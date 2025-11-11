Κωνσταντοπούλου: Η ψηφιακή Ζωή με βοήθησε να δείξω την αξία του ανθρώπου – Βλέπω αυτό που μου λέει η κοινωνία

Στην παρουσίαση του προγράμματος της Πλεύσης Ελευθερίας, με την βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης, που έγινε χθες το βράδυ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, αναφέρθηκε η Ζωή Κωνσταντοπούλου σε σημερινές δηλώσεις της.

Σε μια πρωτότυπη σύλληψη, η επικεφαλής της παράταξης παρουσιάστηκε με 20 διαφορετικές ιδιότητες, από καπετάνισσα και αγρότισσα μέχρι δικαστίνα και μητέρα στην παιδική χαρά.

«Ήταν κάτι που συνέλαβε ο Διαμαντής Καραναστάσης και το έφτιαξε μέσω AI. Θελήσαμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη, όχι για να δείξουμε την αξία της, αλλά για να αναδείξουμε την αξία του ανθρώπου. Η εκδήλωση στην οποία παρουσιάσαμε το πρόγραμμά μας είχε θέμα και τίτλο “Ο άνθρωπος μπροστά”. Η ψηφιακή Ζωή, που πήρε όλες αυτές τις μορφές, με βοήθησε να δείξω την αξία του ανθρώπου και αυτών που μας βοηθούν», είπε αρχικά η Ζωή Κωνσταντοπούλου μιλώντας στην εκπομπή του Open «10 Παντού».

Εξήγησε στη συνέχεια ότι «μαζί μας χθες είχαμε πολύ σημαντικούς ανθρώπους από όλο τον κόσμο, οι οποίοι με έναν πρωτοποριακό τρόπο φτιάχνουν το πρόγραμμα της Πλεύσης Ελευθερίας. Αυτό που μας έλεγαν κάποιοι ότι δεν έχουμε. Παρουσιάσαμε 25 θεματικές προγραμματικών επεξεργασιών και περίπου 150 ανθρώπους που συνεχίζουν και εργάζονται πάνω στο πρόσωπο. Κατά τα άλλα μας λένε για μονοπρόσωπο κόμμα».

«Εγώ βλέπω αυτό που μου λέει η κοινωνία»

Ερωτηθείσα για την κριτική που ασκείται ότι δεν έχει ατζέντα και «κάνει καριέρα με τα Τέμπη» καθώς και για την τοποθέτηση του Δημήτρη Κουτσούμπα σύμφωνα με την οποία ασχολείται μονοθεματικά με την πολιτική, η Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε:

«Θα μπορούσατε να πείτε στον κ. Κουτσούμπα ότι η Πλεύση κάνει παρεμβάσεις και έχει θέσεις για όλα. Αυτά τα αποσιωπούν. Υπάρχουν, δε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που δουλεύουν για να βγει αυτό το ζωντανό πρόγραμμα. Καλούμε τους πολίτες να το πάρουν στα χέρια τους, να το δουν, να το επεξεργαστούμε μαζί. Είμαστε σε μια ζωντανή διαδικασία εξέλιξης. Σε ό,τι αφορά σε αυτά που με κατηγορούν, εγώ βλέπω αυτό που μου λέει η κοινωνία. Μπαίνει ο κόσμος σε μια διαδικασία συμμετοχής και αυτό θέλουμε. Μια πολιτική των πολιτών και όχι των πολιτικών».

Σε μία από τις θέσεις που παρουσίασε η Πλεύση Ελευθερίας, κάνει λόγο για τήρηση της λαϊκής εντολής στα δημοψηφίσματα και όπως εξήγησε η επικεφαλής της «είναι αυτό που λέει ο κόσμος, ότι το 2015 δεν έγινε δεκτή η λαϊκή εντολή».

«Μικτά Ορκωτά Δικαστήρια παντού» – Τι είπε για τα περί κόμματος Τσίπρα

Σχολιάζοντας τις θέσεις της για τη Δικαιοσύνη και την πρόταση να ελέγχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα οι δικαστές, απάντησε ότι «πρέπει να τελειώνουμε με τους διορισμένους δικαστές, με τους δικαστές που ελέγχονται από την κυβέρνηση, να τελειώνουμε με τις παρεμβάσεις στη Δικαιοσύνη. Ο τρόπος για να γίνει αυτό είναι να αλλάξουμε συνθέσεις δικαστηρίων, να πάμε δηλαδή σε μικτά ορκωτά παντού, όπου οι πολίτες έχουν την πλειοψηφία».

Σχετικά με τα περί νέου κόμματος Τσίπρα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε ότι πρόκειται για «τελειωμένη υπόθεση», ενώ στάθηκε στην ανάγκη «να φέρουμε νέοι άνθρωποι στην πολιτική. Γιατί τώρα, με το να μη μπορούν να εκλεγούν οι κάτω των 25 ετών, αποκλείονται από τη συμμετοχή με τα κοινά».