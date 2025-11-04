Σέρρες: Γέννησε στο ασθενοφόρο καθ’ οδόν για το νοσοκομείο – Κράτησαν το βρέφος στη ζωή ο γιατρός και το πλήρωμα του ΕΚΑΒ

Σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ γέννησε μία γυναίκα, ενώ κατευθυνόταν προς το νοσοκομείο Σερρών. Η ίδια αρχικά πήγε στο Κέντρο Υγείας Ηράκλειας, και από εκεί δόθηκε η εντολή να διακομισθεί με συνοδεία γιατρού, νοσηλευτή και μαίας στο νοσηλευτικό ίδρυμα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Σερρών, κατά την διάρκεια της διακομιδής με το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προχώρησαν ο γιατρός και η μαία αναγκαστικά στη διαδικασία του τοκετού και το μωρό γεννήθηκε μέσα σε αυτό.

Το βρέφος, παρουσίασε συμπτώματα κυάνωσης και προβλήματα αναπνοής. Γιατρός, μαία και νοσηλευτής όπως και οι διασώστες του ΕΚΑΒ έδωσαν μάχη να το κρατήσουν στη ζωή και μόλις έφτασαν στο Νοσοκομείο το μωράκι επανήλθε και ακούστηκε το κλάμα του.

Αμέσως μεταφέρθηκε στο παιδιατρικό τμήμα και μπήκε στην θερμοκοιτίδα που παρακολουθείται από τους παιδιάτρους. Πιθανό λόγω προωρότητας να μεταφερθεί σε Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

