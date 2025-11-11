Τέμπη: Στον Άρειο Πάγο συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας – Πλακιάς: Ζητάμε αναβάθμιση κατηγορίας για Καραμανλή

Σήφης Γαρυφαλάκης

κοινωνία

Νίκος Πλακιάς, Άρειος Πάγος

Στον Άρειο Πάγο βρέθηκαν το πρωί της Τρίτης συγγενείς θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη, προκειμένου να δηλώσουν παράσταση υποστήριξης κατηγορίας ενώπιον του Ανακριτή σε βάρος του πρώην Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Κώστα Καραμανλή.

​Ο Νίκος Πλακιάς, πατέρας των διδύμων κοριτσιών που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα, βγαίνοντας από το κτίριο του Αρείου Πάγου, τόνισε ότι η κίνηση αυτή είναι μόνο η αρχή μιας ξεχωριστής νομικής διαδικασίας.

​Οι συγγενείς, όπως είχαν προαναγγείλει, ζητούν την αναβάθμιση της κατηγορίας από παράβαση καθήκοντος σε κακούργημα, συγκεκριμένα στη διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών, και τον έλεγχο όλων των εμπλεκομένων υπουργών, υφυπουργών και γενικών γραμματέων από το 2016.

«Ο κύριος Καραμανλής είναι ο υπαίτιος για τη δολοφονία 57 αθώων ψυχών»

​«Βρεθήκαμε πάλι σήμερα εδώ στον Άρειο Πάγο να δηλώσουμε παράσταση υποστήριξης κατηγορίας εναντίον του κυρίου Καραμανλή. Ο κύριος Καραμανλής είναι ο υπαίτιος για τον θάνατο 57 αθώων ψυχών, μάλλον για τη δολοφονία τους. Είναι αδιανόητο υπουργός κατά την περίοδο που έγινε το έγκλημα να είναι για πλημμέλημα και πόσο μάλλον όχι για κακούργημα», ανέφερε αρχικά ο κ. Πλακιάς.

Και συνέχισε: «Η κουβέντα ήταν μια ουσιώδης συζήτηση με τον ανακριτή. Πρέπει να γνωρίζετε κι άλλοι, είναι μια ξεχωριστή δίκη, δεν έχει καμία σχέση με τη δίκη η οποία θα γίνει στη Λάρισα. Είναι μια ξεχωριστή δίκη η οποία τώρα ξεκινάει και το ανακριτικό στάδιο είναι ακόμα στην αρχή».

​«Ο λόγος που είμαστε εδώ, ήταν οι προανακριτικές που ζήτησαν στη Βουλή. Ήταν αυτά που φωνάζαμε να μη ζητήσουν στη Βουλή… Τα αποτελέσματα τα βλέπετε εδώ σήμερα. Ερχόμαστε εμείς να μαζέψουμε τα αμάζευτα της αντιπολίτευσης», σημείωσε, καλώντας και την αντιπολίτευση να παραστεί στον ανακριτή.

Ο Νίκος Πλακιάς εξέφρασε την ανησυχία του για τον νόμο περί ευθύνης υπουργών: «Η έρευνα για τον κ. Καραμανλή είναι ακόμα στην Αρχή. Το ανακριτικό στάδιο μπορεί να διαρκέσει μέχρι του χρόνου τέτοια εποχή. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε, αλλά να ξέρετε είναι πάρα πολύ δύσκολο, γιατί πάντα συναντάμε το άρθρο 86. Το περιβόητο άρθρο 86, αυτό το έκτρωμα, αυτό το άρθρο έκτρωμα… πρέπει κάποτε να καταργηθεί. Αλλά για να έχει ουσία και αντίκτυπο και στη δικιά μας περίπτωση, πρέπει να έχει και αναδρομική ισχύ, κάτι το οποίο το καθιστά ακόμα πιο δύσκολο».

Νίκος Πλακιάς, Άρειος Πάγος

Νίκος Πλακιάς, Άρειος Πάγος

 

12:28 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

