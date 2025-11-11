Λέσβος: Προβλήματα και ζημιές από την κακοκαιρία – «Έσπασε» ο ποταμός στην Καλλονή – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Δύσκολη νύχτα έζησαν οι κάτοικοι της Καλλονής και των γύρω χωριών, καθώς οι σφοδρές καταιγίδες που έπληξαν τη δυτική Λέσβο μετέτρεψαν τους δρόμους σε ορμητικούς χειμάρρους, προκαλώντας εκτεταμένες πλημμύρες και ζημιές.

Σύμφωνα με lesvosnews.net, ο ποταμός Τσικνιάς «έσπασε» με αποτέλεσμα τεράστιοι όγκοι νερού να κατακλύσουν το λεκανοπέδιο της Καλλονής. Το νερό ανέβηκε γρήγορα, σκεπάζοντας δρόμους, αυλές και αυτοκίνητα, ενώ σε ορισμένα σημεία το ύψος του ξεπέρασε το μισό μέτρο.

Η κυκλοφορία διακόπηκε σε αρκετά τμήματα του οδικού δικτύου, κυρίως μεταξύ Καλλονής – Σκάλας Καλλονής και Αρίσβης – Αγίας Παρασκευής, όπου το οδόστρωμα μετατράπηκε σε ποτάμι.
Οχήματα ακινητοποιήθηκαν μέσα σε πλημμυρισμένα σημεία, ενώ αρκετοί οδηγοί χρειάστηκε να εγκαταλείψουν τα αυτοκίνητά τους για να σωθούν.

Όπως ανέφεραν κάτοικοι του νησιού, το νερό μπήκε σε σπίτια και καταστήματα, προκαλώντας καταστροφές σε ηλεκτρικές συσκευές, αποθήκες και προϊόντα.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις και τα συνεργεία του Δήμου Δυτικής Λέσβου βρίσκονται επί ποδός από τα ξημερώματα, επιχειρώντας αντλήσεις υδάτων και αποκατάσταση της κυκλοφορίας.

Σε επιφυλακή οι αρχές – Συνεχείς εκκλήσεις για προσοχή

Η Πολιτική Προστασία του Δήμου Δυτικής Λέσβου κάλεσε τους κατοίκους να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις και ειδικά τη διέλευση από πλημμυρισμένους δρόμους, καθώς υπάρχει κίνδυνος παγίδευσης.

Σύμφωνα με το Lesvosnews.net, έχουν σημειωθεί εγκλωβισμοί οδηγών, χωρίς –ευτυχώς– μέχρι στιγμής να έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Η στάθμη του νερού παραμένει υψηλή, ενώ οι βροχοπτώσεις συνεχίστηκαν κατά διαστήματα και το πρωί, προκαλώντας νέα υπερχείλιση μικρότερων χειμάρρων.

Κλειστά σήμερα τα σχολεία στη Δυτική Λέσβο

Με απόφαση του Δημάρχου Δυτικής Λέσβου, σε συνεργασία με τον Εντεταλμένο Σύμβουλο Παιδείας και έπειτα από εισήγηση του Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας κ. Ανδρέα Άξή, όλα τα σχολεία της Δυτικής Λέσβου θα παραμείνουν σήμερα, Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025, κλειστά.

Η απόφαση ελήφθη προληπτικά, εξαιτίας των έντονων και παρατεταμένων βροχοπτώσεων που πλήττουν μεγάλο μέρος του νησιού, προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία και αυξημένο κίνδυνο μετακίνησης μαθητών και εκπαιδευτικών.

 

