Θεσσαλονίκη: Κινητοποίηση αγροτών στο ΥΜΑΘ και αποκλεισμός κόμβου στη Γαλάτιστα Χαλκιδικής – Δείτε φωτογραφίες 

Πολύωρη παράσταση διαμαρτυρίας, έξω από το Διοικητήριο (ΥΜΑΘ) πραγματοποίησαν, σήμερα, με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα, αγρότες και κτηνοτρόφοι της ανατολικής Θεσσαλονίκης. Την ίδια ώρα, στη Γαλάτιστα Χαλκιδικής, συνάδελφοί τους προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό του κόμβου της περιοχής για μερικές ώρες.

Οι παραπάνω κινητοποιήσεις εντάσσονται στο πλαίσιο του πανελλαδικού κύματος διαμαρτυριών που κορυφώνεται με το αγροτοκτηνοτροφικό συλλαλητήριο στην Αθήνα.

Λίγο μετά τις 10 το πρωί, αγρότες και κτηνοτρόφοι από Επανομή, Τρίλοφο και Βασιλικά ξεκίνησαν πορεία προς το ΥΜΑΘ, φτάνοντας δύο ώρες αργότερα, σε συνεννόηση με την ΕΛ.ΑΣ.. Αντιπροσωπεία τους συναντήθηκε με υπηρεσιακούς παράγοντες, ενώ η αποχώρηση έγινε λίγο πριν από τις 3 μετά το μεσημέρι, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Να σταματήσει το πάρτι με τις επιδοτήσεις»

Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Γιαννιτσών Γιώργος Σιδηρόπουλος χαρακτήρισε τη διαμαρτυρία συμβολική και τόνισε: «Ζητάμε απλά πράγματα, να επιστρέψει η επιδότηση στην παραγωγή, να παίρνει ενίσχυση όποιος πραγματικά παράγει και κόβει τιμολόγιο. Να σταματήσει το πάρτι με τις επιδοτήσεις που πάνε σε μη παραγωγούς».

«Ο κόμπος έχει φτάσει στο χτένι. Οι επιδοτήσεις καθυστερούν, οι υποσχέσεις διαψεύδονται. Η κυβέρνηση λέει για πληρωμές τέλος Νοεμβρίου, η Ευρώπη μιλά για Ιανουάριο», υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Επανομής Μάρκος Μάρκου και πρόσθεσε: «Θέλουμε οι ενισχύσεις να συνδεθούν με την πραγματική παραγωγή, για να τελειώσουν οι αδικίες και τα “παραθυράκια”».

Στη Γαλάτιστα Χαλκιδικής, οι αγρότες προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό του κόμβου. Η κτηνοτρόφος Μαρία Γαζιάλη μίλησε για καθυστερήσεις αποζημιώσεων, πρόβλημα στη διάθεση ζώων και αδιαφάνεια στις τιμές γάλακτος. «Έχουμε καταστραφεί. Θέλουμε να ακουστούμε, να δοθούν λύσεις και αποζημιώσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Δείτε φωτογραφίες: