθμίσετε πρώτα τις επιλογές σας. Όσο υπέροχο κι αν φαίνεται το παρελθόν, μερικές φορές, η βιασύνη μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες.

Δίδυμος

Δίδυμοι, ετοιμαστείτε ο/η πρώην σας να εμφανιστεί αυτή την εποχή του Σκορπιού. Ο Ερμής είναι ο κυβερνήτης πλανήτης σας, οπότε όταν γυρίσει ανάδρομος στις 9 Νοεμβρίου, η ζωή σας θα αναστατωθεί για τα καλά.

Είτε πρόκειται για έναν/μια πρώην συνάδελφο είτε για έναν/μια πρώην σύντροφο από μια παλιά σχέση πριν από χρόνια που δεν λειτούργησε, άνθρωποι από το παρελθόν σας επιστρέφουν. Ο Ερμής έχει εισέλθει στην προ-σκιώδη φάση του, οπότε αν κάποιος/α πρώην δεν έχει επιστρέψει ήδη στη ζωή σας, προετοιμαστείτε ψυχολογικά για να συμβεί.

Και αν προκύψει κάτι, πάρτε χρόνο να σκεφτείτε τι θέλετε πριν βουτήξετε με τα μούτρα. Όσο δελεαστικό κι αν είναι να ξαναζήσετε το παρελθόν, υπάρχει λόγος που δεν λειτούργησε την πρώτη φορά!