Axios: Το σχέδιο των ΗΠΑ για Διεθνή Δύναμη Ασφαλείας στη Γάζα έως το 2027 – Τι προβλέπει, τα πρώτα στάδια και ο ρόλος του ΟΗΕ

Οι ΗΠΑ προχωρούν σε ένα φιλόδοξο σχέδιο για τη δημιουργία μιας Διεθνούς Δύναμης Ασφαλείας (ISF) στη Γάζα, με στόχο την ασφάλεια και τη σταθεροποίηση της περιοχής για τα επόμενα χρόνια. Σύμφωνα με ένα αντίγραφο του προσχεδίου που απέκτησε το Axios, η πρόταση υποβλήθηκε σε αρκετά μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ τη Δευτέρα.

Το προσχέδιο, χαρακτηρισμένο ως «Ευαίσθητο αλλά μη ταξινομημένο», θα δίνει στις ΗΠΑ και τις συμμετέχουσες χώρες ευρεία εντολή για τη διακυβέρνηση και την ασφάλεια της Γάζας μέχρι το τέλος του 2027, με δυνατότητα επέκτασης της διάρκειας.

Τι προβλέπει το σχέδιο των ΗΠΑ

Ένας αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσε στο Axios ότι το προσχέδιο θα αποτελέσει βάση για διαπραγματεύσεις τις επόμενες ημέρες μεταξύ των μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας, με στόχο την ψήφισή του τις επόμενες εβδομάδες και την ανάπτυξη των πρώτων δυνάμεων στη Γάζα έως τον Ιανουάριο.

Ο αξιωματούχος υπογράμμισε ότι η ISF θα είναι «δύναμη επιβολής και όχι ειρηνευτική δύναμη».

Η δύναμη θα περιλαμβάνει στρατεύματα από αρκετές χώρες και θα συσταθεί σε συνεννόηση με το «Συμβούλιο Ειρήνης της Γάζας», το οποίο, όπως δήλωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα προεδρεύσει ο ίδιος.

Το προσχέδιο προβλέπει επίσης ότι το Συμβούλιο Ειρήνης θα παραμείνει σε λειτουργία τουλάχιστον μέχρι το τέλος του 2027.

Ο ρόλος της Διεθνούς Δύναμης Ασφαλείας

Σύμφωνα με το προσχέδιο, η ISF θα αναλάβει την ασφάλεια των συνόρων της Γάζας με το Ισραήλ και την Αίγυπτο, την προστασία των πολιτών και των ανθρωπιστικών διαδρόμων, καθώς και την εκπαίδευση μιας νέας παλαιστινιακής αστυνομικής δύναμης, με την οποία θα συνεργαστεί στο πλαίσιο της αποστολής της.

Η ISF θα «σταθεροποιήσει το περιβάλλον ασφαλείας στη Γάζα, διασφαλίζοντας τη διαδικασία αποστρατικοποίησης της Λωρίδας της Γάζας, συμπεριλαμβανομένης της καταστροφής και της πρόληψης ανοικοδόμησης στρατιωτικών, τρομοκρατικών και επιθετικών υποδομών, καθώς και της μόνιμης απόσυρσης όπλων από μη κρατικές ένοπλες ομάδες», αναφέρεται στο προσχέδιο.

Αυτό υποδηλώνει ότι η εντολή περιλαμβάνει και τον αφοπλισμό της Χαμάς, εάν η ισλαμιστική οργάνωση ή μέλη αυτής δεν το κάνουν εθελοντικά.

Το προσχέδιο αναφέρει επίσης ότι η ISF θα αναλάβει «επιπρόσθετα καθήκοντα όπως απαιτείται για την υποστήριξη της συμφωνίας της Γάζας».

Η δύναμη προορίζεται να παρέχει ασφάλεια κατά την μεταβατική περίοδο, κατά την οποία το Ισραήλ θα αποσύρει σταδιακά δυνάμεις από επιπλέον περιοχές της Γάζας και η Παλαιστινιακή Αρχή θα πραγματοποιεί μεταρρυθμίσεις για να αναλάβει μακροπρόθεσμα τη διακυβέρνηση της περιοχής.

Χώρες όπως η Ινδονησία, το Αζερμπαϊτζάν, η Αίγυπτος και η Τουρκία έχουν εκφράσει την ετοιμότητά τους να συνεισφέρουν στρατεύματα, όπως έχει αναφέρει προηγουμένως το Axios.

Το προσχέδιο σημειώνει ότι η ISF θα αναπτυχθεί στη Γάζα «υπό ενιαία διοίκηση αποδεκτή από το Συμβούλιο Ειρήνης» και ότι η δημιουργία και οι επιχειρήσεις της θα πραγματοποιηθούν «σε στενή συνεννόηση και συνεργασία με την Αίγυπτο και το Ισραήλ».

Η δύναμη θα έχει την εξουσία «να χρησιμοποιεί όλα τα αναγκαία μέτρα για να εκπληρώσει την εντολή της σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου».

Το Συμβούλιο Ειρήνης

Το προσχέδιο καλεί επίσης στην ενίσχυση του Συμβουλίου Ειρήνης ως «μεταβατικής διοικητικής αρχής» για τον καθορισμό προτεραιοτήτων και τη συγκέντρωση πόρων για την ανοικοδόμηση της Γάζας, μέχρι η Παλαιστινιακή Αρχή «να ολοκληρώσει ικανοποιητικά το πρόγραμμα μεταρρυθμίσεών της», με έγκριση από το Συμβούλιο Ειρήνης.

Το Συμβούλιο θα «επιτηρεί και υποστηρίζει μια παλαιστινιακή τεχνοκρατική, επιτροπή ικανών Παλαιστινίων από τη Λωρίδα … η οποία θα είναι υπεύθυνη για τις καθημερινές λειτουργίες των πολιτικών υπηρεσιών και της διοίκησης της Γάζας».

Ο αξιωματούχος των ΗΠΑ ανέφερε ότι αναμένει το Συμβούλιο Ειρήνης να λειτουργεί πριν συσταθεί η τεχνοκρατική επιτροπή.

Τέλος, το προσχέδιο ορίζει ότι η ανθρωπιστική βοήθεια θα διανέμεται από οργανισμούς που συνεργάζονται με το Συμβούλιο Ειρήνης, περιλαμβανομένων του ΟΗΕ, του Ερυθρού Σταυρού και του Ερυθρού Ημισελήνου. Οποιοσδήποτε οργανισμός καταχραστεί ή εκτρέψει τη βοήθεια θα απαγορεύεται.