Άνδρας αποκαλύπτει την απλή συνήθεια που τον βοήθησε να χάσει 45 κιλά – «Μετά την απώλεια βάρους νιώθω ξανά ο εαυτός μου»

Μερικές φορές, η πιο απλή συνήθεια μπορεί να φέρει τη μεγαλύτερη αλλαγή. Ο 23χρονος Lucas Callison απέδειξε ότι δεν χρειάζονται γυμναστήρια ή απαιτητικές δίαιτες για να χάσετε κιλά και να βελτιώσετε την φυσική σας κατάσταση — μόνο με επιμονή και μία καθημερινή συνήθεια. Με 20.000 βήματα την ημέρα, κατάφερε να χάσει πάνω από 45 κιλά και να ξαναβρεί την αυτοπεποίθησή του.

Άνδρας της Gen Z μοιράζεται τη δωρεάν και απλή συνήθεια που τον βοήθησε να χάσει 45 κιλά

Ο Lucas Callison, γνωστός στο Reddit ως u/Pristine-Syrup4017, αποκάλυψε πώς μια απλή καθημερινή συνήθεια τον βοήθησε να χάσει πάνω από 45 κιλά και να ξαναβρεί την αυτοπεποίθησή του. Ο 23χρονος είπε ότι ξεκίνησε το ταξίδι του για απώλεια βάρους τον Αύγουστο του 2024, όταν ζύγιζε 145 κιλά. Εκείνη την περίοδο ήταν άνεργος, κάτι που του επέτρεψε να επικεντρωθεί στην υγεία του.

«Ξεκίνησα να περπατάω, γιατί πίστεψα ότι θα ήταν ο πιο εύκολος τρόπος να χάσω βάρος, χωρίς να πιέσω πολύ το σώμα μου», εξήγησε. «Περπατούσα στη γειτονιά μου ή όταν δεν μπορούσα να βγω έξω, χρησιμοποιούσα έναν διάδρομο γυμναστικής στο σπίτι».

Μέσα σε λίγους μήνες, έφτασε να κάνει περίπου 20.000 βήματα την ημέρα. «Προσπαθώ να κάνω τα περισσότερα βήματα νωρίς το πρωί. Μου παίρνει περίπου 3,5 ώρες για 16 χιλιόμετρα. Πάντα περπατάω μετά το φαγητό, και αυτό με έχει βοηθήσει πολύ», ανέφερε o 23χρονος.

Περπάτημα: Τα οφέλη για την υγεία και την απώλεια βάρους

Το περπάτημα θεωρείται μια από τις πιο απλές και αποτελεσματικές μορφές άσκησης και η επιστήμη το επιβεβαιώνει.

Ακόμα και 7.000 βήματα την ημέρα μπορούν να μειώσουν τον κίνδυνο θανάτου από όλες τις αιτίες κατά 47%, να μειώσουν κατά 25% τον κίνδυνο καρδιακών παθήσεων και να περιορίσουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου, διαβήτη, άνοιας και κατάθλιψης.

Τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC) προτείνουν απλούς τρόπους να εντάξουμε το περπάτημα στην καθημερινότητά μας:

Περπάτημα προς τη δουλειά ή στις μετακινήσεις.

Μικρά διαλείμματα για βόλτα μέσα στη μέρα.

Περπάτημα με συναδέλφους στο μεσημεριανό διάλειμμα ή μετά τη δουλειά.

Νέος τρόπος ζωής και διατροφή

Η αλλαγή του Callison δεν περιορίστηκε μόνο στη φυσική δραστηριότητα. «Η διατροφή μου άλλαξε εντελώς», είπε. «Σταμάτησα να τρώω αργά το βράδυ, πίνω μόνο νερό και μαύρο καφέ και έκοψα τα υπερεπεξεργασμένα τρόφιμα».

Αποφεύγει επίσης τα προϊόντα με πολλά συστατικά ή φυτικά έλαια, ενώ παράλληλα κάνει περιστασιακά ασκήσεις με βαράκια στο σπίτι. Με αυτές τις αλλαγές κατάφερε να χάσει 45 κιλά.

Από την κατάθλιψη στην αυτοπεποίθηση

Για τον Lucas, η μεταμόρφωση ήταν τόσο ψυχική όσο και σωματική. «Ήμουν σε πολύ κακή ψυχολογική κατάσταση, και το φαγητό ήταν η μόνη μου παρηγοριά», παραδέχτηκε. «Η αύξηση βάρους ξεκίνησε την περίοδο του COVID, όταν ήμουν στο λύκειο και επιδεινώθηκε στο πανεπιστήμιο. Μέσα σε τρία χρόνια έφτασα να ζυγίζω στα 145 κιλά και έχασα εντελώς την αυτοπεποίθησή μου».

«Μετά την απώλεια 45 κιλών, νιώθω ξανά ο εαυτός μου. Δεν νιώθω πια ανασφάλεια και είμαι περήφανος που πήρα τη ζωή μου στα χέρια μου». Πλέον έχει υιοθετήσει μια υγιεινή ρουτίνα: εργάζεται σε αποθήκη όπου είναι συνεχώς όρθιος και περπατά 15.000–20.000 βήματα τα Σαββατοκύριακα. «Είναι δύσκολο να παραμείνεις σε πειθαρχία, αλλά μόλις δείτε τα αποτελέσματα, γίνεται πιο εύκολο. Ελπίζω η ιστορία μου να εμπνεύσει κι άλλους να κάνουν μια νέα αρχή στη ζωή τους», τόνισε ο 23χρονος άνδρας.