Ανήλικοι κατηγορούνται για απόπειρα δολοφονίας και βιασμό 5χρονου κοριτσιού – «Της ξερίζωσαν τα μαλλιά, την έγδυσαν…»

Μια υπόθεση σοκ συγκλονίζει το Κλίβελαντ του Οχάιο, στις ΗΠΑ, καθώς μια 10χρονη και ένα 9χρονο αγόρι κατηγορούνται για απόπειρα δολοφονίας, βιασμό, επίθεση, απαγωγή και στραγγαλισμό ενός 5χρονου κοριτσιού.

Η μητέρα του θύματος, Antavia Kennibrew, δήλωσε ότι ανακάλυψε την κόρη της σοβαρά τραυματισμένη έπειτα από επίσκεψη σε μέλος της οικογένειας τον Σεπτέμβριο. «Βρήκα την κόρη μου αναίσθητη, μέσα στα αίματα, με μώλωπες σε όλο το σώμα», έγραψε στο Facebook.

«Δεν μπορούσα να πιστέψω ό,τι έβλεπα μπροστά μου. Η κόρη μου δεν έμοιαζε με τον εαυτό της. Ήταν τραυματισμένη». Η Kennibrew ισχυρίστηκε ότι οι ανήλικοι πήραν την κόρη της «με το χέρι και την οδήγησαν σε ένα χωράφι που βρισκόταν μακριά από την κατοικία».

«Σ’ εκείνο το χωράφι, χτύπησαν την κόρη μου μέχρι να χάσει τις αισθήσεις της», δήλωσε.

«Της έβγαλαν τα μαλλιά… Την έγδυσαν και τη στραγγάλισαν με το δικό της πουκάμισο». Η Kennibrew περιέγραψε τη σκηνή ως «απίστευτη» και ισχυρίστηκε ότι, εκτός από το ξυλοκόπημα και το ξερίζωμα των μαλλιών, η κόρη της βιάστηκε.

Η 10χρονη εμφανίστηκε στο δικαστήριο ανηλίκων φορώντας μάσκα και ροζ παλτό, συνοδευόμενη από μια άγνωστη γυναίκα. Ο δικηγόρος της αρνήθηκε τις κατηγορίες.

Η μητέρα του θύματος ζήτησε από τον δικαστή να μην δείξει υπερβολική επιείκεια λόγω της ηλικίας των κατηγορουμένων.

«Αυτή η συμπεριφορά δεν αξίζει χάρη. Ήξεραν τι έκαναν και το αποδέχτηκαν. Ακόμα και μετά έπαιξαν, χωρίς να νοιάζονται για το μωρό μου. Θυμηθείτε το», είπε.

Ο δικαστής διέταξε κατ’ οίκον περιορισμό με βραχιολάκι για την 10χρονη. Η επόμενη ακρόασή της προγραμματίστηκε για τον Ιανουάριο.

Το 9χρονο αγόρι δεν παρέστη στο δικαστήριο, με τον δικηγόρο του να ζητά αναβολή, η οποία δόθηκε με την προειδοποίηση ότι σε περίπτωση μη εμφάνισης θα εκδοθεί ένταλμα σύλληψης.

Η υπόθεση παραμένει υπό διερεύνηση.

