Άνδρας αποκαλύπτει την απλή συνήθεια που τον βοήθησε να χάσει 45 κιλά – «Μετά την απώλεια βάρους νιώθω ξανά ο εαυτός μου»

Σταματίνα Στίνη

Σε πρώτο πρόσωπο

Νεαρός άνδρας αποκαλύπτει την απλή συνήθεια που τον βοήθησε να χάσει 45 κιλά - «Μετά την απώλεια βάρους νιώθω ξανά ο εαυτός μου»
Πηγή φωτογραφίας: freepik

Μερικές φορές, η πιο απλή συνήθεια μπορεί να φέρει τη μεγαλύτερη αλλαγή. Ο 23χρονος Lucas Callison απέδειξε ότι δεν χρειάζονται γυμναστήρια ή απαιτητικές δίαιτες για να χάσετε κιλά και να βελτιώσετε την φυσική σας κατάσταση — μόνο με επιμονή και μία καθημερινή συνήθεια. Με 20.000 βήματα την ημέρα, κατάφερε να χάσει πάνω από 45 κιλά και να ξαναβρεί την αυτοπεποίθησή του.

Άνδρας που έχασε 25 κιλά και τα κράτησε μακριά για 17 χρόνια αποκαλύπτει: «Αυτά είναι τα 5 μυστικά της επιτυχίας μου»

Άνδρας της Gen Z μοιράζεται τη δωρεάν και απλή συνήθεια που τον βοήθησε να χάσει 45 κιλά

Ο Lucas Callison, γνωστός στο Reddit ως u/Pristine-Syrup4017, αποκάλυψε πώς μια απλή καθημερινή συνήθεια τον βοήθησε να χάσει πάνω από 45 κιλά και να ξαναβρεί την αυτοπεποίθησή του. Ο 23χρονος είπε ότι ξεκίνησε το ταξίδι του για απώλεια βάρους τον Αύγουστο του 2024, όταν ζύγιζε 145 κιλά. Εκείνη την περίοδο ήταν άνεργος, κάτι που του επέτρεψε να επικεντρωθεί στην υγεία του.

«Ξεκίνησα να περπατάω, γιατί πίστεψα ότι θα ήταν ο πιο εύκολος τρόπος να χάσω βάρος, χωρίς να πιέσω πολύ το σώμα μου», εξήγησε. «Περπατούσα στη γειτονιά μου ή όταν δεν μπορούσα να βγω έξω, χρησιμοποιούσα έναν διάδρομο γυμναστικής στο σπίτι».

Άνδρας αποκαλύπτει πώς έχασε 40 κιλά και απέκτησε γραμμωμένους κοιλιακούς σε 8 μήνες: «Το περπάτημα είναι το κλειδί για την απώλεια λίπους»

Μέσα σε λίγους μήνες, έφτασε να κάνει περίπου 20.000 βήματα την ημέρα. «Προσπαθώ να κάνω τα περισσότερα βήματα νωρίς το πρωί. Μου παίρνει περίπου 3,5 ώρες για 16 χιλιόμετρα. Πάντα περπατάω μετά το φαγητό, και αυτό με έχει βοηθήσει πολύ», ανέφερε o 23χρονος.

Περπάτημα: Τα οφέλη για την υγεία και την απώλεια βάρους

Το περπάτημα θεωρείται μια από τις πιο απλές και αποτελεσματικές μορφές άσκησης και η επιστήμη το επιβεβαιώνει.

Ακόμα και 7.000 βήματα την ημέρα μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο θανάτου από όλες τις αιτίες κατά 47%, να μειώσουν κατά 25% τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων και να περιορίσουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου, διαβήτη, άνοιας και κατάθλιψης.

Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC) προτείνουν απλούς τρόπους να εντάξουμε το περπάτημα στην καθημερινότητά μας:

  • Περπάτημα προς τη δουλειά ή στις μετακινήσεις.
  • Μικρά διαλείμματα για βόλτα μέσα στη μέρα.
  • Περπάτημα με συναδέλφους στο μεσημεριανό διάλειμμα ή μετά τη δουλειά.

Νέος τρόπος ζωής και διατροφή

Η αλλαγή του Callison δεν περιορίστηκε μόνο στη φυσική δραστηριότητα. «Η διατροφή μου άλλαξε εντελώς», είπε. «Σταμάτησα να τρώω αργά το βράδυ, πίνω μόνο νερό και μαύρο καφέ και έκοψα τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα».

Αποφεύγει επίσης τα προϊόντα με πολλά συστατικά ή φυτικά έλαια, ενώ παράλληλα κάνει περιστασιακά ασκήσεις με βαράκια στο σπίτι. Με αυτές τις αλλαγές κατάφερε να χάσει 45 κιλά.

Από την κατάθλιψη στην αυτοπεποίθηση

Για τον Lucas, η μεταμόρφωση ήταν τόσο ψυχική όσο και σωματική. «Ήμουν σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση, και το φαγητό ήταν η μόνη μου παρηγοριά», παραδέχτηκε. «Η αύξηση βάρους ξεκίνησε την περίοδο του COVID, όταν ήμουν στο λύκειο και επιδεινώθηκε στο πανεπιστήμιο. Μέσα σε τρία χρόνια έφτασα να ζυγίζω στα 145 κιλά και έχασα εντελώς την αυτοπεποίθησή μου».

«Μετά την απώλεια 45 κιλών, νιώθω ξανά ο εαυτός μου. Δεν νιώθω πια ανασφάλεια και είμαι περήφανος που πήρα τη ζωή μου στα χέρια μου». Πλέον έχει υιοθετήσει μια υγιεινή ρουτίνα: εργάζεται σε αποθήκη όπου είναι συνεχώς όρθιος και περπατά 15.000–20.000 βήματα τα Σαββατοκύριακα. «Είναι δύσκολο να παραμείνεις σε πειθαρχία, αλλά μόλις δείτε τα αποτελέσματα, γίνεται πιο εύκολο. Ελπίζω η ιστορία μου να εμπνεύσει κι άλλους να κάνουν μια νέα αρχή στη ζωή τους», τόνισε ο 23χρονος άνδρας.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πρωτοφανής απόφαση: Όλοι οι ψυχίατροι των δημόσιων κλινικών της Αττικής καλούνται σε προανάκριση

Καρκίνος του πνεύμονα: Δεν είναι η νόσος αποκλειστικά του καπνιστή-Ανατρεπτική μελέτη

Πώς ο «σκιώδης στόλος» κρατά ζωντανές τις ροές πετρελαίου της Ρωσίας παρά τις κυρώσεις – Το «φάντασμα» της ναυτιλίας

Επιθεώρηση Εργασίας: 318 καταγγελίες για παρενόχληση το 2024 – Στροφή προς κουλτούρα μηδενικής ανοχής

Επιβεβαιώθηκαν νέες κακόβουλες επιθέσεις σε Android – Μην αγνοείτε τις προειδοποιήσεις της Google και του FBI

Πώς θα τελειώσει η ανθρωπότητα; – Οι ειδικοί αποκαλύπτουν τη ζοφερή πραγματικότητα
περισσότερα
12:03 , Παρασκευή 31 Οκτωβρίου 2025

Γυναίκα που διαγνώστηκε με σπάνια πάθηση αποκαλύπτει πώς έχασε 57 κιλά και νίκησε τον πόνο – «Νιώθω πιο δυνατή και υγιής από ποτέ»

Από τα εφηβικά της χρόνια, μια γυναίκα πάλευε σιωπηλά με το βάρος της. Όταν στα 36 της διαγνώσ...
12:01 , Πέμπτη 30 Οκτωβρίου 2025

Απώλεια βάρους: Γυναίκα αποκαλύπτει πώς κατάφερε να χάσει 56 κιλά σε 8 μήνες – «Έκλαιγα στο γυμναστήριο, αλλά τελικά βρήκα τον εαυτό μου»

Μια 27χρονη γυναίκα κατάφερε να χάσει 56 κιλά σε 8 μήνες αλλάζοντας κάποια πράγματα στον τρόπο...
12:01 , Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025

Γυναίκα που έχασε 15 κιλά χωρίς στερήσεις αποκαλύπτει: «Αυτές οι 5 απλές συμβουλές με βοήθησαν στην απώλεια βάρους»

Η απώλεια βάρους δεν χρειάζεται στερήσεις ή εξαντλητικές δίαιτες. Η fitness coach Sophia Clare...
11:09 , Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025

Γυναίκα αποκαλύπτει πώς έχασε 85 κιλά με φυσικό τρόπο – «Το νερό είναι ο καλύτερος φίλος σας στην απώλεια βάρους»

Η ιστορία μιας γυναίκας αποδεικνύει ότι τίποτα δεν είναι αδύνατο. Από 150 κιλά έφτασε στα 65, ...
MUST READ

Συγκλονιστικό βίντεο: Γυναίκα με Πάρκινσον έπαιξε κλαρινέτο ενώ χειρουργούσαν τον εγκέφαλό της

Γυναίκα προσπάθησε να κάψει μια κατσαρίδα και έβαλε φωτιά σε όλο το διαμέρισμα – Νεκρή μία γειτόνισσά της

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 2% των ανθρώπων θα βρει τα 3 άδεια ποτήρια σε 12 δευτερόλεπτα

Άνοια: Η τροφή που μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο, σύμφωνα με ειδικούς