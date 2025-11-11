Απώλεια βάρους: «Νιώθω 10 χρόνια νεότερος» – Η απλή αλλαγή στη διατροφή που βοήθησε έναν άνδρα να χάσει 38 κιλά

Ένας άνδρας αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας λόγω προδιαβήτη και κακής φυσικής κατάστασης. Ο γιατρός του τον προειδοποίησε ότι εάν δεν άλλαζε συνήθειες θα χρειαζόταν χειρουργεία και φαρμακευτική αγωγή. Μέσα από μια σειρά μικρών αλλά αποτελεσματικών αλλαγών στη διατροφή, την άσκηση και την καθημερινότητά του, κατάφερε να χάσει 38 κιλά και να νιώσει πιο υγιής και 10 χρόνια νεότερος.

Πώς ένας άνδρας έχασε 38 κιλά και βελτίωσε την φυσική του κατάσταση

Για τον 32χρονο Ethan Noblesala η διάγνωση προδιαβήτη και η αυστηρή προειδοποίηση του γιατρού του, τον Νοέμβριο του 2023, αποτέλεσαν κίνητρο να βελτιώσει την υγεία του. «Ο γιατρός μου είπε: “Αν δεν αλλάξεις τον τρόπο ζωής σου, οδηγείσαι σε περισσότερες χειρουργικές επεμβάσεις, φάρμακα και προβλήματα υγείας”», λέει ο άνδρας.

Ο ίδιος θυμάται ότι ήταν στην καλύτερη φυσική κατάσταση κατά την περίοδο του κολλεγίου, αλλά καθώς ανέπτυσσε την καριέρα του ως επιχειρηματίας, παραμέλησε την υγεία του και επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη των επιχειρήσεών του. «Καθώς ξεκινούσα αυτόν τον τρόπο ζωής, άρχισα σιγά-σιγά να παίρνω βάρος», εξηγεί.

Για την ανάπτυξη επιχειρηματικών σχέσεων, περνούσε πολύ χρόνο σε κοινωνικές εκδηλώσεις, κοιμόταν μόλις τέσσερις ώρες τη νύχτα και η διατροφή του βασιζόταν κυρίως σε Uber Eats. Η άσκηση ή η παραμονή έξω ήταν σχεδόν ανύπαρκτες. Η κατάσταση επιδεινώθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19, με το βάρος του να φτάνει τις 106 κιλά, προκαλώντας πίεση στο σώμα του ύψους 1,68 μέτρων.

«Αν και διηύθυνα μια επιτυχημένη επιχείρηση με τον συνεργάτη μου, αποφάσισα να πάρω άδεια για να επικεντρωθώ πραγματικά στο πιο σημαντικό για μένα, στην υγεία μου», λέει. Έτσι κατάφερε να χάσει 38 κιλά και πλέον δηλώνει ότι αισθάνεται 10 χρόνια νεότερος.

Υιοθέτησε μια διατροφή χαμηλών θερμίδων με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνη και φυτικές ίνες

Ο Ethan Noblesala, λόγω των γνώσεων του στα οικονομικά, παρακολουθεί προσεκτικά αριθμούς, γεγονός που τον βοήθησε να εστιάσει στη διατροφή του.

Καταγράφοντας καθημερινά την πρόσληψη πρωτεΐνης, φυτικών ινών και θερμίδων, ανακάλυψε ότι όταν κατανάλωνε γεύματα πλούσια σε πρωτεΐνη και ίνες, ένιωθε χορτάτος ακόμα και με μόλις 1.500 θερμίδες την ημέρα. «Το σώμα χρειάζεται θρεπτικά συστατικά, αλλά ποτέ δεν ένιωσα ότι πεινούσα ή περιοριζόμουν», λέει.

Μικροί στόχοι και υγιεινές συνήθειες για μια μεγάλη αλλαγή

Κατανάλωση περισσότερου νερού καθημερινά: «Ήμουν 38 κιλά βαρύτερος. Δεν μπορούσα να τρέξω πέντε μίλια ή να δοκιμάσω δημοφιλείς διατροφικές τάσεις. Αυτό ήταν κάτι που μπορούσα να κάνω».

Ψώνια με επίβλεψη διατροφικών ετικετών: Έλεγχε στις τροφές τις θερμίδες καθώς και την περιεκτικότητά τους σε πρωτεΐνη και φυτικές ίνες, αντί να τρώει έξω.

Αγαπημένο γεύμα: Shirataki noodles με στήθος κοτόπουλου σε σάλτσα buffalo χαμηλή σε λιπαρά.

Υγιεινές εναλλακτικές: Αντικατάσταση τροφών που αγαπούσε, όπως nuggets κοτόπουλου αντί fast food. «Μου άρεσε να ανακαλύπτω νέες, υγιεινές επιλογές. Είναι κάτι που απολαμβάνω».

Κοινωνική ζωή με επίκεντρο την καλή φυσική κατάσταση

Ο Noblesala μεγάλωσε παίζοντας αθλήματα που τον κρατούσαν δραστήριο. Ανακάλυψε το pickleball μέσω του τένις, κάτι που τον βοήθησε να υιοθετήσει έναν πιο υγιεινό και δραστήριο τρόπο ζωής. Τον Δεκέμβριο του 2023, ξεκίνησε και γυμναστήριο. «Το να πηγαίνω στο γυμναστήριο δεν είναι βάρος, είναι μέρος της ζωής μου».

Οι φίλοι που έχει στο γυμναστήριο και στο pickleball ενισχύουν την υπευθυνότητά του. «Οι φίλοι μου λένε ‘Ethan, θα τα πούμε αύριο’ και φυσικά πηγαίνω μετά τη δουλειά». Έχει ενταχθεί και σε ομάδες για τρέξιμο, ακολουθώντας ένα πρόγραμμα ενδυνάμωσης και διαλειμματικής προπόνησης.

Ύπνος, ανάπαυση και ανάκαμψη

Ο Noblesala συνειδητοποιεί πλέον ότι η έλλειψη ύπνου επηρέαζε αρνητικά την υγεία του. «Χρειάζεται να ανακάμπτει το σώμα. Τώρα κοιμάμαι 6,5 έως 7,5 ώρες τη νύχτα και νιώθω τη διαφορά όταν δεν φτάνω τις 7 ώρες».

Χρησιμοποιεί τεχνολογία για να παρακολουθεί την αποκατάσταση: Apple Watch, Whoop tracker και Oura ring. Μετά από έντονη προπόνηση, το Whoop του δείχνει πότε χρειάζεται να μειώσει την ένταση την επόμενη μέρα. «Αυτές οι πληροφορίες κάνουν τη διαφορά — πριν 10 χρόνια ήταν πιο δύσκολο να το πετύχεις».

Ένας νέος πιο υγιεινός τρόπος ζωής

Μετά την απώλεια βάρους, η ζωή του είναι επικεντρωμένη στην υγεία. Ο Noblesala δεν σκοπεύει να επιστρέψει στις παλιές του συνήθειες. Αντίθετα, η αλλαγή αυτή τον ενέπνευσε να ιδρύσει τη WeFit Labs, μια κοινωνική εφαρμογή γυμναστικής με στοιχεία παιχνιδιού για να παρακινεί ανθρώπους να κινούνται μαζί.