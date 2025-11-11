Κωνσταντοπούλου: Η ψηφιακή Ζωή με βοήθησε να δείξω την αξία του ανθρώπου – Βλέπω αυτό που μου λέει η κοινωνία

Enikos Newsroom

πολιτική

Ζωή Κωνσταντοπούλου, ΑΙ

Στην παρουσίαση του προγράμματος της Πλεύσης Ελευθερίας, με την βοήθεια της Τεχνητής Νοημοσύνης, που έγινε χθες το βράδυ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, αναφέρθηκε η Ζωή Κωνσταντοπούλου σε σημερινές δηλώσεις της.

Σε μια πρωτότυπη σύλληψη, η επικεφαλής της παράταξης παρουσιάστηκε με 20 διαφορετικές ιδιότητες, από καπετάνισσα και αγρότισσα μέχρι δικαστίνα και μητέρα στην παιδική χαρά.

«Ήταν κάτι που συνέλαβε ο Διαμαντής Καραναστάσης και το έφτιαξε μέσω AI. Θελήσαμε να χρησιμοποιήσουμε την τεχνητή νοημοσύνη, όχι για να δείξουμε την αξία της, αλλά για να αναδείξουμε την αξία του ανθρώπου. Η εκδήλωση στην οποία παρουσιάσαμε το πρόγραμμά μας είχε θέμα και τίτλο “Ο άνθρωπος μπροστά”. Η ψηφιακή Ζωή, που πήρε όλες αυτές τις μορφές, με βοήθησε να δείξω την αξία του ανθρώπου και αυτών που μας βοηθούν», είπε αρχικά η Ζωή Κωνσταντοπούλου μιλώντας στην εκπομπή του Open «10 Παντού».

Εξήγησε στη συνέχεια ότι «μαζί μας χθες είχαμε πολύ σημαντικούς ανθρώπους από όλο τον κόσμο, οι οποίοι με έναν πρωτοποριακό τρόπο φτιάχνουν το πρόγραμμα της Πλεύσης Ελευθερίας. Αυτό που μας έλεγαν κάποιοι ότι δεν έχουμε. Παρουσιάσαμε 25 θεματικές προγραμματικών επεξεργασιών και περίπου 150 ανθρώπους που συνεχίζουν και εργάζονται πάνω στο πρόσωπο. Κατά τα άλλα μας λένε για μονοπρόσωπο κόμμα».

«Εγώ βλέπω αυτό που μου λέει η κοινωνία»

Ερωτηθείσα για την κριτική που ασκείται ότι δεν έχει ατζέντα και «κάνει καριέρα με τα Τέμπη» καθώς και για την τοποθέτηση του Δημήτρη Κουτσούμπα σύμφωνα με την οποία ασχολείται μονοθεματικά με την πολιτική, η Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε:

«Θα μπορούσατε να πείτε στον κ. Κουτσούμπα ότι η Πλεύση κάνει παρεμβάσεις και έχει θέσεις για όλα. Αυτά τα αποσιωπούν. Υπάρχουν, δε, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που δουλεύουν για να βγει αυτό το ζωντανό πρόγραμμα. Καλούμε τους πολίτες να το πάρουν στα χέρια τους, να το δουν, να το επεξεργαστούμε μαζί. Είμαστε σε μια ζωντανή διαδικασία εξέλιξης. Σε ό,τι αφορά σε αυτά που με κατηγορούν, εγώ βλέπω αυτό που μου λέει η κοινωνία. Μπαίνει ο κόσμος σε μια διαδικασία συμμετοχής και αυτό θέλουμε. Μια πολιτική των πολιτών και όχι των πολιτικών».

Σε μία από τις θέσεις που παρουσίασε η Πλεύση Ελευθερίας, κάνει λόγο για τήρηση της λαϊκής εντολής στα δημοψηφίσματα και όπως εξήγησε η επικεφαλής της «είναι αυτό που λέει ο κόσμος, ότι το 2015 δεν έγινε δεκτή η λαϊκή εντολή».

«Μικτά Ορκωτά Δικαστήρια παντού» – Τι είπε για τα περί κόμματος Τσίπρα

Σχολιάζοντας τις θέσεις της για τη Δικαιοσύνη και την πρόταση να ελέγχονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα οι δικαστές, απάντησε ότι «πρέπει να τελειώνουμε με τους διορισμένους δικαστές, με τους δικαστές που ελέγχονται από την κυβέρνηση, να τελειώνουμε με τις παρεμβάσεις στη Δικαιοσύνη. Ο τρόπος για να γίνει αυτό είναι να αλλάξουμε συνθέσεις δικαστηρίων, να πάμε δηλαδή σε μικτά ορκωτά παντού, όπου οι πολίτες έχουν την πλειοψηφία».

Σχετικά με τα περί νέου κόμματος Τσίπρα, η Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε ότι πρόκειται για «τελειωμένη υπόθεση», ενώ στάθηκε στην ανάγκη «να φέρουμε νέοι άνθρωποι στην πολιτική. Γιατί τώρα, με το να μη μπορούν να εκλεγούν οι κάτω των 25 ετών, αποκλείονται από τη συμμετοχή με τα κοινά».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Καινοτόμα βακτηριακή θεραπεία εξαλείφει τον καρκίνο χωρίς τη συμμετοχή του ανοσοποιητικού

Σοκαριστικά στοιχεία: Ένα στα επτά παιδιά στην Ευρώπη αντιμετωπίζει ψυχική διαταραχή

Πατίνια: Πού επιτρέπεται η κυκλοφορία τους και τι ισχύει για τη στάθμευση – Αναλυτικά οι νέοι κανόνες χρήσης τους στην Αθήν...

Μεταφορικό Ισοδύναμο: Το χρονοδιάγραμμα για τις επόμενες πληρωμές – Όλες οι λεπτομέρειες

AI: Πώς να αναγνωρίζετε αν ένα βίντεο είναι δημιούργημα τεχνητής νοημοσύνης

Οι νάνοι γαλαξίες μπορεί να κρύβουν απαντήσεις για τη σκοτεινή ύλη – Νέα μελέτη
περισσότερα
17:10 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

Τσιάρας σε αγρότες: Η πόρτα του υπουργείου είναι ανοιχτή για διάλογο – Το σχέδιο πληρωμών έως το τέλος του έτους 

Η πόρτα του υπουργείου είναι ανοιχτή για διάλογο και αντιμετώπιση των προβλημάτων, τόνισε ο υπ...
16:53 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

Γεραπετρίτης: «Η Ελλάδα έχει και τα μέσα και τη διάθεση να αναλάβει έναν ρόλο επισπεύδοντα στην Ανατολική Μεσόγειο» – Τι είπε για την Τουρκία

Η εποχή απαιτεί περιφερειακές συνεργασίες και «η Ελλάδα αυτή τη δεδομένη στιγμή έχει και την η...
16:07 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

Φάμελλος: Φυγάς ο πρωθυπουργός – Tο έσκασε από την πίσω πόρτα για να αποφύγει τους αγρότες

«Φυγάς ο πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης, αφού προκάλεσε την τέλεια καταιγίδα και την κατάρρευση...
14:48 , Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025

Αλέξης Τσίπρας: Το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου «Ιθάκη» έχει αυτοβιογραφικό χαρακτήρα – Τι αναφέρει για την περίοδο του 2015

Νέες λεπτομέρειες για την συγγραφή του βιβλίου του, «Ιθάκη», αποκαλύπτει ο Αλέξης Τσίπρας μέσω...
MUST READ

Καθαρίστρια μπήκε σε λάθος σπίτι και ο ιδιοκτήτης την πυροβόλησε στο κεφάλι: «Να αποδοθεί δικαιοσύνη» ζητεί ο σύζυγός της

Βίντεο: Πύθωνας 6 μέτρων τυλίχθηκε γύρω από τον λαιμό ξεναγού – Πώς γλίτωσε

Η καλύτερη συνταγή για σπιτική σάλτσα για πεντανόστιμη σαλάτα του Καίσαρα